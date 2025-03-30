ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством - 30.03.2025 Украина.ру
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ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством - 30.03.2025 Украина.ру
ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
Установлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области, сообщила 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.
2025-03-30T11:29
2025-03-30T11:29
новости
курская область
россия
украина
ск рф
нато
всу
военные преступления
мародерство
поджог
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Следственное ведомство продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями преступлений украинских военнослужащих.По указанным обстоятельствам СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародерство).По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, нато, всу, военные преступления, мародерство, поджог, грабеж, кто, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, НАТО, ВСУ, Военные преступления, мародерство, поджог, грабеж, КТО, мирные жители

ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством

11:29 30.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Установлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области, сообщила 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следственное ведомство продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями преступлений украинских военнослужащих.
"В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством", - сказано в официальном сообщении.
По указанным обстоятельствам СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародерство).
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в ведомстве.
По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
19 марта, 14:57
Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиОрганами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаСК РФНАТОВСУВоенные преступлениямародерствоподжогграбежКТОмирные жители
 
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