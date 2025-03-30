https://ukraina.ru/20250330/1062148890.html

Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза

Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза - 30.03.2025 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал частный сектор в Белгородской области – ранен секретарь местного совбеза

Секретарь совбеза белгородского Грайворонского округа ранен при ударе дрона ВСУ – Гладков

2025-03-30T12:03

2025-03-30T12:03

2025-03-30T12:03

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Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко получил ранение в результате атаки украинского дрона на частный сектор. Об сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, бригада Скорой помощи доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу.В своём телеграм-канале губернатор заверил, что будет следить за лечением Радченко. Гладков пожелал ему скорейшего выздоровления.Как сообщалось ранее, в Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Тем временем СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую

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новости, белгородская область, россия, донецкая народная республика, светлана радченко, вячеслав гладков, ск рф, всу, военные преступления, кто