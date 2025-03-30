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Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд

Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд - 30.03.2025 Украина.ру

Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд

Первая космическая ракета Германии Spectrum частной компании Isar Aerospace была запущена 30 марта и не пролетела в космос даже одной минуты. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt

2025-03-30T16:19

2025-03-30T16:19

2025-03-30T16:25

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"Ракета Spectrum немецкого стартапа Isar Aerospace потерпела крушение через 18 секунд после начала полета. Для первого полета это успех, который будет иметь важное значение для безопасности Германии, - сказано в публикации.Немецкий стартап впервые запустил свою ракету "Спектр" в воскресенье. В 12:30 дня 28-метровая ракета стартовала с космодрома на севере Норвегии.Бывший астронавт и бывший профессор аэрокосмической техники Мюнхенского технического университета Ульрих Вальтер заверил, что для первой ракеты взорваться – это нормально."Цель состоит в том, чтобы в идеале она взорвалась в полёте, а не на стартовой площадке. Если стартовая площадка выдержит запуск, то это хорошо", - пояснил в интервью изданию гендиректор стартапа Дэниел Метцлер.В конце 2024 года Россия испытала новую баллистическую ракетную систему "Орешник" в ходе СВО. Украинское руководство поспешило заверить в отсутствии такой системы. Подробности в публикации "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"

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новости, германия, норвегия, россия, ракеты, ракета, космос, фрг