Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года" - 30.03.2025 Украина.ру
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Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"
Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года" - 30.03.2025 Украина.ру
Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"
Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило в 2022 году $4 млн журналу "Time" за объявление Владимира Зеленского "Персоной года" с публикацией его фотографии на обложке. Об этом 30 марта сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
2025-03-30T12:47
2025-03-30T12:47
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Сенатор опубликовал в своём телеграм-канале обложку того самого номера американского журнала с фотографией Зеленского.Пушков отметил, что "Тайм" далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации.Пушков обратил внимание на очередные разоблачительные публикации международной сети WikiLeaks, специализирующейся на публикациях секретных документов Госдепа США и других госструктур этой страны.Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором с рейтингом 4%. Украинский политик пытался опровергнуть это утверждение, ссылаясь на данные близких к нынешнему руководству Украины формально некоммерческих структур.Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.Ранее стало известно, что на деньги USAID устраивались пропагандистские антироссийские мероприятия. В частности, на пресс-тур американских звезд и общественных деятелей в Бучу обратила 27 марта на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в публикации "Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ
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новости, сша, украина, москва, владимир зеленский, алексей пушков, дональд трамп, politico, usaid, коррупция, сми, пропаганда
Новости, США, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Politico, USAID, коррупция, СМИ, пропаганда

Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"

12:47 30.03.2025
 
© Public domainUSAID
USAID
© Public domain
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Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило в 2022 году $4 млн журналу "Time" за объявление Владимира Зеленского "Персоной года" с публикацией его фотографии на обложке. Об этом 30 марта сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
Сенатор опубликовал в своём телеграм-канале обложку того самого номера американского журнала с фотографией Зеленского.
"В США стало известно, что в 2022 году агентство USAID заплатило 4 млн долл американскому журналу "Тайм" за то, чтобы еженедельник объявил его "Персоной года" и разместил его фото на своей обложке", - рассказал сенатор.
Пушков отметил, что "Тайм" далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации.
"Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе", - констатировал российский сенатор.
Пушков обратил внимание на очередные разоблачительные публикации международной сети WikiLeaks, специализирующейся на публикациях секретных документов Госдепа США и других госструктур этой страны.
"По данным, опубликованным "Викиликс", в 2024 году евроатлантическое издание "Politico" получило от USAID 8 млн долларов. Всего же Агентство финансировало 6200 (!) журналистов по всему миру из 707 изданий и 249 СМИ, издаваемых НПО (неправительственными организациями)", - рассказал Пушков.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором с рейтингом 4%. Украинский политик пытался опровергнуть это утверждение, ссылаясь на данные близких к нынешнему руководству Украины формально некоммерческих структур.
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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Орбан рассказал, как USAID поддерживала госперевороты и пропагандистовАгентство США по международному развитию (USAID) использовало деньги американских налогоплательщиков для продвижения идеологических нарративов и поддержки свержения правительств в разных странах. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.
Ранее стало известно, что на деньги USAID устраивались пропагандистские антироссийские мероприятия. В частности, на пресс-тур американских звезд и общественных деятелей в Бучу обратила 27 марта на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в публикации "Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ
 
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12:47Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"
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