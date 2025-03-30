https://ukraina.ru/20250330/1062150433.html

Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки

Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки - 30.03.2025 Украина.ру

Под прицелом ВСУ: как выживают жители Новой Каховки

Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский посетили Новую Каховку – прифронтовой город в Херсонской области, который находится в прямой видимости Украина.ру, 30.03.2025

2025-03-30T13:08

2025-03-30T13:08

2025-03-30T13:08

видео

новая каховка

херсонская область

днепр

роман гнатюк

всу

сво

каховская гэс

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1e/1062150171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52523a69ff98bb439950e6cb2ab72650.jpg

Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский посетили Новую Каховку – прифронтовой город в Херсонской области, который находится в прямой видимости противника. Позиции ВСУ буквально через Днепр, за уничтоженной Каховской ГЭС.Насколько опасна жизнь в Новой Каховке сегодня? Чем живут местные жители? На что возлагают надежды? Скажем откровенно, город нас поразил. А вот чем именно – узнаете из нашего материала.

новая каховка

херсонская область

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новая каховка, херсонская область, днепр, роман гнатюк, всу, сво, каховская гэс, новые регионы, видео