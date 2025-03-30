СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР - 30.03.2025 Украина.ру
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СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР
СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР - 30.03.2025 Украина.ру
СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР
Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-03-30T11:45
2025-03-30T11:45
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донецкая народная республика
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военные преступления
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мирные жители
обстрелы
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По данным ведомства, из-за обстрелов территории ДНР повреждения получили семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Зафиксированы жертвы среди мирных жителей российского региона.Там также отмечено, что в н.п. Днепроэнергия Великоновоселковского округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранение получил мужчина 1979 г.р.Также 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донецкая народная республика, горловка, ск рф, всу, военные преступления, сво, мирные жители, обстрелы
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, СВО, мирные жители, обстрелы

СК России зафиксировал очередные преступления в отношении мирного населения ДНР

11:45 30.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в отношении мирного населения ДНР. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
По данным ведомства, из-за обстрелов территории ДНР повреждения получили семь жилых домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры. Зафиксированы жертвы среди мирных жителей российского региона.
"В результате массированного артиллерийского обстрела частного жилого массива Центрально-городского района Горловки ранения получили 5 мирных жителей, в том числе ребенок 2012 г.р.", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что в н.п. Днепроэнергия Великоновоселковского округа в результате детонации взрывоопасного предмета ранение получил мужчина 1979 г.р.
Также 30 марта официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что ВСУ в Судже размещали технику в жилых секторах, умышленно поджигали дома и занимались мародерством
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко рассмотрел проблему в публикации Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСК РФВСУВоенные преступленияСВОмирные жителиобстрелы
 
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