Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС - 30.03.2025 Украина.ру
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Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС
Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС - 30.03.2025 Украина.ру
Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС
Европейские государства склонны отправить на Украину военно-морские и военно-воздушные силы ввиду ограниченных возможностей. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на двух дипломатов.
2025-03-30T14:24
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В ближайшие недели европейские страны намерены отправить на Украину группу военных с целью определения необходимого количества войск для размещения в этой постсоветской республике, сказано в публикации.Группа также изучит места возможного размещения групп из неназванных стран с неназванной численностью и неизвестными вооружениями.Сравнивая ситуацию на Украине с карточной игрой, издание отметило, что ведущая роль в ней принадлежит России и США. При этом отмечены скромные военные возможности членов ЕС и других европейских стран.Официальная Анкара воздерживается от комментирования этой публикации. Москва ранее неоднократно заявляла негативное отношение к подобным идеям. В марте лидеры Британии и Франции анонсировали формирование "коалиции желающих" из 37 государств, согласных отправить свои войска на Украину. По итогам парижского саммита 27 марта с заявлениями на эту тему выступили французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.Ранее сообщалось что У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сша, эммануэль макрон, кир стармер, ввс, ес, флот, международное право, турция
Новости, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ВВС, ЕС, флот, международное право, Турция

Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС

14:24 30.03.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки трофейной техники в Новосибирске
Открытие выставки трофейной техники в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Европейские государства склонны отправить на Украину военно-морские и военно-воздушные силы ввиду ограниченных возможностей. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на двух дипломатов.
В ближайшие недели европейские страны намерены отправить на Украину группу военных с целью определения необходимого количества войск для размещения в этой постсоветской республике, сказано в публикации.Группа также изучит места возможного размещения групп из неназванных стран с неназванной численностью и неизвестными вооружениями.
"Европейские чиновники говорят, что санкции против России и планы по размещению войск на Украине показывают, что у них тоже есть карты", - сообщило издание.
Сравнивая ситуацию на Украине с карточной игрой, издание отметило, что ведущая роль в ней принадлежит России и США. При этом отмечены скромные военные возможности членов ЕС и других европейских стран.
"По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морских и воздушных сил, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Чёрного моря", — указало издание.
Официальная Анкара воздерживается от комментирования этой публикации. Москва ранее неоднократно заявляла негативное отношение к подобным идеям.
В марте лидеры Британии и Франции анонсировали формирование "коалиции желающих" из 37 государств, согласных отправить свои войска на Украину. По итогам парижского саммита 27 марта с заявлениями на эту тему выступили французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.
Ранее сообщалось что У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd
 
НовостиУкраинаРоссияСШАЭммануэль МакронКир СтармерВВСЕСфлотмеждународное правоТурция
 
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