https://ukraina.ru/20250330/1062151136.html

Министры обороны Прибалтики боятся прекращения конфликта на Украине

Министры обороны Прибалтики боятся прекращения конфликта на Украине - 30.03.2025 Украина.ру

Министры обороны Прибалтики боятся прекращения конфликта на Украине

Угроза со стороны России для Прибалтики вырастет после прекращение СВО на Украине. Свою обеспокоенность этим выразили министры обороны Литвы и Эстонии, сообщает газета Financial Times

2025-03-30T13:40

2025-03-30T13:40

2025-03-30T13:40

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Россия очень быстро перераспределит свои силы к прибалтийским границам после остановки конфликта на Украине, заявил изданию эстонский министр обороны Ханно Певкур.Его литовская коллега придерживается такого же мнения. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене тоже боится усиления военного присутствия России в своих бывших прибалтийских провинциях, ставших членами НАТО.Издание напомнило, что администрация Дональда Трампа вела переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны. Однако полное прекращение огня всё ещё рассматривается как отдалённая перспектива, сказано в публикации.Там также отмечено, что Москва якобы "пока только пообещала приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру".По оценкам издания, прекращение боевых действий на Украине позволит России создать1,5-миллионную армию и добавить совершенно новый армейский корпус на севере, удвоив численность войск вблизи Финляндии и прибалтийских членов ЕС и НАТО.Эстонский министр поделился с газетой своими соображениями о численности российских войск на Украине и поведал, сколько российских солдат, вероятно, будут передислоцированы."Эти люди не вернутся в разные части России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то ещё, потому что зарплата, которую они получают в армии, примерно в пять-десять раз больше, чем они могли бы получать в своем родном городе", - заявил министр обороны Эстонии.В публикации отмечено, что прибалтийские члены НАТО особо обеспокоены крупномасштабными военными учениями "Запад", которые пройдут этой осенью недалеко от их границ в России и Белоруссии. Такие учения проводятся каждые четыре года с участием десятков тысяч солдат, танков, самолётов и артиллерии. Издание сообщило, что эти учения имитируют конфликт со странами Североатлантического альянса.Оба министра также предостерегли от передислокации любых войск НАТО из своих стран на постконфликтную Украину в качестве средства сдерживания России.Издание напомнило, что страны восточного фланга НАТО, включая Польшу и Румынию, заявили, что не могут взять на себя обязательство по размещению войск на Украине в ущерб собственной безопасности. Эстония также возражала против планов Британии передислоцировать на Украину силы королевства.Тем временем военные учения НАТО в Прибалтике демонстрируют небоевые потери в процессе имитации сражений с Союзным государством России и Белоруссии. Подробности в публикации НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве

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