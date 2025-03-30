Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами - 30.03.2025 Украина.ру
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Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами
Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами - 30.03.2025 Украина.ру
Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами
Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
2025-03-30T07:00
2025-03-30T07:00
интервью
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
олег царев
вооруженные силы украины
верховная рада
выборы
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Анатольевич, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом?- Потому что мы еще не разгромили ВСУ. По всей линии соприкосновения идут упорные бои. Да, мы под Суджей наловили много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. Всушники малыми группами отошли в Сумскую область. Там же местность особая: леса и болота. Там Ковпак партизанил, и даже железная машина вермахта не смогла его угомонить. Нашим ребятам непросто. Работы у нас еще много.- На этом фоне идут активные переговоры. Мы не знаем, чем закончится украинский конфликт. Но, может быть, уже можно сделать предварительные прогнозы о том, какое место Россия будет занимать в новом мироустройстве?- Трамп понимает, что положение, в которое загнали Россию, не очень выгодно США.Основной противник Вашингтона – Китай. А изоляция России создала ситуацию, что Москва вынуждена тесно поддерживать Пекин. У нас сейчас в самом деле нет никакого люфта. Я не призываю разрывать отношения с Китаем, но считаю, что мы должны помогать китайцам ровно настолько, насколько они готовы помогать нам. Трамп сейчас такой люфт пытается создать. И если он хочет, чтобы Россия не была враждебна США, он должен прекратить украинскую войну.Я уже давно говорил, что в идеале Трампу необходимо добиться перемирия на 100 дней после своей инаугурации в конце апреля. Тем более, в это же время будет отмечаться католическая и православная пасха, а также празднование 9 мая. Причем 9 мая – это не просто сакральная для нас дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине.Если перемирие будет подписано до 9 мая, то военное положение не будет продлено и Зеленский будет вынужден пойти на выборы.Не могу гарантировать, что этот сценарий будет реализован. Но в том, что Трамп к нему стремится, у меня нет никаких сомнений.- Вы у себя в телеграм-канале как раз писали, что Зеленского категорически не устраивает формула "перемирие-выборы-мир". Кого еще не устраивает эта формула?- Она не устраивает очень многих.Во-первых, она не устраивает врагов Трампа в Америке. Демократам очень хотелось бы, чтобы Трампу не о чем было доложить на 100 дней своего президентства. И пока хвастать ему действительно нечем.Трамп считается пламенным борцом с мигрантами, но оказалось, что Трамп за февраль депортировал меньше мигрантов, чем Байден годом ранее.Трамп боролся с неэффективными бюджетными расходами, но оказалось, что их стало больше. На самом деле это вполне объяснимо. Если вы работали на руководящей должности в бизнесе или на производстве, вы прекрасно знаете, что когда ты сокращаешь персонал, то платишь им отпускные и неустойки, но демократам ты это не объяснишь.Трамп брался за прекращение боевых действий в Газе, но они возобновились.Поэтому Трамп будет делать все, чтобы на Украине у него был хоть какой-то успех.Во-вторых, эта формула не устраивает европейские элиты.Если война закончится, всплывут данные о преступлениях киевского режима, а избиратели скажут: "Зачем мы поддерживали Украину, если там такое творилось". Более того, всплывут не только преступления власти Зеленского. Например, в свое время против Кайи Каллас возбуждали уголовные дела о коррупции в связи с закупками вакцин от ковида. Она вертелась как уж на сковородке. Ее спасла только президентская неприкосновенность. А ведь денег на войне европейские политики распилили еще больше.Но вернемся к Трампу. Учитывая, как обвалились акции американских компаний, он может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому ему нужно показать себя в качестве миротворца. А ему в этом будут мешать. И Украина стала полем боя между Трампом и антитрампистами.- Пока не сказать, что у Трампа получается установить мира на Украине. Киевский режим регулярно нарушает российско-американский договор о прекращении взаимных ударов по энергетике.- США строят диалог с киевским режимом путем ультиматумов. Та же сделка по природным ресурсам с Украиной не обсуждается. Они ее долго готовили и просто предложат Зеленскому ее подписать. То же самое касается других вопросов. Они выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике.Зеленский крутится как может, пытаясь этого не делать. Но его личные деньги и безопасность – это важнее всего.Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения.Самая же лучшая гарантия безопасности Украины – это выполнение всех условий России: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация.- Как раз по поводу денацификации. У нас регулярно публикуются доклады о преступлениях украинских боевиков. Как мы сможем наказать их после завершения войны? Как сейчас вычислить их из того потока "водителей" и "поваров", которые попадают к нам в плен?- Эта работа уже ведется. Тут не надо ничего придумывать. Есть уголовный кодекс РФ. Есть уголовный кодекс Украины, согласно которому украинские военнослужащие должны наказываться за преступления даже по отношению к противнику, потому что это международное законодательство.Я понимаю, что на войне как на войне, но призываю всех оставаться людьми. И когда мне в комментариях пишут, что не надо брать украинцев в плен, я им отвечаю следующее:Во-первых, это нарушение закона.Во-вторых, наш президент даже украинских боевиков в Судже призывал сдаваться в плен.Если вы не знаете, как поступить, поступайте по закону и слушайте нашего президента.Также по теме - в интервью Дмитрия Выдрина: Бывалый против нувориша. Кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа
https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html
https://ukraina.ru/20250327/1062093235.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада, выборы, переговоры, перемирие
Интервью, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Царев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, выборы, переговоры, перемирие

Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами

07:00 30.03.2025
 
© Нина ЗотинаОлег Царев интервью
Олег Царев интервью
© Нина Зотина
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Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Олег Анатольевич, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом?
- Потому что мы еще не разгромили ВСУ. По всей линии соприкосновения идут упорные бои. Да, мы под Суджей наловили много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. Всушники малыми группами отошли в Сумскую область. Там же местность особая: леса и болота. Там Ковпак партизанил, и даже железная машина вермахта не смогла его угомонить. Нашим ребятам непросто. Работы у нас еще много.
- На этом фоне идут активные переговоры. Мы не знаем, чем закончится украинский конфликт. Но, может быть, уже можно сделать предварительные прогнозы о том, какое место Россия будет занимать в новом мироустройстве?
- Трамп понимает, что положение, в которое загнали Россию, не очень выгодно США.
Олег Царев
13 января 2021, 19:21
Олег Царев: кто онУкраинский политик, бывший спикер парламента Новороссии
Основной противник ВашингтонаКитай. А изоляция России создала ситуацию, что Москва вынуждена тесно поддерживать Пекин. У нас сейчас в самом деле нет никакого люфта. Я не призываю разрывать отношения с Китаем, но считаю, что мы должны помогать китайцам ровно настолько, насколько они готовы помогать нам. Трамп сейчас такой люфт пытается создать. И если он хочет, чтобы Россия не была враждебна США, он должен прекратить украинскую войну.
Я уже давно говорил, что в идеале Трампу необходимо добиться перемирия на 100 дней после своей инаугурации в конце апреля. Тем более, в это же время будет отмечаться католическая и православная пасха, а также празднование 9 мая. Причем 9 мая – это не просто сакральная для нас дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине.
Если перемирие будет подписано до 9 мая, то военное положение не будет продлено и Зеленский будет вынужден пойти на выборы.
Не могу гарантировать, что этот сценарий будет реализован. Но в том, что Трамп к нему стремится, у меня нет никаких сомнений.
- Вы у себя в телеграм-канале как раз писали, что Зеленского категорически не устраивает формула "перемирие-выборы-мир". Кого еще не устраивает эта формула?
- Она не устраивает очень многих.
Во-первых, она не устраивает врагов Трампа в Америке. Демократам очень хотелось бы, чтобы Трампу не о чем было доложить на 100 дней своего президентства. И пока хвастать ему действительно нечем.
Трамп считается пламенным борцом с мигрантами, но оказалось, что Трамп за февраль депортировал меньше мигрантов, чем Байден годом ранее.
Трамп боролся с неэффективными бюджетными расходами, но оказалось, что их стало больше. На самом деле это вполне объяснимо. Если вы работали на руководящей должности в бизнесе или на производстве, вы прекрасно знаете, что когда ты сокращаешь персонал, то платишь им отпускные и неустойки, но демократам ты это не объяснишь.
Трамп брался за прекращение боевых действий в Газе, но они возобновились.
Поэтому Трамп будет делать все, чтобы на Украине у него был хоть какой-то успех.
Во-вторых, эта формула не устраивает европейские элиты.
Если война закончится, всплывут данные о преступлениях киевского режима, а избиратели скажут: "Зачем мы поддерживали Украину, если там такое творилось". Более того, всплывут не только преступления власти Зеленского. Например, в свое время против Кайи Каллас возбуждали уголовные дела о коррупции в связи с закупками вакцин от ковида. Она вертелась как уж на сковородке. Ее спасла только президентская неприкосновенность. А ведь денег на войне европейские политики распилили еще больше.
Но вернемся к Трампу. Учитывая, как обвалились акции американских компаний, он может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому ему нужно показать себя в качестве миротворца. А ему в этом будут мешать. И Украина стала полем боя между Трампом и антитрампистами.
- Пока не сказать, что у Трампа получается установить мира на Украине. Киевский режим регулярно нарушает российско-американский договор о прекращении взаимных ударов по энергетике.
- США строят диалог с киевским режимом путем ультиматумов. Та же сделка по природным ресурсам с Украиной не обсуждается. Они ее долго готовили и просто предложат Зеленскому ее подписать. То же самое касается других вопросов. Они выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике.
Зеленский крутится как может, пытаясь этого не делать. Но его личные деньги и безопасность – это важнее всего.
Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения.
Самая же лучшая гарантия безопасности Украины – это выполнение всех условий России: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация.
- Как раз по поводу денацификации. У нас регулярно публикуются доклады о преступлениях украинских боевиков. Как мы сможем наказать их после завершения войны? Как сейчас вычислить их из того потока "водителей" и "поваров", которые попадают к нам в плен?
- Эта работа уже ведется. Тут не надо ничего придумывать. Есть уголовный кодекс РФ. Есть уголовный кодекс Украины, согласно которому украинские военнослужащие должны наказываться за преступления даже по отношению к противнику, потому что это международное законодательство.
Я понимаю, что на войне как на войне, но призываю всех оставаться людьми. И когда мне в комментариях пишут, что не надо брать украинцев в плен, я им отвечаю следующее:
Во-первых, это нарушение закона.
Во-вторых, наш президент даже украинских боевиков в Судже призывал сдаваться в плен.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 14:59
Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкцийЭкс-главком ВСУ Залужный списан американцами как кандидат в президенты Украины. В кругах украинской элиты крепнет гипотеза о том, что нужно менять Конституцию и становится чисто парламентской республикой.
Если вы не знаете, как поступить, поступайте по закону и слушайте нашего президента.
Также по теме - в интервью Дмитрия Выдрина: Бывалый против нувориша. Кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег ЦаревВооруженные силы УкраиныВерховная Радавыборыпереговорыперемирие
 
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