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Урсула фон дер Ляйен, биография

Урсула фон дер Ляйен, биография - 11.12.2023 Украина.ру

Урсула фон дер Ляйен, биография

Председатель Европейской комиссии

2023-12-11T14:55

2023-12-11T14:55

2023-12-11T15:30

биография

урсула фон дер ляйен

германия

еврокомиссия

европейская комиссия

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Детство и образованиеУрсула родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе в коммуне Иксель. Ее фамилия по отцу-немцу – Альбрехт. В детстве Урсула увлекалась музыкой и конным спортом.В Германию семья вернулась в 1970-х и в 1971 году обосновалась в Лерте в Ганновере. Там Урсула на отлично училась в школе, а после ее окончания в 1977 году поступила на экономиста в Геттингенский университет.Затем девушка переезжает в Лондон, где продолжает изучение наук в Лондонской школе экономики в 1978 году. Однако вскоре понимает, что это слишком сложно и не очень интересно, а потому выбирает другое направление – медицину. В 1980-1987 годах Урсула учится в Медицинском институте в Ганновере, а в 1991 году защищает докторскую.Обучение она решила продолжить и в 1993 году окончила Высшую школу бизнеса при Стэнфордском университете в США. А позднее, в 1997, вернулась в уже родной Ганноверский медицинский университет, где в 2001 году получила второе высшее образование в сфере организации здравоохранения.КарьераПосле получения образования в 1988-1992 годах Урсула работала ассистентом врача в гинекологии при Ганноверском мединституте. В этот же период она стала членом Христианско-демократического союза Германии (ХДС), однако активную политическую карьеру начнет гораздо позднее. В 1998-2002 годах была научным сотрудником на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и системы здравоохранения в том же вузе.С 2001 по 2004 фон дер Ляйен входит в состав местного самоуправления Ганновера, является главой комитета по вопросам здравоохранения, тогда же она была членом городского совета Зенде в Нижней Сакоснии. Затем все в той же Нижней Саксонии Урсула становится депутатом земельного парламента и одновременно министром земельного правительства по социальным вопросам, делам женщин, семьи и проблемам здравоохранения в 2003-2005 годах.C 2004 года фон дер Ляйен становится членом президиума ХДС. А на следующий год ее замечает Ангела Меркель: в первом кабинете канцлера Урсула занимает пост федерального министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. В это время она активно продвигает социальные реформы.Депутатом Бундестага фон дер Ляйен избирается в 2009 году. Тогда же становится министром труда и социальных дел, на этом посту она пробудет до 2013 года. В 2010 году Урсула становится заместителем председателя Христианско-демократического союза.После министерства труда и социальных дел в 2013 году фон дер Ляйен назначают управлять министерством обороны – впервые этот пост заняла женщина. По некоторым данным, Меркель прочила ей пост министра здравоохранения, но Урсула посчитала это понижением и даже пригрозила уйти из команды Ангелы за такое назначение. Так она стала у руля армии.На посту министра обороны фон дер Ляйен выступала за увеличение числа девушек-военнослужащих. А вот за качество технического оснащения армии неоднократно подвергалась критике. Стремилась к созданию армии ЕС и НАТО, особенно выступала за сотрудничество с Францией.2 июля 2019 года Европейский совет выдвинул Урсулу на пост председателя Европейской комиссии. 15 июля она заявила, что уходит в отставку с должности министра обороны Германии. На следующий день депутаты Европарламента одобрил кандидатуру Урсулы. 17 июля она официально ушла с поста министра обороны и возглавила Европейскую комиссию в декабре 2019 года.После признания Россией независимости ДНР и ЛНР в феврале 2022 года Урсула стала инициатором экстренного собрания для введения санкций против РФ и отдельных лиц. Таким образом она выражает поддержку Украине, а также лично приезжает в Киев и регулярно встречается с Зеленским.РодителиОтец Урсулы – Эрнст Альбрехт – известный германский политик, член консервативного Христианско-демократического союза (ХДС). В Брюсселе он возглавлял Генеральный директорат по конкуренции в Европейской комиссии с 1967 года, а в 1976-1999 годах был главой земельного правительства Нижней Саксонии. Именно с отцом у Урсулы сложились близкие отношения, он называл ее Рёзхен — Розочка.Мать – Хайди Альбрехт – была домохозяйкой, занималась воспитанием семерых детей: пятерых мальчиков и двух девочек.Дедушка Урсулы по отцовской линии был довольно успешным предпринимателем – бременский торговец хлопком Людвиг Кноп жил в России и там назывался Львом Герасимовичем. Он открыл Кренгольмскую ситцевую мануфактуру на территории нынешней Эстонии, которая тогда была частью Российской империи, и поставлял оборудование для ткачества Савве Морозову. Император Александр II наградил его титулом барона за вклад в развитие российской текстильной промышленности.Другие родственники Урсулы происходили из Северо-Западной Германии. Родня проживет на территории Франции, Италии и современных прибалтийских государств.Отношения и детиСо своим будущим мужем – Хайко фон дер Ляйеном из графского рода – Урсула познакомилась в медицинском вузе. Причем, как вспоминает, первый шаг сделала именно она: "Я его заметила в университете, но не знала, как к нему подойти. Однажды я увидела, как он меняет колесо, и предложила свою помощь, хотя ничего не понимала в этом". От помощи Хайко отказался, но на следующий день сам подошел к Урсуле в университетской столовой. Поженились они в 1986 году.Сейчас Хайко – профессор медицины, кардиолог и генеральный директор медицинской инженерной фирмы. У них с Урсулой семеро детей: Дэвид Эхтер (1987), Софи Шарлотта (1989), Мария Доната (1992), близнецы Виктория Урсула и Йоханна Гертруда (1994), Эгмонт Ульрих (1998) и Грация Диотима (1999).Интересные факты:1. Урсула владеет немецким, французским и английским языками.2. Во время учебы в Лондоне Урсула жила под именем своей прабабушки – Розы Ладсон. Так она скрывалась от леворадикальной террористической группировки RAF (Rote Armee Fraktion), которая охотилась на именитых людей и членов их семей.3. Во время эпидемии коронавируса Урсулу неоднократно обвиняли в коррупции при закупке вакцин.

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