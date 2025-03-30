Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Каждый, кто следит за ситуацией на фронте, может задать вполне логичные и справедливые вопросы: почему российская армия так долго освобождает Торецк и Часов Яр? Мало того, почему после того, как нами было объявлено, что Торецк освобожден, в него вновь вошли ВСУ? Почему мы не смогли удержать пусть и небольшую, но все же часть города?
На эти вопросы изданию Украина.ру ответила донецкий волонтер Елена Бобкова, которая часто бывает в тех местах и общается с тамошними бойцами и командирами:
"Тут всё просто: наши резервы были оттянуты на другие, более важные, как считает командование, участки фронта. Во-первых, это Курская область. Во-вторых, покровское направление. В-третьих, южнодонецкая – Великая/Большая Новоселка.
Что касается Торецка, то тут укропы поймали нас на ротации: одна часть подразделений выходила из города, другая заходила. Вот в этот момент укропы и ударили. Случилось это две недели назад. Но они контролируют сейчас только 5-10% Торецка. И наши говорят, что нужно максимум две недели, чтобы полностью освободить город. Вот сегодня стало известно, что уже освобождены близлежащие села: Александрополь и Пантелеймоновка. Кстати, в Торецке сейчас воюет БАРС-13, который снова возглавил полковник Андрей Пинчук".
Вообще север Торецка, куда смогли проникнуть украинцы и так контролировался нами частично – небольшими мобильными группами, которые, естественно, не смогли сдержать ВСУ, которые пошли в контратаку.
28 марта, 03:45"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через годДмитрий Медведев считает, что для защиты российских объектов, как военного, так и гражданского назначения, от украинских дронов, надо развернуть новые противовоздушные комплексы, в том числе основанные на применении лазера
По словам Бобковой, и в Торецке, и в Часов Яре сейчас полный ад: небо усеяно и нашими, и украинскими дронами, как разведчиками, так и ударными – FPV и на оптоволокне. Особенно свирепствуют украинские тяжелые дроны – "Баба Яга". На них ставят Старлинк и вместо сбросов прикрепляют FPV дроны. Залетая на наши позиции "бабки ёжки" спускают принесенные с собою дроны и те начинают кошмарить наших. Очень тяжело приходится бороться с украинскими дронами на оптоволокне. Против них действовать можно только дробовиками и охотничьими ружьями. Иных способов нет.
"Враг знает, когда мы его добьем в Часов Яре и Торецке, мы сразу приступим к выбиванию его в Константиновке. Поэтому он сейчас и бросает все наличные резервы в контрнаступы. Мы знаем, что через месяц-два он в этом районе пойдет в контрнаступление. Для этого, по нашей информации, противник стал загонять в штурмовики полицейских и даже сбушников.
Наличных сил у него мало, вот и приходится таким образом скрести по сусекам. План у них таков: захватить Часов Яр, потом Артемовск, а оттуда двинуть на Дебальцево, чтоб перерезать дорогу, связывающую ДНР с ЛНР. Этим они хотят не дать наступать нам в Сумской и Харьковской областях, а также на Покровском направлении", - констатировала Бобкова.