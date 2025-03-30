https://ukraina.ru/20250330/1062149750.html

Западная Украина за минувшую неделю: Местные советы - филиалы курортов, последствия побега VIP за границу

Западная Украина за минувшую неделю: Местные советы - филиалы курортов, последствия побега VIP за границу - 30.03.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Местные советы - филиалы курортов, последствия побега VIP за границу

Карпатский посёлок Славское на Львовщине фактически присоединили к новому горнолыжному курорту, и местные жители скоро станут меньшинством – так уже произошло в Полянице, где находится "Буковель".

2025-03-30T13:18

2025-03-30T13:18

2025-03-30T13:18

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Житель Швейцарии "присоединил" карпатский посёлок к своему курортуХолдинг ОККО, принадлежащий самому богатому человеку Львовской области, живущему в Швейцарии Виталию Антонову (13 место в рейтинге богатейших украинцев, капитал $412 миллионов), получил всю полноту власти в Славской территориальной общине в Карпатах. Здесь ОККО приступил к строительству горнолыжного курорта площадью более 1200 гектаров. Исполняющим обязанности головы общины стал Олег Даниляк, тесно связанный с бизнесом Антонова.Депутаты Славского поселкового совета в среду, 26 марта, собрали внеочередную сессию, на которой выразили недоверие поселковому голове Владимиру Беге. В тайном голосовании приняли участие 23 из 24 депутатов, 20 из них поддержали досрочное прекращение полномочий поселкового головы. Сам же Владимир Бега обвинил холдинг ОККО (известен по одноименной сети АЗС, ключевая компания – концерн "Галнефтегаз") в уничтожении местного самоуправления и намекнул, что депутатов могли подкупить."Продаются ли голоса и сами депутаты? У каждого из них есть ответ на этот вопрос. Сегодня часть депутатов проголосовала за недоверие мне. Инициатором выступил представитель компании ОККО Олег Даниляк. С дальнейшими шагами мы будем определяться. Благодарю тех, кто не поддерживает узурпацию, дерибан земли и политические манипуляции", – написал в соцсетях уже бывший поселковый голова Славского."Это узурпация власти и переворот. Не было формальной причины для моего отстранения. Им нужен был свой человек в совете, поэтому они перенесли корпоративные методы управления на местное самоуправление", – рассказал Бега журналистам. Он добавил, что будет оспаривать решение сессии в суде. Олег Даниляк и холдинг ОККО ситуацию пока не комментируют.Стоит отметить, что Владимир Бега стал поселковым головой Славского в 2017 году. Именно тогда была создана Славская территориальная община, в результате объединения Славского поселкового совета и трёх сельских советов – Нижнеорожанковского, Либохоровского и Волосянковского. С начала 2017 года компания ОККО-Ритейл сменила регистрацию юридического лица из Львова на Славское и начала платить налоги в бюджет поселка. В 2019 году в Славске было зарегистрировано ещё несколько компаний холдинга ОККО. Благодаря налоговым поступлениям от них Славская община стала одной из самых богатых на Львовщине.Все эти годы у Владимира Беги не было никаких проблем с холдингом ОККО, который с самого начала объявил о планах создать в Славском грандиозный горнолыжный курорт, призванный составить конкуренцию "Буковелю". Община продала компаниям группы ОККО 300 гектаров земли, еще 200 гектаров было распределено по сомнительным схемам выделения земли физическим лицам "для ведения сельского хозяйства" – хотя речь шла о территории будущего курорта.В 2020 году холдинг ОККО назначил "смотрящего" за Славским. Для этого секретарем поселкового совета стал Олег Даниляк, избранный депутатом от партии "Слуга народа". Он – родной брат Василия Даниляка, партнера Виталия Антонова, и на тот момент вице-президента "Галнефтегаза". Перед этим назначением Олег Даниляк был руководителем управления закупок в концерне "Галнефтегаз" и тендерного отдела сети ОККО.В октябре 2024 года холдинг ОККО приступил к строительству масштабного горнолыжного курорта GORO Mountain Resort на территории Славской общины. Его общая площадь составит около 1200 га, из которых 360 га запланировано для горнолыжной инфраструктуры, а более 800 га – для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.Общие инвестиции оценивают в 1,5 млрд долларов, из этой суммы OKKO из собственных и кредитных средств планирует вложить 500 миллионов, а еще 1 млрд долларов рассчитывают привлечь от других инвесторов. И это вполне реально: хотя площадь будущего курорта практически такая же, как у "Буковеля", но инфраструктура в Славском значительно лучше: тут есть железнодорожная станция, куда приходят поезда из Львова и Киева, через поселок проходит трасса Киев-Чоп."Мы видим перспективу, даже несмотря на вызовы войны, и понимаем важность таких амбициозных проектов для социально-экономического развития Львовского региона. Новый горный рекреационный проект должен стать магнитом для украинских и иностранных туристов и потенциальных инвесторов, ставя современную горную локацию на туристическую карту Европы", – заявил тогда СЕО группы OKKO Василий Даниляк.Теперь же со стороны местных властей все вопросы будет решать его родной брат Олег Даниляк. Фактически речь идет о том, что Славское общество "присоединили" к новому курорту, и в ближайшие годы местные жители могут стать меньшинством на своей земле – так, как это произошло в прикарпатской Полянице, на территории которой находится "Буковель". В Славском и окрестных селах ныне живут примерно 15 тысяч человек. По подсчетам OKKO, открытие в 2028-2029 годах только первой очереди курорта создаст 6 тысяч новых рабочих мест, а после завершения всего проекта потребуется более 25 тысяч работников."Нам придется привозить сюда людей, обеспечивать их проживанием и создавать систему мотивации", – не скрывает планов ОККО Василий Даниляк. А привезенные люди, зависимые от работодателя, на любых выборах всегда проголосуют так, как их "мотивирует" руководство. И везти этих людей будут не из Швейцарии, а, например, из Херсона, где "Галнефтегаз" ещё в 2019 году приобрел комплекс перевалки нефти, однако в настоящее время не может его использовать.Давление на Кличко получило неожиданный резонанс в ЗакарпатьеНа прошлой неделе в Закарпатскую область были введены дополнительные подразделения пограничников – с целью усиления контроля на границах с Венгрией и Румынией, и началась кадровая чистка в территориальном управлении Департамента стратегических расследований Национальной полиции. Всё это стало следствием давления Офиса президента Украины на мэра Киева Виталия Кличко, а точнее – бегства за границу его партнера по земельным сделкам Дениса Комарницкого."На участке ответственности Мукачевского пограничного отряда привлекли дополнительные силы для охраны государственной границы. Это стало частью мер, направленных на активизацию борьбы с противоправной деятельностью. Усиленные пограничные наряды будут нести службу на наиболее уязвимых участках украино-румынской и украино-венгерской границы, что позволит значительно укрепить охрану этих направлений", – сообщило в начале недели Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).Сообщение выглядело странным, поскольку в последнее время никаких резонансных попыток незаконно пересечь границу не было – в отличие от силовых прорывов "колючки" в июне 2024 года. Несмотря на это, никаких дополнительных сил для охраны границы тогда не привлекалось.Однако сразу же появилась информация о том, что именно через закарпатский участок границы незаконно выехал с Украины партнёр мэра Киева по земельным сделкам, экс-депутат Киевсовета и известный столичный застройщик Денис Комарницкий. Как сообщил 24 марта близкий к спецслужбам закарпатский журналист Виталий Глагола, в результате спецоперации СБУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) был задержан депутат Закарпатского областного совета от политической партии "Родное Закарпатье" Юрий Покорба. Глагола утверждал, что депутата задержали именно за содействие побегу Комарницкого за границу, и уже отвезли в Киев. Никаких официальных комментариев на этот счет тогда не было.А вечером 26 марта Департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины сообщил, что два сотрудника Управления стратегических расследований в Закарпатской области за причастность к противоправной деятельности уволены из рядов Национальной полиции, а следователями СБУ им объявлены подозрения. Кроме того, с занимаемой должности был уволен руководитель территориального управления.Подробности и фамилии сразу раскрыл бывший полицейский, а ныне военный Сергей Лукашов. "Операцию провернули оперативники ДСР Василий Лемак и Виталий Бескровный по просьбе своего начальника Сергея Химича. Правоохранители вместе с местными контрабандистами уже давно организовали стабильный канал переправки уклонистов через государственную границу Украины. За Комарницкого они получили смешную сумму в размере двух тысяч долларов США. Полицейские даже не поняли, кого они переправляли в Румынию, а потом, когда этот персонаж всплыл в Австрии в журналистском расследовании Михаила Ткача, они все ох**ли. Полицейских закрыло НАБУ, Сергея Химича сняли с должности", – написал Лукашов в соцсетях.И только утром в четверг, 27 марта, киевское издание "Украинская правда" обнародовало схему нелегального выезда Дениса Комарницкого за границу. Три машины и пять человек, из которых четверо имели удостоверения сотрудников СБУ, 10 февраля вывезли бизнесмена из имения в Киевской области. Его везли под прикрытием камуфлированного автомобиля с табличкой "200", которым перевозят тела погибших военных. Около города Хуст на АЗС к кортежу присоединились два работника Управления стратегических расследований Закарпатской области.Остановился Комарницкий в Хусте в неприметном отеле. В общей сложности в этом городе он провел четыре дня, впоследствии его перевезли в Ужгород, в дом депутата Закарпатского облсовета Юрия Покорбы. А уже 16 февраля Комарницкий зашёл в отдел полиции в Румынии неподалёку от границы, и попросил убежища. При этом до сих пор ни о каких претензиях к украинским пограничникам не сообщается – хотя ужесточение контроля на границах с Венгрией и Румынией, очевидно, является реакцией на побег киевского VIP.Сейчас Денис Комарницкий находится в Вене – там же, где и бывший украинский олигарх Дмитрий Фирташ, с которым Виталий Кличко в 2014 году планировал свое политическое будущее. Комарницкого и группу подчинённых Кличко подозревают в организации и руководстве преступной группировкой, которая способствовала незаконному получению земельных участков в Киеве. Схема просто не могла бы работать без участия мэра Киева, поэтому начатое в феврале расследование практически все комментаторы связывают с попытками Офиса президента отстранить от должности Виталия Кличко.Другие подробности скандала, связанного с побегом партнера мэра Киева - в статье Дмитрия Ковалевича "Скандал в Киеве - побег киевского "смотрящего" Комарницкого. Как борьба Зеленского с Кличко "топит" обоих"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, киев, румыния, украина, владимир кличко, анатолий антонов, светлана лукаш, сбу, офис президента, набу