Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"
© Public domainUSAID
© Public domain
Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило в 2022 году $4 млн журналу "Time" за объявление Владимира Зеленского "Персоной года" с публикацией его фотографии на обложке. Об этом 30 марта сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор опубликовал в своём телеграм-канале обложку того самого номера американского журнала с фотографией Зеленского.
"В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило 4 млн долл американскому журналу "Тайм" за то, чтобы еженедельник объявил его "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке", - рассказал сенатор.
Пушков отметил, что "Тайм" далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации.
"Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе", - констатировал российский сенатор.
Пушков обратил внимание на очередные разоблачительные публикации международной сети WikiLeaks, специализирующейся на публикациях секретных документов Госдепа США и других госструктур этой страны.
"По данным, опубликованным "Викиликс", в 2024 году евроатлантическое издание "Politico" получило от USAID 8 млн долларов. Всего же Агентство финансировало 6200 (!) журналистов по всему миру из 707 изданий и 249 СМИ, издаваемых НПО (неправительственными организациями)", - рассказал Пушков.
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