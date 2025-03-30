Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза - 30.03.2025 Украина.ру
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Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза
Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза - 30.03.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза
Секретарь совбеза белгородского Грайворонского округа ранен при ударе дрона ВСУ – Гладков
2025-03-30T12:03
2025-03-30T12:03
новости
белгородская область
россия
донецкая народная республика
светлана радченко
вячеслав гладков
ск рф
всу
военные преступления
кто
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Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко получил ранение в результате атаки украинского дрона на частный сектор. Об сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, бригада Скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.В своём телеграм-канале губернатор заверил, что будет следить за лечением Радченко. Гладков пожелал ему скорейшего выздоровления.Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
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новости, белгородская область, россия, донецкая народная республика, светлана радченко, вячеслав гладков, ск рф, всу, военные преступления, кто
Новости, Белгородская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Светлана Радченко, Вячеслав Гладков, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО

Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза

12:03 30.03.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Секретарь совбеза белгородского Грайворонского округа ранен при ударе дрона ВСУ – Гладков
Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко получил ранение в результате атаки украинского дрона на частный сектор. Об сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко", - рассказа губернатор.
По его словам, бригада Скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.
"Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести", - отметил Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор заверил, что будет следить за лечением Радченко. Гладков пожелал ему скорейшего выздоровления.
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11:45
Рождение ненавистиСейчас "мудрые эксперты" рассказывают, что Зеленскому некуда деваться – осталось только капитулировать, поскольку США от него отвернулись, а украинский народ якобы "прозревает". Иногда мне кажется, что мы с этими "экспертами" живём на разных планетах и имеем дело с разными Украинами.
Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Тем временем СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
 
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