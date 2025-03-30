https://ukraina.ru/20250330/1062151676.html

Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке

Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке - 30.03.2025 Украина.ру

Что выберет Зеленский: угробить Украину или прекратить войну — Ищенко о зерновой сделке

26 марта Россия и США провели технические переговоры. Москва и Вашингтон договорились организовать безопасность судоходства в Черном море. Для того, чтобы... Украина.ру, 30.03.2025

2025-03-30T14:07

2025-03-30T14:07

2025-03-30T14:07

видео

украина

россия

сша

ростислав ищенко

владимир зеленский

россельхозбанк

антироссийские санкции

swift

черное море

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26 марта Россия и США провели технические переговоры. Москва и Вашингтон договорились организовать безопасность судоходства в Черном море. Для того, чтобы соглашение вступило в силу, США должны снять санкции с Россельхозбанка и других экспортных организаций, а также подключить их к системе SWIFT. В еженедельном влоге на Украина.ру мы спросили у политолога Ростислава Ищенко, получится ли реализовать Черноморскую инициативу и как это отразится на отношениях России и Европы. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

украина

россия

сша

черное море

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