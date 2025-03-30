https://ukraina.ru/20250330/1062151966.html

Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР

Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР - 30.03.2025 Украина.ру

Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР

Российская армия завершила освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-30T14:43

2025-03-30T14:43

2025-03-30T14:43

новости

донецкая народная республика

россия

нацгвардия

всу

потери всу

сво

минобороны рф

сводка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060943155_0:141:2822:1728_1920x0_80_0_0_5376bbe9e5c87be2913c9da1b5a320fa.jpg.webp

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом российской группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады украинской Нацгвардии. События происходили в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны России.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка (ДНР).Потери ВСУ на этом участке составили до 300 военнослужащих, а также два танка, две БМП, три БТР М113 производства США, четыре боевые бронемашины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую

https://ukraina.ru/20250330/1062151676.html

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, нацгвардия, всу, потери всу, сво, минобороны рф, сводка