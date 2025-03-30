https://ukraina.ru/20250330/1062148271.html

ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством

ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством - 30.03.2025 Украина.ру

ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством

Установлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области, сообщила 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.

2025-03-30T11:29

2025-03-30T11:29

2025-03-30T11:29

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Следственное ведомство продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями преступлений украинских военнослужащих.По указанным обстоятельствам СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародерство).По факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта

https://ukraina.ru/20250319/1061905314.html

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