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СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР

СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР - 30.03.2025 Украина.ру

СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР

Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-03-30T11:45

2025-03-30T11:45

2025-03-30T11:45

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По данным ведомства, из-за обстрелов территории ДНР повреждения получили семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Зафиксированы жертвы среди мирных жителей российского региона.Там также отмечено, что в н.п. Днепроэнергия Великоновоселковского округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранение получил мужчина 1979 г.р.Также 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую

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новости, россия, донецкая народная республика, горловка, ск рф, всу, военные преступления, сво, мирные жители, обстрелы