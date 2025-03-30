https://ukraina.ru/20250330/1062148628.html

Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский

Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский - 30.03.2025 Украина.ру

Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский

На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают, долго ли еще продлится война, во что обходится для страны каждый лишний ее день и думают над тем, кому выгодно продолжать кровопролитие.

2025-03-30T12:34

2025-03-30T12:34

2025-03-30T12:34

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сша

джон рэтклифф

александр дубинский

владимир зеленский

цру

вооруженные силы украины

сизо

эксклюзив

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Выгодно это не очень-то и большому кругу лиц, считает находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он в своем блоге отметил, что каждый новый день войны приносит Украине не приобретения, но только потери — территориальные, экономические, социальные…То есть, страна ничего не выигрывает, только проигрывает. Если никаких достижений нет, то "каждый новый день войны - преступление с точки зрения интересов государства и страны", считает опальный нардеп.По его мнению, единственными бенефициарами продолжения кровопролития "являются сам Зеленский, сохраняющий власть, и узкая прослойка тех, кто делает на войне бизнес".Но дело не только в бизнесе на крови, верхушка пытается продлить таким образом свое пребывание во власти."У этого процесса нет никакой высокой цели, кроме как установление диктатуры с целью ее монетизации в интересах ограниченного числа - меньшинства, поработившего большинство", - написал Дубинский.Он добавил: "Это слишком простые выводы, чтобы их не понимали рядовые граждане. Поэтому любые "соцопросы" о 80% желающих продолжать войну — фейк".Отметим, цифра в 80% взята из результатов недавнего опроса, проведенного КМИС (Киевский международный институт социологии). Согласно данным того же опроса, 79% респондентов категорически выступают против требований со стороны России, тогда как к "капитуляции" готовы лишь 8% опрошенных украинцев.Впрочем, как уже сообщало издание Украина.ру, среди украинцев уровень доверия к результатам социсследований крайне низок. Потому можно предположить, что взятые с потолка цифры предназначены для других потребителей. И пока это работает.Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф на слушаниях в сенате заявил (возможно, начитавшись такой "социологии"), что ВСУ и украинский народ будто бы готовы "сражаться голыми руками, если придется, если им не предложат приемлемых условий". Глава ЦРУ отметил, что он убежден в этом, исходя из своих "размышлений и наблюдений с точки зрения разведки".В таком случае американская разведка не вполне в курсе происходящих событий, считает глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он в своей колонке на портале Smotrim.ru усомнился в том, что Рэтклифф видел хотя бы одно видео насильственной мобилизации на Украине, которые есть в свободном доступе.Эти видео, по словам Медведчука, свидетельствуют о том, что "украинцы так хотят воевать, что не только вырываются и убегают от военкомов, но и нападают на них, а женщины любого возраста активно становятся на сторону тех, кто активно воевать не хочет"."Народ действительно сражается голыми руками за то, чтобы не попасть в армию в качестве пушечного мяса. Все чаще в ход идут топоры, ножи, газовые баллончики и огнестрельное оружие. Мало того, что "ухылянтов" (уклонистов — Ред.) поддерживает мирное население, их начинают поддерживать в армии, в ВСУ активно открещиваются от военкомов, не считая их своими", - заявил политик.Он продолжил: "Хотя граждане Украины, твердящие о войне до победного конца, в стране имеются, но они, в большинстве своем, далеко от линии фронта, а часто и от территории Украины. Очевидно, исключительно на высказываниях этих граждан и основывает свою позицию Рэтклифф".Медведчук также заявил, что не Зеленский управляет нацистами, а нацисты управляют им. И предположил, что "нелегитимный (Зеленский — Ред.) перестал удовлетворять коллективный Запад, а потому его политические дни сочтены". Однако страдания украинского народа на этом не закончатся - "нацисты готовят Украину к еще большей по интенсивности бойне, чем происходит сейчас".С тем, что война отнюдь еще не заканчивается, согласен украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что обещанное США смягчение санкций против РФ может "споткнуться" о Евросоюз, где антироссийские санкции не собираются отменять даже в том случае, если будет подписано соглашение о перемирии.Обстрелы и налеты продолжаются, как продолжаются и бои на фронте. Поэтому, продолжил эксперт, "все пока держится на очень тоненькой ниточке и говорить о том, что (стороны — Ред.) серьезно продвинулись вперед к прекращению войны — это... некоторое преувеличение".Подробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны"

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, джон рэтклифф, александр дубинский, владимир зеленский, цру, вооруженные силы украины, сизо, эксклюзив