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Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"

Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года" - 30.03.2025 Украина.ру

Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"

Агентство США по международному развитию (USAID) заплатило в 2022 году $4 млн журналу "Time" за объявление Владимира Зеленского "Персоной года" с публикацией его фотографии на обложке. Об этом 30 марта сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

2025-03-30T12:47

2025-03-30T12:47

2025-03-30T12:47

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Сенатор опубликовал в своём телеграм-канале обложку того самого номера американского журнала с фотографией Зеленского.Пушков отметил, что "Тайм" далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации.Пушков обратил внимание на очередные разоблачительные публикации международной сети WikiLeaks, специализирующейся на публикациях секретных документов Госдепа США и других госструктур этой страны.Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором с рейтингом 4%. Украинский политик пытался опровергнуть это утверждение, ссылаясь на данные близких к нынешнему руководству Украины формально некоммерческих структур.Москва считает Владимира Зеленского нелегитимным руководителем Украины, срок полномочий которого истёк 20 мая 2024 года. Верховная Рада Украины считает Зеленского президентом в условиях военного положения.Ранее стало известно, что на деньги USAID устраивались пропагандистские антироссийские мероприятия. В частности, на пресс-тур американских звезд и общественных деятелей в Бучу обратила 27 марта на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в публикации "Инициатором постановки в Буче является киевский режим и его западные покровители" - МИД РФ

https://ukraina.ru/20250210/1060968028.html

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