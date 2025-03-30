Министры обороны Прибалтики боятся прекращения конфликта на Украине
© скриншотПринц Уильям катается на БМП в Эстонии 21 марта 2025
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Угроза со стороны России для Прибалтики вырастет после прекращение СВО на Украине. Свою обеспокоенность этим выразили министры обороны Литвы и Эстонии, сообщает газета Financial Times
Россия очень быстро перераспределит свои силы к прибалтийским границам после остановки конфликта на Украине, заявил изданию эстонский министр обороны Ханно Певкур.
"Это означает, что уровень угрозы также значительно и очень быстро возрастёт", - отметил он.
Его литовская коллега придерживается такого же мнения. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене тоже боится усиления военного присутствия России в своих бывших прибалтийских провинциях, ставших членами НАТО.
"Давайте не будем питать никаких иллюзий. Давайте не будем лгать себе, что Россия закончит после Украины, — сказала Шакалене. - Россия воспользуется этим временем после прекращения огня, чтобы ускорить свои военные возможности. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет ещё больше".
Издание напомнило, что администрация Дональда Трампа вела переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны. Однако полное прекращение огня всё ещё рассматривается как отдалённая перспектива, сказано в публикации.
Там также отмечено, что Москва якобы "пока только пообещала приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру".
Эстонский министр поделился с газетой своими соображениями о численности российских войск на Украине и поведал, сколько российских солдат, вероятно, будут передислоцированы.
"Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то ещё, потому что зарплата, которую они получают в армии, примерно в пять-десять раз больше, чем они могли бы получать в своем родном городе", - заявил министр обороны Эстонии.
В публикации отмечено, что прибалтийские члены НАТО особо обеспокоены крупномасштабными военными учениями "Запад", которые пройдут этой осенью недалеко от их границ в России и Белоруссии. Такие учения проводятся каждые четыре года с участием десятков тысяч солдат, танков, самолётов и артиллерии. Издание сообщило, что эти учения имитируют конфликт со странами Североатлантического альянса.
Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран на постконфликтную Украину в качестве средства сдерживания России.
"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО", — сказал Певкур.
"В настоящее время Литву защищает немецкая бригада, которая должна разместиться на её территории в ближайшие месяцы, Латвию защищают многонациональные силы во главе с Канадой, а Эстонию защищает британская бригада, которая может быть отправлена из Великобритании в кратчайшие сроки", - сообщила газета.
Тем временем военные учения НАТО в Прибалтике демонстрируют небоевые потери в процессе имитации сражений с Союзным государством России и Белоруссии. Подробности в публикации НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве