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Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС

Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС - 30.03.2025 Украина.ру

Европейские военачальники рассматривают отправку на Украину ВВС и ВМС

Европейские государства склонны отправить на Украину военно-морские и военно-воздушные силы ввиду ограниченных возможностей. Об этом сообщила американская газета Washington Post со ссылкой на двух дипломатов.

2025-03-30T14:24

2025-03-30T14:24

2025-03-30T14:24

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В ближайшие недели европейские страны намерены отправить на Украину группу военных с целью определения необходимого количества войск для размещения в этой постсоветской республике, сказано в публикации.Группа также изучит места возможного размещения групп из неназванных стран с неназванной численностью и неизвестными вооружениями.Сравнивая ситуацию на Украине с карточной игрой, издание отметило, что ведущая роль в ней принадлежит России и США. При этом отмечены скромные военные возможности членов ЕС и других европейских стран.Официальная Анкара воздерживается от комментирования этой публикации. Москва ранее неоднократно заявляла негативное отношение к подобным идеям. В марте лидеры Британии и Франции анонсировали формирование "коалиции желающих" из 37 государств, согласных отправить свои войска на Украину. По итогам парижского саммита 27 марта с заявлениями на эту тему выступили французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.Ранее сообщалось что У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd

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