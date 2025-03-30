Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки - 30.03.2025 Украина.ру
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Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки
Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки - 30.03.2025 Украина.ру
Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки
Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский посетили Новую Каховку – прифронтовой город в Херсонской области, который находится в прямой видимости Украина.ру, 30.03.2025
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новая каховка
херсонская область
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роман гнатюк
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новые регионы
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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский посетили Новую Каховку – прифронтовой город в Херсонской области, который находится в прямой видимости противника. Позиции ВСУ буквально через Днепр, за уничтоженной Каховской ГЭС.Насколько опасна жизнь в Новой Каховке сегодня? Чем живут местные жители? На что возлагают надежды? Скажем откровенно, город нас поразил. А вот чем именно – узнаете из нашего материала.
новая каховка
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видео, новая каховка, херсонская область, днепр, роман гнатюк, всу, сво, каховская гэс, новые регионы, видео
Видео, Новая Каховка, Херсонская область, Днепр, Роман Гнатюк, ВСУ, СВО, Каховская ГЭС, Новые регионы

Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки

13:08 30.03.2025
 
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Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский посетили Новую Каховку – прифронтовой город в Херсонской области, который находится в прямой видимости противника. Позиции ВСУ буквально через Днепр, за уничтоженной Каховской ГЭС.
Насколько опасна жизнь в Новой Каховке сегодня? Чем живут местные жители? На что возлагают надежды? Скажем откровенно, город нас поразил. А вот чем именно – узнаете из нашего материала.
 
ВидеоНовая КаховкаХерсонская областьДнепрРоман ГнатюкВСУСВОКаховская ГЭСНовые регионы
 
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