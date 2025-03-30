ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
Установлены новые факты преступлений украинских боевиков в Курской области, сообщила 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следственное ведомство продолжает работу с мирными жителями, эвакуированными с приграничных территорий Курской области, которые стали свидетелями преступлений украинских военнослужащих.
"В ходе допросов установлено, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики, незаконно вторгнувшись на территорию Российской Федерации, размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством", - сказано в официальном сообщении.
По указанным обстоятельствам СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародерство).
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", - заверили в ведомстве.
19 марта, 14:57Путин поручил прокурорам тщательно расследовать злодеяния ВСУ в Курской областиОрганами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Об этом 19 марта на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил президент Владимир Путин.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем украинская армия пытается усилить интервентов в Курской области. Подробности в публикации "Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта