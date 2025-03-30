Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке - 30.03.2025 Украина.ру
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Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке
Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке - 30.03.2025 Украина.ру
Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке
26 марта Россия и США провели технические переговоры. Москва и Вашингтон договорились организовать безопасность судоходства в Черном море. Для того, чтобы... Украина.ру, 30.03.2025
2025-03-30T14:07
2025-03-30T14:07
видео
украина
россия
сша
ростислав ищенко
владимир зеленский
россельхозбанк
антироссийские санкции
swift
черное море
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26 марта Россия и США провели технические переговоры. Москва и Вашингтон договорились организовать безопасность судоходства в Черном море. Для того, чтобы соглашение вступило в силу, США должны снять санкции с Россельхозбанка и других экспортных организаций, а также подключить их к системе SWIFT. В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, получится ли реализовать Черноморскую инициативу и как это отразится на отношениях России и Европы. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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видео, украина, россия, сша, ростислав ищенко, владимир зеленский, россельхозбанк, антироссийские санкции, swift, черное море, зерновая сделка, ес, переговоры, международные отношения, международное право, международная политика, дипломатия, видео
Видео, Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Россельхозбанк, антироссийские санкции, swift, Черное море, зерновая сделка, ЕС, переговоры, международные отношения, международное право, Международная политика, дипломатия

Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке

14:07 30.03.2025
 
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26 марта Россия и США провели технические переговоры. Москва и Вашингтон договорились организовать безопасность судоходства в Черном море. Для того, чтобы соглашение вступило в силу, США должны снять санкции с Россельхозбанка и других экспортных организаций, а также подключить их к системе SWIFT.
В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, получится ли реализовать Черноморскую инициативу и как это отразится на отношениях России и Европы.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
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