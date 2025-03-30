Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Секретарь совбеза белгородского Грайворонского округа ранен при ударе дрона ВСУ – Гладков
Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко получил ранение в результате атаки украинского дрона на частный сектор. Об сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко", - рассказа губернатор.
По его словам, бригада Скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.
"Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести", - отметил Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор заверил, что будет следить за лечением Радченко. Гладков пожелал ему скорейшего выздоровления.
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