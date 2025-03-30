Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР - 30.03.2025 Украина.ру
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Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР
Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР - 30.03.2025 Украина.ру
Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР
Российская армия завершила освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-30T14:43
2025-03-30T14:43
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.При этом российской группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады украинской Нацгвардии. События происходили в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое (ДНР)."Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны России.Тем временем подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка (ДНР).Потери ВСУ на этом участке составили до 300 военнослужащих, а также два танка, две БМП, три БТР М113 производства США, четыре боевые бронемашины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
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новости, донецкая народная республика, россия, нацгвардия, всу, потери всу, сво, минобороны рф, сводка
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Нацгвардия, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Минобороны РФ, сводка

Армия России завершила освобождение Запорожья в ДНР

14:43 30.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия завершила освобождение населённого пункта Запорожье в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 марта сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
При этом российской группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады украинской Нацгвардии. События происходили в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое (ДНР).
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - констатировали в Минобороны России.
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Тем временем подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка (ДНР).
Потери ВСУ на этом участке составили до 300 военнослужащих, а также два танка, две БМП, три БТР М113 производства США, четыре боевые бронемашины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел ситуацию в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
 
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