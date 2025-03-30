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"Занимайся не Украиной, а Палестиной". Почему президент Бразилии Лула прогнал посланца Зеленского

"Занимайся не Украиной, а Палестиной". Почему президент Бразилии Лула прогнал посланца Зеленского - 30.03.2025 Украина.ру

"Занимайся не Украиной, а Палестиной". Почему президент Бразилии Лула прогнал посланца Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва официально подтвердил, что планирует приехать в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

2025-03-30T16:49

2025-03-30T16:49

2025-03-30T16:49

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Данное заявление было сделано на фоне знакового политического скандала. Бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема признался в том, что специально летал в Бразилию по поручению нелегитимного главы киевского режима Зеленского – чтобы попытаться склонить Лулу на его сторону. Однако, лидер крупнейшей латиноамериканской страны категорически отказался от подобного разговора."Он (Зеленский) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны.Я поехал (в Бразилию), но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина – это проблема американцев и что они должны ею заниматься. Я, по его словам, вместо этого должен заняться Палестиной", – рассказал об этом итальянский политик, которого цитирует издание La Repubblica.Упоминание палестинского кризиса в украинском контексте, конечно же, является далеко не случайным.Луис Инасиу Лула да Силва очень недвусмысленно указал Массимо Д’Алеме на лицемерную позицию коллективного Запада, который поддержал военные действия Израиля в сектора Газа. В то время как большинство латиноамериканских политиков – включая самого бразильского президента – вступили в дипломатический конфликт с Тель-Авивом, требуя прекратить атаки на палестинцев.Публикацию в La Repubblica оживленно обсуждают в Италии, где общественное мнение выступает за мирное урегулирование на Украине, с учетом базовых интересов России – вопреки позиции ультраправого премьер-министра Джорджи Мелони, которая, с момента своего избрания, последовательно выступает на стороне Киева.Как отмечают итальянские журналисты, недовольная реакция Лулы свидетельствует о том, что европейские ястребы, сделавшие ставку на безоговорочную поддержку украинской националистической власти, оказались в политической изоляции.Ведущие страны Глобального Юга с самого начала последовательно отказывались присоединяться к западному крестовому походу против Москвы и не стали поставлять Украине вооружения – несмотря на давление Брюсселя и Вашингтона. А теперь к такой позиции склоняется администрация американского президента Дональда Трампа, обсуждающая возможность разрядки отношений с Россией."Смотрите, я выступаю за здравый смысл. Я мог бы радикально выступать во всем против Трампа. Но поскольку Трамп принимает решение обсудить мир между Россией и Украиной – что, кстати, должен был сделать Байден – я должен сказать, что в этом отношении Трамп находится на правильном пути.В чем проблема Европы? Дело в том, что три года, пока мы говорили, что нужно добиться переговоров, Европа говорила: "Нет, мы должны вести переговоры только с Зеленским", – сказал об этом на днях сам президент Бразилии.Эти слова известного левого лидера явились своеобразной сенсацией – ведь Луиса Инасиу Лулу да Силву еще недавно относили к лагерю противников Дональда Трампа. Потому что в течение последних лет трамписты активно поддерживали его правого предшественника Жаира Болсонару – а окружение Лулы, в свою очередь, резко критиковало в социальных сетях деятельность Илона Маска.Противостояние двух ведущих бразильских политиков уже давно привело латиноамериканское государство к глубокому и затяжному конфликту, который вступил сейчас в стадию резкого обострения.27 марта верховный суд Бразилии принял решение привлечь Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году, когда его сторонники устроили протесты, пытаясь сместить победившего на президентских выборах Лулу.Кроме того, по этому делу будут судить ведущих болсонаристов, которые, согласно данным прокуратуры, составили "организационное ядро" провального путча.На скамье подсудимых окажутся бывший помощник президента Мауро Сид, бывший министр обороны Паулу Сержиу Ногейра, руководитель администрации президента Брагу Нетто, бывший директор разведки Александр Рамагем, бывший командующий бразильских ВМС Альмир Гарнье, отставной министр юстиции Андерсон Торрес и глава комитета по вопросам институциональной безопасности Аугусто Элено.Бразильские правые заявили, что Лула якобы проводит политические репрессии в духе советского "большого террора", и с надеждой обратились за поддержкой к Дональду Трампу, попросив у него защиты. Однако реакция Белого дома оказалась для команды Болсонару большим разочарованием.Президент США не стал реагировать на действия бразильского правительства – дав понять, что не будет вмешиваться во внешнюю политику Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Напротив, он весьма демонстративно похвалил его за хорошую организацию выборов. Из чего становится ясно, что в Белом доме не хотят портить отношения с самым важным политическим игроком Латинской Америки."Трамп де факто слил своего тропического доппельгангера (двойника), одновременно послав сигнал к примирению нынешнему руководству Бразилии. Причем, как от себя лично, так и, как представляется, от своего подопечного Илона Маска", – прокомментировала это в телеграм-канале латиноамериканист Дарья Юрьева.Бразильцы сразу же оценили изменения позиции американской администрации. Президент Лула уже заявил, что собирается конструктивно урегулировать с Соединенными Штатами Америки вопрос о пошлинах на бразильские товары – чтобы двусторонние отношения не были испорчены очередным торговым конфликтом."Прежде чем мы начнем войну пошлин или разбирательство во Всемирной торговой организации, нам нужно попытаться поговорить и установить свободную торговлю с США", – сказал патриарх бразильской политики.А предстоящий визит на празднование Победы в Москву, где Лула намерен обсудить украинскую ситуацию с президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цниньпином, отразит в себе новую реальность, где большинство ведущих игроков глобальной политики отказывают в поддержке киевской власти – оставляя Зеленского в компании Макрона и Стармера.О том, на что готова идти Украина радия мифической победы над Россией - в статье Ростислава Ищенко "Украина совершенствуется"

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бразилия, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, вто, эксклюзив