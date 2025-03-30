https://ukraina.ru/20250330/1062146449.html

"Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта

"Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта - 30.03.2025 Украина.ру

"Стягивают к Гуево вcё, что могут". Главное на Украине на утро 30 марта

ВСУ стягивают к Гуево в Курской области всё, что могут, сообщили в ВС РФ

2025-03-30T10:01

2025-03-30T10:01

2025-03-30T10:01

эксклюзив

хроники

курская область

россия

украина

владимир зеленский

хинштейн

вооруженные силы украины

вс рф

нато

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Кевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "всё, что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север"."Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области", — рассказал офицер.Также он сообщил, что украинские операторы БПЛА с помощью FPV-дронов на оптоволокне охотятся на врачей и беженцев в Курской области."По ночам ВСУ применяют FPV-дроны на оптоволокне - не только по военным целям, но и по заведомо мирным объектам, например, по гражданским автомобилям с гуманитарной помощью, медикам и беженцами", — отметил военнослужащий.Как сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев, более 110 населённых пунктов Курской области еще предстоит разминировать."Администрацией Курской области определен перечень объектов, которые необходимо разминировать в первую очередь. Всего в этот перечень входит 122 населённых пункта", — отметил он.Румянцев уточнил, что 10 населённых пунктов уже разминировано."На сегодняшний день уже разминировано 10. Ведутся работы ещё в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО", — рассказал Румянцев.Ранее, 29 марта, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале рассказал об атаках на мирных жителей и о подрывах на минах."Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ. В ближайшее время раненого переведут в Курскую областную больницу", — писал Хинштейн.Он также сообщил, что ещё одна трагедия произошла в селе Нехаевка, где при проведении весенне-полевых работ трактор наехал на мину. Тракторист получил ранения. Его доставили в Рыльскую ЦРБ, где оказали первую медицинскую помощь."Вновь обращаюсь к нашим жителям: мы не случайно закрыли въезд в ряд населённых пунктов! Находиться там всё ещё опасно, и, к сожалению, каждый день это подтверждается дорогой ценой. Пожалуйста, берегите свою жизнь и здоровье, воздержитесь от поездок в приграничье!" — призвал Хинштейн.Тем временем в Курской области продолжаются бои. Как сообщило утром 30 марта Минобороны РФ, российские вертолетчики на Ми-28НМ нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — отмечалось в сообщении.Там же указывалось, что в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам.После удара вертолётчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Кроме того, они отстрелили тепловые ловушки для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника.Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, отметили в МО РФ.Также министерство обороны России был опубликован ролик, где показали подготовку вертолёта на аэродроме, его полет и нанесение удара, а также возвращение на базу.При этом на Украине сообщают о тяжёлом положении для ВСУ в Курской области."По информации от источника, близкого к оперативному штабу одной из бригад на восточном фронте, после разгрома ВСУ в Курской области фиксируют резкий рост дезертирства, по неофициальным данным, до 40% личного состава за последний месяц. Причины — усталость, отсутствие ротаций, низкий уровень снабжения и недоверие к принятым на высшем уровне решениям, отсутствие веры в победу и кризис в отношениях с Администрацией Трампа, большинство военных уверены, что Зеленского прожмут за коррупцию и Украина откажется от своих территорий", — писал вечером 28 марта популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Там же указывалось, что на последнем совещании среди украинского командного состава было отмечено: боеспособность рот снижается, моральный ресурс на пределе."В документах это не отражается — отчёты остаются "в пределах нормы" и Генштаб получает недостоверную информацию о боеспособности бригад", — отмечалось в публикации.Другой популярный на Украине телеграм-канал — "Легитимный" — сообщил, что родственников погибших в Курской области украинских военных обманывают. Связано это с большими потерями."Наш источник сообщает, что родственники погибших украинских военных в Курской области, столкнулись с тем, что их бюрократически футболят и не хотят выплачивать деньги за гибель на фронте. Не хотят признавать, что они погибли в зоне боевых действий, так как придется выплачивать около 14 млн грн (около 28,7 млн руб. - Ред.) за гибель. Максимум, что выдают миллион (около 2,05 млн руб. - Ред.), но при этом также необходимо собрать кучу справок и ожидать долго. Власть специально затягивает, так как потерь много", — указывалось в публикации канала от 29 марта.Также канал вспомнил о состоявшемся между Украиной и Россией обмене тел погибших военных."Россияне ещё вчера передали 900 тел военных ВСУ, а это даже по миллиону выдать, будет 900 миллионов (около 1,84 млрд руб. - Ред.), а если [выплачивать по] 14 [млн грн], то 12,6 млрд грн (около 25,81 млрд руб. - Ред.), а таких денег в бюджете нет. Сейчас жуткий дефицит бюджета", — указывали авторы канала.Таким образом, украинская власть намерена и дальше обманывать семьи вторгшихся в Курскую область военных.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ".

https://ukraina.ru/20250329/1062144333.html

https://ukraina.ru/20250329/1062141451.html

https://ukraina.ru/20250329/1062138282.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, россия, украина, владимир зеленский, хинштейн, вооруженные силы украины, вс рф, нато