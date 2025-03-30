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Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд
Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд - 30.03.2025 Украина.ру
Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд
Первая космическая ракета Германии Spectrum частной компании Isar Aerospace была запущена 30 марта и не пролетела в космос даже одной минуты. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt
2025-03-30T16:19
2025-03-30T16:19
2025-03-30T16:25
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"Ракета Spectrum немецкого стартапа Isar Aerospace потерпела крушение через 18 секунд после начала полета. Для первого полета это успех, который будет иметь важное значение для безопасности Германии, - сказано в публикации.Немецкий стартап впервые запустил свою ракету "Спектр" в воскресенье. В 12:30 дня 28-метровая ракета стартовала с космодрома на севере Норвегии.Бывший астронавт и бывший профессор аэрокосмической техники Мюнхенского технического университета Ульрих Вальтер заверил, что для первой ракеты взорваться – это нормально."Цель состоит в том, чтобы в идеале она взорвалась в полёте, а не на стартовой площадке. Если стартовая площадка выдержит запуск, то это хорошо", - пояснил в интервью изданию гендиректор стартапа Дэниел Метцлер.В конце 2024 года Россия испытала новую баллистическую ракетную систему "Орешник" в ходе СВО. Украинское руководство поспешило заверить в отсутствии такой системы. Подробности в публикации "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"
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Новости, Германия, Норвегия, Россия, ракеты, Ракета, космос, ФРГ
Первая частная ракета-носитель Германии пролетела в космосе 18 секунд
16:19 30.03.2025 (обновлено: 16:25 30.03.2025)
Первая космическая ракета Германии Spectrum частной компании Isar Aerospace была запущена 30 марта и не пролетела в космос даже одной минуты. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt
"Ракета Spectrum немецкого стартапа Isar Aerospace потерпела крушение через 18 секунд после начала полета. Для первого полета это успех, который будет иметь важное значение для безопасности Германии, - сказано в публикации
.
Немецкий стартап впервые запустил свою ракету "Спектр" в воскресенье. В 12:30 дня 28-метровая ракета стартовала с космодрома на севере Норвегии
.
"Затем по неизвестным причинам она упала в море. Это означало, что она не попала в космос, который, согласно международному определению, начинается на высоте 100 километров. Но, несмотря на материальный ущерб, эксперты могут считать миссию успешной", - сообщила газета.
Бывший астронавт и бывший профессор аэрокосмической техники Мюнхенского технического университета Ульрих Вальтер заверил, что для первой ракеты взорваться – это нормально.
"Цель состоит в том, чтобы в идеале она взорвалась в полёте, а не на стартовой площадке. Если стартовая площадка выдержит запуск, то это хорошо", - пояснил в интервью изданию гендиректор стартапа Дэниел Метцлер.
В конце 2024 года Россия
испытала новую баллистическую ракетную систему "Орешник" в ходе СВО. Украинское руководство поспешило заверить в отсутствии такой системы. Подробности в публикации "Существует ли Южмаш?": Захарова оценила киевские заявления о несуществовании "Орешника"