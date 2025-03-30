https://ukraina.ru/20250330/1062135555.html

Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами

Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами - 30.03.2025 Украина.ру

Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами

Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-03-30T07:00

2025-03-30T07:00

2025-03-30T07:00

интервью

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

олег царев

вооруженные силы украины

верховная рада

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036931272_22:12:847:476_1920x0_80_0_0_0699ad993bb867060365da7f9a3337e3.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Анатольевич, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом?- Потому что мы еще не разгромили ВСУ. По всей линии соприкосновения идут упорные бои. Да, мы под Суджей наловили много пленных, но какого-то гигантского котла противнику устроить не удалось. Всушники малыми группами отошли в Сумскую область. Там же местность особая: леса и болота. Там Ковпак партизанил, и даже железная машина вермахта не смогла его угомонить. Нашим ребятам непросто. Работы у нас еще много.- На этом фоне идут активные переговоры. Мы не знаем, чем закончится украинский конфликт. Но, может быть, уже можно сделать предварительные прогнозы о том, какое место Россия будет занимать в новом мироустройстве?- Трамп понимает, что положение, в которое загнали Россию, не очень выгодно США.Основной противник Вашингтона – Китай. А изоляция России создала ситуацию, что Москва вынуждена тесно поддерживать Пекин. У нас сейчас в самом деле нет никакого люфта. Я не призываю разрывать отношения с Китаем, но считаю, что мы должны помогать китайцам ровно настолько, насколько они готовы помогать нам. Трамп сейчас такой люфт пытается создать. И если он хочет, чтобы Россия не была враждебна США, он должен прекратить украинскую войну.Я уже давно говорил, что в идеале Трампу необходимо добиться перемирия на 100 дней после своей инаугурации в конце апреля. Тем более, в это же время будет отмечаться католическая и православная пасха, а также празднование 9 мая. Причем 9 мая – это не просто сакральная для нас дата. В этот день истекает срок военного положения на Украине.Если перемирие будет подписано до 9 мая, то военное положение не будет продлено и Зеленский будет вынужден пойти на выборы.Не могу гарантировать, что этот сценарий будет реализован. Но в том, что Трамп к нему стремится, у меня нет никаких сомнений.- Вы у себя в телеграм-канале как раз писали, что Зеленского категорически не устраивает формула "перемирие-выборы-мир". Кого еще не устраивает эта формула?- Она не устраивает очень многих.Во-первых, она не устраивает врагов Трампа в Америке. Демократам очень хотелось бы, чтобы Трампу не о чем было доложить на 100 дней своего президентства. И пока хвастать ему действительно нечем.Трамп считается пламенным борцом с мигрантами, но оказалось, что Трамп за февраль депортировал меньше мигрантов, чем Байден годом ранее.Трамп боролся с неэффективными бюджетными расходами, но оказалось, что их стало больше. На самом деле это вполне объяснимо. Если вы работали на руководящей должности в бизнесе или на производстве, вы прекрасно знаете, что когда ты сокращаешь персонал, то платишь им отпускные и неустойки, но демократам ты это не объяснишь.Трамп брался за прекращение боевых действий в Газе, но они возобновились.Поэтому Трамп будет делать все, чтобы на Украине у него был хоть какой-то успех.Во-вторых, эта формула не устраивает европейские элиты.Если война закончится, всплывут данные о преступлениях киевского режима, а избиратели скажут: "Зачем мы поддерживали Украину, если там такое творилось". Более того, всплывут не только преступления власти Зеленского. Например, в свое время против Кайи Каллас возбуждали уголовные дела о коррупции в связи с закупками вакцин от ковида. Она вертелась как уж на сковородке. Ее спасла только президентская неприкосновенность. А ведь денег на войне европейские политики распилили еще больше.Но вернемся к Трампу. Учитывая, как обвалились акции американских компаний, он может проиграть выборы в Конгресс. Это будет началом его конца. Поэтому ему нужно показать себя в качестве миротворца. А ему в этом будут мешать. И Украина стала полем боя между Трампом и антитрампистами.- Пока не сказать, что у Трампа получается установить мира на Украине. Киевский режим регулярно нарушает российско-американский договор о прекращении взаимных ударов по энергетике.- США строят диалог с киевским режимом путем ультиматумов. Та же сделка по природным ресурсам с Украиной не обсуждается. Они ее долго готовили и просто предложат Зеленскому ее подписать. То же самое касается других вопросов. Они выкладывают папки относительно того, кто из украинских политиков сколько украл, а потом угрожают, что все это станет известно широкой публике.Зеленский крутится как может, пытаясь этого не делать. Но его личные деньги и безопасность – это важнее всего.Зеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения.Самая же лучшая гарантия безопасности Украины – это выполнение всех условий России: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация.- Как раз по поводу денацификации. У нас регулярно публикуются доклады о преступлениях украинских боевиков. Как мы сможем наказать их после завершения войны? Как сейчас вычислить их из того потока "водителей" и "поваров", которые попадают к нам в плен?- Эта работа уже ведется. Тут не надо ничего придумывать. Есть уголовный кодекс РФ. Есть уголовный кодекс Украины, согласно которому украинские военнослужащие должны наказываться за преступления даже по отношению к противнику, потому что это международное законодательство.Я понимаю, что на войне как на войне, но призываю всех оставаться людьми. И когда мне в комментариях пишут, что не надо брать украинцев в плен, я им отвечаю следующее:Во-первых, это нарушение закона.Во-вторых, наш президент даже украинских боевиков в Судже призывал сдаваться в плен.Если вы не знаете, как поступить, поступайте по закону и слушайте нашего президента.Также по теме - в интервью Дмитрия Выдрина: Бывалый против нувориша. Кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20250327/1062093235.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, вооруженные силы украины, верховная рада, выборы, переговоры, перемирие