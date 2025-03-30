Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский - 30.03.2025 Украина.ру
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Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский
Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский - 30.03.2025 Украина.ру
Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский
На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, долго ли еще продлится война, во что обходится для страны каждый лишний ее день и думают над тем, кому выгодно продолжать кровопролитие.
2025-03-30T12:34
2025-03-30T12:34
украина
россия
сша
джон рэтклифф
александр дубинский
владимир зеленский
цру
вооруженные силы украины
сизо
эксклюзив
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Выгодно это не очень-то и большому кругу лиц, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он в своем блоге отметил, что каждый новый день войны приносит Украине не приобретения, но только потери — территориальные, экономические, социальные…То есть, страна ничего не выигрывает, только проигрывает. Если никаких достижений нет, то "каждый новый день войны - преступление с точки зрения интересов государства и страны", считает опальный нардеп.По его мнению, единственными бенефициарами продолжения кровопролития "являются сам Зеленский, сохраняющий власть, и узкая прослойка тех, кто делает на войне бизнес".Но дело не только в бизнесе на крови, верхушка пытается продлить таким образом свое пребывание во власти."У этого процесса нет никакой высокой цели, кроме как установление диктатуры с целью ее монетизации в интересах ограниченного числа - меньшинства, поработившего большинство", - написал Дубинский.Он добавил: "Это слишком простые выводы, чтобы их не понимали рядовые граждане. Поэтому любые "соцопросы" о 80% желающих продолжать войну — фейк".Отметим, цифра в 80% взята из результатов недавнего опроса, проведенного КМИС (Киевский международный институт социологии). Согласно данным того же опроса, 79% респондентов категорически выступают против требований со стороны России, тогда как к "капитуляции" готовы лишь 8% опрошенных украинцев.Впрочем, как уже сообщало издание Украина.ру, среди украинцев уровень доверия к результатам социсследований крайне низок. Потому можно предположить, что взятые с потолка цифры предназначены для других потребителей. И пока это работает.Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате заявил (возможно, начитавшись такой "социологии"), что ВСУ и украинский народ будто бы готовы "сражаться голыми руками, если придется, если им не предложат приемлемых условий". Глава ЦРУ отметил, что он убежден в этом, исходя из своих "размышлений и наблюдений с точки зрения разведки".В таком случае американская разведка не вполне в курсе происходящих событий, считает глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он в своей колонке на портале Smotrim.ru усомнился в том, что Рэтклифф видел хотя бы одно видео насильственной мобилизации на Украине, которые есть в свободном доступе.Эти видео, по словам Медведчука, свидетельствуют о том, что "украинцы так хотят воевать, что не только вырываются и убегают от военкомов, но и нападают на них, а женщины любого возраста активно становятся на сторону тех, кто активно воевать не хочет"."Народ действительно сражается голыми руками за то, чтобы не попасть в армию в качестве пушечного мяса. Все чаще в ход идут топоры, ножи, газовые баллончики и огнестрельное оружие. Мало того, что "ухылянтов" (уклонистов — Ред.) поддерживает мирное население, их начинают поддерживать в армии, в ВСУ активно открещиваются от военкомов, не считая их своими", - заявил политик.Он продолжил: "Хотя граждане Украины, твердящие о войне до победного конца, в стране имеются, но они, в большинстве своем, далеко от линии фронта, а часто и от территории Украины. Очевидно, исключительно на высказываниях этих граждан и основывает свою позицию Рэтклифф".Медведчук также заявил, что не Зеленский управляет нацистами, а нацисты управляют им. И предположил, что "нелегитимный (Зеленский — Ред.) перестал удовлетворять коллективный Запад, а потому его политические дни сочтены". Однако страдания украинского народа на этом не закончатся - "нацисты готовят Украину к еще большей по интенсивности бойне, чем происходит сейчас".С тем, что война отнюдь еще не заканчивается, согласен украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что обещанное США смягчение санкций против РФ может "споткнуться" о Евросоюз, где антироссийские санкции не собираются отменять даже в том случае, если будет подписано соглашение о перемирии.Обстрелы и налеты продолжаются, как продолжаются и бои на фронте. Поэтому, продолжил эксперт, "все пока держится на очень тоненькой ниточке и говорить о том, что (стороны — Ред.) серьезно продвинулись вперед к прекращению войны — это... некоторое преувеличение".Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, джон рэтклифф, александр дубинский, владимир зеленский, цру, вооруженные силы украины, сизо, эксклюзив
Украина, Россия, США, Джон Рэтклифф, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, ЦРУ, Вооруженные силы Украины, СИЗО, Эксклюзив

Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский

12:34 30.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, долго ли еще продлится война, во что обходится для страны каждый лишний ее день и думают над тем, кому выгодно продолжать кровопролитие.
Выгодно это не очень-то и большому кругу лиц, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он в своем блоге отметил, что каждый новый день войны приносит Украине не приобретения, но только потери — территориальные, экономические, социальные…
То есть, страна ничего не выигрывает, только проигрывает. Если никаких достижений нет, то "каждый новый день войны - преступление с точки зрения интересов государства и страны", считает опальный нардеп.

По его мнению, единственными бенефициарами продолжения кровопролития "являются сам Зеленский, сохраняющий власть, и узкая прослойка тех, кто делает на войне бизнес".
Но дело не только в бизнесе на крови, верхушка пытается продлить таким образом свое пребывание во власти.
"У этого процесса нет никакой высокой цели, кроме как установление диктатуры с целью ее монетизации в интересах ограниченного числа - меньшинства, поработившего большинство", - написал Дубинский.

Он добавил: "Это слишком простые выводы, чтобы их не понимали рядовые граждане. Поэтому любые "соцопросы" о 80% желающих продолжать войну — фейк".
Отметим, цифра в 80% взята из результатов недавнего опроса, проведенного КМИС (Киевский международный институт социологии). Согласно данным того же опроса, 79% респондентов категорически выступают против требований со стороны России, тогда как к "капитуляции" готовы лишь 8% опрошенных украинцев.
Впрочем, как уже сообщало издание Украина.ру, среди украинцев уровень доверия к результатам социсследований крайне низок. Потому можно предположить, что взятые с потолка цифры предназначены для других потребителей. И пока это работает.
Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате заявил (возможно, начитавшись такой "социологии"), что ВСУ и украинский народ будто бы готовы "сражаться голыми руками, если придется, если им не предложат приемлемых условий". Глава ЦРУ отметил, что он убежден в этом, исходя из своих "размышлений и наблюдений с точки зрения разведки".
В таком случае американская разведка не вполне в курсе происходящих событий, считает глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он в своей колонке на портале Smotrim.ru усомнился в том, что Рэтклифф видел хотя бы одно видео насильственной мобилизации на Украине, которые есть в свободном доступе.
Эти видео, по словам Медведчука, свидетельствуют о том, что "украинцы так хотят воевать, что не только вырываются и убегают от военкомов, но и нападают на них, а женщины любого возраста активно становятся на сторону тех, кто активно воевать не хочет".
"Народ действительно сражается голыми руками за то, чтобы не попасть в армию в качестве пушечного мяса. Все чаще в ход идут топоры, ножи, газовые баллончики и огнестрельное оружие. Мало того, что "ухылянтов" (уклонистов — Ред.) поддерживает мирное население, их начинают поддерживать в армии, в ВСУ активно открещиваются от военкомов, не считая их своими", - заявил политик.
Он продолжил: "Хотя граждане Украины, твердящие о войне до победного конца, в стране имеются, но они, в большинстве своем, далеко от линии фронта, а часто и от территории Украины. Очевидно, исключительно на высказываниях этих граждан и основывает свою позицию Рэтклифф".
Медведчук также заявил, что не Зеленский управляет нацистами, а нацисты управляют им. И предположил, что "нелегитимный (Зеленский — Ред.) перестал удовлетворять коллективный Запад, а потому его политические дни сочтены". Однако страдания украинского народа на этом не закончатся - "нацисты готовят Украину к еще большей по интенсивности бойне, чем происходит сейчас".
С тем, что война отнюдь еще не заканчивается, согласен украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что обещанное США смягчение санкций против РФ может "споткнуться" о Евросоюз, где антироссийские санкции не собираются отменять даже в том случае, если будет подписано соглашение о перемирии.
Обстрелы и налеты продолжаются, как продолжаются и бои на фронте. Поэтому, продолжил эксперт, "все пока держится на очень тоненькой ниточке и говорить о том, что (стороны — Ред.) серьезно продвинулись вперед к прекращению войны — это... некоторое преувеличение".
Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны"
 
УкраинаРоссияСШАДжон РэтклиффАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийЦРУВооруженные силы УкраиныСИЗОЭксклюзив
 
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12:34Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский
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