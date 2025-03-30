https://ukraina.ru/20250330/1062147829.html

Рождение ненависти

Рождение ненависти - 30.03.2025 Украина.ру

Рождение ненависти

Сейчас "мудрые эксперты" рассказывают, что Зеленскому некуда деваться – осталось только капитулировать, поскольку США от него отвернулись, а украинский народ якобы "прозревает". Иногда мне кажется, что мы с этими "экспертами" живём на разных планетах и имеем дело с разными Украинами.

2025-03-30T11:45

2025-03-30T11:45

2025-03-30T11:59

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вооруженные силы украины

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Совсем недавно (всего год назад) они же рассказывали, что в связи с "нелегитимностью" Зеленского (которого, кроме России все, даже "отвернувшиеся" от него США, признают легитимным) на Украине вот-вот произойдут выборы (как вариант переворот) и президентом станет некто Залужный, который немедленно прекратит войну. Почему? Потому что так все говорят! Других аргументов не было.При этом никто не задал себе вопрос: если военные так легко могут учинить переворот, зачем они вообще допускали к власти тех же Порошенко и Зеленского. В 2014 году, в связи с отсутствием законной власти, отплытием Крыма в Россию, провозглашением ДНР/ЛНР и (до майских событий) откровенной слабостью контроля Киева над Одессой и Харьковом (Днепропетровск и Запорожье покорили раньше, но до конца марта – начла апреля и с ними у Киева были трудности), военные могли совершенно спокойно заявить, что берут власть в свои руки "до стабилизации положения", "с целью подготовки свободных выборов". Это стандартная форма, многократно задействовавшаяся в последние сто лет при государственных переворотах по всему миру, с целью легитимации постпутчевой власти.Если военные не взяли власть в свои руки тогда, значит не могли её взять в принципе. Между тем американцы всегда делают ставку только на реальных претендентов на власть (в отличие от того, что думают члены секты свидетелей американского всемогущества). Вашингтон своих гауляйтеров не выращивает и не назначает из ничего. Он подбирает уже готовых – имеющих проамериканскую позицию и опору внутри страны.В этом плане явная успешность американской "селекции лидеров" по сравнению с российской, заключалась не во вложенных деньгах, а в том, что после развала СССР США пользовались на постсоветском пространстве эксклюзивной популярностью. Им были готовы служить многие, а отказывались единицы. Это прекрасно видно на примере российской "релокации" в 2022 году. Сотни тысяч весьма успешных граждан покинули страну, так как не представляли себе, как можно выступать против Америки. Так это было в 2022 году, когда Россия уже не первый десяток лет боролась с деструктивным влиянием США внутри страны и в окрестностях, когда у многих успели открыться глаза (у кого после Первой Чеченской войны, у кого после НАТОвских бомбардировок Сербии, у кого после конфликта с Грузией, напавшей на Южную Осетию).После 2014 года в стране вообще не должно было остаться людей симпатизирующих США, а они не только остались, но даже были уверены в своей быстрой победе (помните персонажа, публично мечтавшего о том, как будет ехать по Тверской на американском "Абрамсе?). Можете только представить себе насколько проамериканскими были постсоветские элиты бывших союзных республик, если даже российская элита отличалась высоким процентом людей, искренне считавших, что то, что полезно для США, хорошо и для России.Так что на Украине американцы, не мудрствуя лукаво, отдали власть тому, кто имел больше шансов её удержать. Там ещё Яценюк был, которого первое время рассматривали как полномочного премьера при слабом президенте. Ведь Порошенко не был среди лидеров второго майдана, а Яценюк был, и в парламенте большинство первоначально было собрано под него, а не под Порошенко. Но Яценюк предпочёл украсть миллиард и тихо уйти в тень, а Порошенко начал борьбу за власть, и никто не стал ему мешать. Порошенко, так Порошенко, какая американцам разница?Но когда выяснилось, что Порошенко надоел избирателям и они готовы проголосовать за Зеленского, американцы тоже не стали рефлексировать – клоун для них был ничем не хуже кондитера. Может даже лучше: не такой богатый и ещё более амбициозный.Поэтому мне было смешно, когда "эксперты", уже "поменявшие" год назад Зеленского на Залужного "по заказу англичан" и утверждающие теперь, что именно англичане спасают Зеленского от американцев, желающих поменять его то ли на Залужного, то ли на Кличко, то ли на Порошенко, то ли на "самого" Арестовича в 2019 году в один голос пели, что Зеленский обязательно заключит мир с Россией. Ведь он из Кривого Рога и дедушка у него фронтовик, и семья русскоязычная и вообще "он же обещал". Только один из "экспертов", после пресс-конференции, на которой он убеждал публику, что Зеленский точно-точно заключит мир в Донбассе и начнёт дружить с Россией в полный рост, когда я его спросил: "Неужели ты сам в эту чушь веришь?" - честно ответил: "Я хочу верить, поскольку хочу успеть вернуться домой (имелось в виду на Украину) и всем им показать!"Ну он хоть "вернуться и показать" хотел, что двигало "экспертами" рождёнными в России, которые тоже "хотели верить" мне до сих пор не понятно. Кстати они и сейчас готовы в любой момент, любое событие трактовать как признак "уже завтра" наступающего мира.Вынесем за скобки позицию Запада. Она далеко не так позитивна, как многим кажется на основании заявлений Трампа, но Запад действительно может в любой момент согласиться на полноценное завершение украинского кризиса, если сочтёт для себя это выгодным. Вопрос сочтёт ли и, если да, то когда, но эвентуально такая возможность существует, поэтому рассмотрим только вариант "убеждения" Украины.Разве не видно, что Зеленский и его команда, при полном одобрении большей части элит и общества, усиленно сопротивляются любым, даже нормальным подвижкам в переговорном процессе, открыто срывая даже формально для них выгодные попытки американцев добиться хотя бы частичного прекращения огня?Подчеркну, что любое снижение военной активности для проигравшей Украины крайне выгодно, так как позволяет Киеву выиграть время в надежде на изменение расстановки сил главных геополитических игроков. Но даже на такое частичное снижение интенсивности боевых действий киевский режим не идёт, чтобы не дать повод заподозрить себя в готовности к заключению мира.Не идёт потому, что в украинском обществе наблюдается военный консенсус. На фронт не хочет практически никто, но победы хотят все. До сих пор, несмотря на серьёзное снижение качества поступающего в ВСУ пополнения, несмотря на то, что их откровенно отправляют умирать, даже не делая вид, что собираются проводить их ротацию на позициях, сдача в плен так и не стала массовым явлением. В основном сдаются в безвыходной ситуации, а так, вчера удиравший от ТЦК "ухылянт", сегодня умирает с бесполезным автоматом в руках, вместе с ещё десятком таких же как он вчерашних мобилизованных.В Курскую область, когда уже стало ясно, что ВСУ оттуда будут выбиты, украинцы успели забросить на смерть одну за другой три группы добровольцев в возрасте 18-25 лет, подписавших контракт с ВСУ. Группы заходили одна за другой и каждая следующая знала, что предшественники погибли все за несколько часов (даже не дней), но они продолжали идти с намерением воевать, а не сдаться и сохранить себе жизнь.Если бы речь шла о конкретных подразделениях или об одном-дух участках фронта, я бы сказал, что просто туда попали мотивированные нацисты, вот перебьём их и всё будет хорошо. Но так происходит по всему фронту, а это значит, что в обществе сформированы определённые настроения. Это общество в целом хочет войны и победы, и попадающий на фронт знает, что он должен воевать, иначе общество его осудит.Об этом же свидетельствует и тот факт, что дезертиров в ВСУ больше, чем сдающихся. Дезертирство вполне официально считается на Украине меньшим грехом, чем сдача в плен, так как дезертира можно либо поймать и вновь отправлять на фронт либо даже уговорить вернуться в свою часть (целая программа работает и кое кто добровольно возвращается – немного, но такие есть).На Украине ненависть к нам стала общественным явлением. Это политическая ненависть сложенная из массы ненавистей бытовых, поэтому в перспективе она преодолима. Это не межэтническое и не межрасовое противостояние, которые бывает невозможно преодолеть веками. Опыт нашей собственной и многих других гражданских войн свидетельствует о том, что такая политико-бытовая ненависть преодолевается за несколько (3-5) десятилетий.Как она возникает?Главный источник очевиден – на войне гибнут люди, чем больше их погибло, тем больше вдов, сирот, матерей и прочих родственников не испытывают к нам нежных чувств.Второй по распространённости источник – потеря личного имущества. Я знаю людей, чей дом под Киевом был разрушен украинской артиллерией. И они об этом знали, так как посёлок был занят русскими войсками и артиллерия ВСУ била по ним, не сами же они себя несколько дней обстреливали. Лишившаяся дома семья была аполитична, к России относилась спокойно, но после потери имущества заняла позицию, с которой сталкивались многие, общавшиеся с гражданами Украины: "Если бы вы не пришли, всего этого не было бы".Третий источник ненависти, из которого массово заражались в 2014 году бывшие "пророссийские" украинцы – уход Крыма в Россию. Здесь претензия выглядела так: "Вы забрали наш Крым, а нас бросили!" Мол, надо было брать или всё, или ничего, а так "мы обиделись".Наконец четвёртый – самый древний и самый закоренелый – традиционная рождающая ненависть зависть провинции к центру. Село считает избалованными цивилизацией жителей райцентра, те видят "задравшихся снобов" в жителях областного центра. Последние подсчитывают блага, выпавшие жителям столиц.Конечно не все, даже не большинство провинциалов неровно дышит по отношению к столицам. Но зато те, кто страдает комплексом провинциальной неполноценности чаще пробиваются наверх (ведь для них это становится целью жизни) и начинают мстить.Представьте себе мальчика Вову Зеленского из семьи криворожского доктора технических наук, двадцать лет отработавшего в Монголии. Кривой Рог – это вам не Москва, даже не Киев. Это в столицах докторов наук полно на любой вкус. Для Кривого Рога это величина. К тому же даже из столичных докторов наук далеко не каждый мог похвастаться тем, что при советской власти 20 лет отработал за границей. Пусть и в Монголии, но это совсем другой уровень жизни, другие доходы и другой доступ к материальным благам. Это сейчас всё можно купить в ближайшем супермаркете, были бы деньги. Тогда многих товаров просто не было. Их можно было либо "достать" (получить через распределитель, для чего надо было занимать немалую должность, купить в "Берёзке" для чего надо было ездить за границу и получать, в обмен на валюту чеки внешпосылторга, которыми в "Берёзках" и расплачивались), либо привезти прямо из-за границы (для чего туда надо было ездить с завидной регулярностью или работать там долго, как Вовин папа, ведь нужных товаров было много:, кроме того вещи изнашивались, ломались и т.д.)Вова и сам прожил четыре года в Монголии, пока в школу не пошёл, что для мальчика из Кривого Рога было круче, чем сейчас на Марс полететь. В общем Вова был мажором. В Москве таких мажоров, как Вова был вагон и маленькая тележка. Они и мажорами-то не считались. Подумаешь, Монголия или Куба. Настоящие мажоры десятилетиями жили с родителями в Париже, Лондоне или Нью Йорке. Но в Кривом Роге таких как он было раз-два и обчёлся. Там он реально был первым парнем.Посмотрев на жизнь советских специалистов за границей (хоть бы и в Монголии) и сравнив с жизнью в Кривом Роге Вова захотел поступать в МГИМО, чтобы поменьше жить на родине и побольше работать за рубежом. Вот тут-то его и ждало разочарование – родители были вынуждены объяснить возлюбленному чаду, что не по Сеньке шапка. Пришлось Вове идти учиться в криворожский ВУЗ, в котором к тому времени работал папа. А московские-то мажоры, возможно даже из тех, с кем Вова познакомился малышом в Монголии пошли в МГИМО. А потом они сидели в зале, а Вова перед ними за деньги глупого хохла корчил. И так лет двадцать.Деньги-то были хорошие – грех жаловаться, но Вова-то был мальчик амбициозный. Он сам хотел в зале сидеть, а клоуну, который его на сцене развлекал два пальца подавать. Как в Вове бурлила ненависть к этим "столичным штучкам", занявшим его, "простого" провинциального парня "законное место".И тут Вова стал президентом Украины.Вот пазл и сложился. Зеленский хочет воевать "до победы", так как не может допустить, чтобы "эти наглые москвичи" вновь взяли верх над "простым криворожским парнем". Он сражается с ничего не подозревающими "столичными конкурентами", как сражалась Элочка Щукинав с ничего о ней не знавшей Вандербильдихой.Но, как говорят многие наши читатели, Зеленского можно было бы убрать, если не получается из президентского кресла, то из жизни. Ведь лучше убить одного, чем допускать гибель миллионов. И это было бы правильно, если бы не упомянутое стремление украинского общества в целом к войне "до победы".Беда в том, что даже если Зеленский захочет завтра подписать мир, мир не наступит. Общество возмутится, а силовики его свергнут и посадят в президентское кресло того, кто будет войну продолжать. Если его убьём мы, они ему поставят памятник, назначат (или даже изберут) нового президента и продолжат войну.Чтобы вылечить их от ненависти, их победить надо, а чтобы победить мало убить одного Зеленского, надо убивать всех, кто не сдаётся до тех пор, пока все не сдадутся. К сожалению другого варианта нет.Повторю, подобный вид ненависти, как та, что обуревает украинское общество, лечится, хоть и не быстро. Но для этого надо полностью контролировать страну и людей. Побеждённые, но оставленные без контроля, они будут только упиваться собственной ненавистью и, при первом удобном случае, возвращаться на войну с нами до тех пор, пока не погибнут все.На примере украинского общества мы видим, что даже рождённая из неких объективных предпосылок ненависть деструктивна и быстро приводит поражённое ею общество к гибели. Поэтому надо постараться не подхватить эту заразу в процессе дезинфекции Украины. В любом случае кого-то придётся лечить, а кого-то убить, но выполнять как одну, так и другую работу надо без гнева и пристрастия. Мы ведь боремся не за приумножение ненависти в мире, а за её ликвидацию.Свой взгляд на переговорный процесс - в статье Ростислава Ищенко "Их борьба"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_03e0e006e36ab9622ca9cc2eea8a5b07.jpg.webp

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украина, россия, сша, владимир зеленский, петр порошенко, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, нато, мнения