https://ukraina.ru/20240625/1055846568.html

Террор как второй фронт в тылу. Нельзя стоять в нерешительности и пугать себя нормами

Террор как второй фронт в тылу. Нельзя стоять в нерешительности и пугать себя нормами - 25.06.2024 Украина.ру

Террор как второй фронт в тылу. Нельзя стоять в нерешительности и пугать себя нормами

Обстрел Севастополя в очередной раз показал полную и неприкрытую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Причастность США к атаке на Севастополь не вызывает никаких сомнений, заявили в МИД России.

2024-06-25T20:49

2024-06-25T20:49

2024-06-25T20:49

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что администрация США встала на сторону международного терроризма, разрешив использование своего оружия для обстрела мирных целей в Крыму. Очевидно, что ситуация развивается по пути эскалации. Стороны прощупывают границы возможного, при этом обстановка на фронте, на линии непосредственного боевого столкновения остается для Украины драматичной. Это подтверждают и официальные власти страны. Так глава ГУР Кирилл Буданов* в последнем своем интервью признался, что ситуация для украинских войск остается сложной. Но, по его словам, о переговорах речи быть все-равно не может. Кто стоит за атаками на Крым и как отреагирует на эскалацию Россия - размышляли эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикПосле заявления Минобороны РФ о том, что действия американцев в Севастополе не останутся безнаказанными, американский БПЛА Global Hawk вооруженных сил США изменил район патрулирования и от греха подальше сместился к берегу Турции, где продолжает патрулирование. То есть у них тоже очко не железное, и запасные яйца под мышками не растут. Они поняли, что сейчас возможен и удар по их дрону. И покинули район патрулирования, сменив его на более отдалённый, тот, откуда им видно хуже и слышно ближе. Значит можно их не только загнать за Можай, но и вовсе очистить от них небо? Если они почувствуют угрозу, то немедленно отодвинутся. Это тот самый сигнал, который нашему ГШ (Генеральному штабу) пропустить нельзя. Русский волк лишь показал, что на этот раз реально готов выскочить за флажки и вцепиться в горло охотнику, превращая его в добычу. В США взвесили ситуацию и решили не рисковать: резонанс в российском обществе так велик, что власть на сей раз может и жахнуть. И увели Global Hawk в Турцию. Разумеется, он там пробудет очень недолго, максимум сутки, после чего, когда пыль уляжется, снова вернётся и продолжит нагло координировать новые удары. Это цель, она поставлена, и отступать от неё Штаты не будут. Если не увидят, что русские готовы перевернуть стол и врезать доской по голове. И вообще вместо шахмат начать играть в регби. Причём по своим правилам. Будут ли Штаты начинать ядерную войну из-за скандала с дроном Global Hawk? Нет, категорически. Но холодную и яростную решимость русских оценят правильно. Если её увидят. Значит нам надо её показать. Решение сбивать дроны над Чёрным морем рядом с нашими территориальными водами должно быть жёстким и решительным. Они тоже из плоти и крови и тоже очень хотят жить. Ядерную войну из-за этого не начнут. Эту наглую ворону надо отогнать от наших границ и не танцевать под американскую скрипку. Без Global Hawk они не ослепнут, у них есть ещё космос и АВАКСы. Движение ракет они увидят. А вот наводить свои ракеты в наш тыл уже будет намного труднее. Мы не создаём им проблем, и это губительная тактика заводит нас в тупик. Когда-то решение всё равно придётся принимать, но оценка нашей решимости подтолкнёт их к новым провокациям, ибо они решат, что мы опять будем медлить. Если поймут, что игры кончились, они станут серьёзнее к нам относиться. То, что Global Hawk отвели к Турции, сказало о многом, если не обо всём. Едва Россия показывает, что готова дать кулаком по столу (или по морде), враг выходит из боя. Так было в ту войну, так есть и в эту. Враг прежний. Он рациональный. Именно за эту рациональность нам и надо его поймать своей иррациональностью. Если мы будет стараться их перерационалить, мы проиграем. Потому что баланс сил и всё такое. Но если они поймут, что, несмотря на их перевес, мы вцепимся им зубами в нос и откусим его, они отойдут. А мы будем думать, что делать дальше. Что не надо делать, так это стоять в нерешительности и пугать себя нормами. Их давно нет. Нормы создают те, кто на это решился. У кого хватает духа первым перейти Рубикон. Карфаген доложен быть разрушен.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаДемонизация России завершена. Апелляции к Западу бесполезны. Беглое ознакомление с реакцией преимущественно западного сегмента Twitter на ракетный удар ВСУ по Севастополю (4 погибших, 153 раненых и пострадавших) ещё раз доказало: нет такого злодеяния в отношении русских, которое не было бы немедленно оправдано и возведено в подвиг на Западе. Пропаганда противника имеет на руках готовую аргументацию практически на любой возможный случай — вплоть до демонстративного убийства тысяч русских детей. Степень правдивости доводов никого не интересует: куда важнее отточенность формулировок и бьющая в лоб наглядность картинок. В частности, в связи с атакой по Севастополю в ход пошли следующие аргументы: "Агрессор тут — Россия, а значит виновата во всём она", "А зачем русские размещают военные объекты вблизи скоплений гражданских лиц?", "Кто же проводит отпуск в зоне конфликта?", "Да вы на Харьков посмотрите!"и проч. И это не считая откровенной вражды в духе "Так и надо орочьим отродьям!".Как обычно бывает, особенно усердствуют в расчеловечивании русских наши бывшие соотечественники. Их пример неплохо объясняет, почему предательство — самый тяжкий грех и почему самые ожесточённые войны — гражданские.Мораль простая. Никакие слова, будь они хоть трижды истиной, никакая апелляция к человечности даже после терактов и гекатомб не способны больше переубедить никого в мире. Люди по всему миру давно определились со своим отношением к этой войне — и к России. Их картины мира, правдивые и не очень, сформированы и сцементированы. Ничто не может поколебать их ни в ту, ни в другую сторону. А значит, пора прекратить сорить словами — и начать молча действовать.Политолог Илья УховТеррор в России: "уши" англо-саксов и почва для исламистского подполья. Не оставляет стойкое ощущение, что сегодняшние чудовищные удары по мирным отдыхающим в Севастополе украинскими ракетами и теракты в Дагестане против православных и иудеев – звенья одной цепи. И цепь эта ведет к нашим геополитическим "партнёрам", которые поняв, что на фронте у их миньонов ничего не получается, российские войска медленно, но верно перемалывают ВСУ и держат оперативную инициативу, решили одномоментно начать колоть российское общество по самым болевым точкам. В случае с Севастополем – это безусловно попытка подорвать уверенность в том, что Севастополь и Крым с Россией навсегда, что завоевания "русской весны" 2014 года можно банально просто физически убить, истребить русских людей, в исконно русском городе, городе, овеянном морской славой и великими подвигами. А в случае с Дагестаном проблема еще глубже и заключается она в том, что к внешнему воздействию (как в случае с прилетами ракет в Севастополь) добавляются гигантские пробелы в национально-религиозной политике, в работе с этно-конфессиональными тенденциями в республике (и в целом на Северном Кавказе).Политолог Михаил ПавливИ снова как и в трагедии в Крокусе, в атаках на Севастополь, Махачкалу и Дербент (а они связаны, даже не сомневайтесь) виден классический уже след МИ-6 и ГУР МО Украины (в части диверсионной операции в Дагестане), но в этот раз задействованы были и американцы, потому что ракетная атака это полностью их сфера ответственности и висящий над Черным морем во время атаки американский разведывательный беспилотник лишнее тому подтверждение. Вероятно связана с ними и атака на границе России и Абхазии. Синхронная атака на три главных российских курортных региона в православный праздник это прямая попытка дестабилизации России.Синхронно с террористической атакой на Россию в США выходит интервью Буданова. Цитата: " … Я фанат этого. Я выступаю за это с первых дней войны, открыто заявляя, что пока война локализуется на нашей территории, она не коснется России. Вот почему с весны 2022 года мы начали проводить значительные операции на территории России, и мы пойдем дальше. У нас будет еще больше ресурсов для этого. И Россия начала это чувствовать". Подонок строит политическую карьеру на крови.Политический эксперт Елена МаркосянПодоляка с Банковой наговорил по Крыму на пожизненное. Но главное, что изрёк - это то, что наши старики, женщины и дети - это гражданские оккупанты в Крыму. Вот давайте хорошенько запомним эти слова. И Подоляка сотоварищи пусть запомнят. Потому что начиная с 1996 года всё переселившееся население с западной Украины на восток и в центр (в том числе и в Киев) - это гражданские оккупанты. Устраивает такая классификация? Меня вполне может устроить.Публицист Алексей БобровскийНаступает очень важный, если не сказать критический момент. Для Украины и всего "украинского кризиса". Начну по порядку. Сегодняшние санкции - 14 пакет, отчетливо показывают, что последние "патроны" (swift, воровство всех активов, СПГ) они пускать в ход до выборов в США не будут. Им надо понять, кто будет президентом. При Трампе просто спускать деньги на Украину - бред. Утром, перед объявлением санкций Боррель пообещал $1,4 млрд Киеву из тех процентов по нашим активам, которые ЕС украл. Вопрос: почему так мало, ведь есть около $3 млрд? Интересно, но часть процессов ЕС начал сознательно тормозить. Воли сопротивляться США нет, но если есть возможность не давать администрировать самим. ЕС уже активно этим пользуется. Отдельно хочется отметить фарисейство по санкциям в отношении нашего СПГ. Покупать они его продолжат (тем более, что покупают компании, а не Париж, Берлин и Мадрид), но реэкспортировать решили запретить. Но тут то как… Наблюдательные люди сразу сказали. Андорре или Швейцарии продать можно будет? Это реэкспорт или как? Вместе с этим любопытные изменения происходят в сознании этих же самых европейцев и американских инвесторов в отношении Украины и власти-воровайки. Американский фонд Blackrock не просто снова отказал Киеву в новом пакете инвестиций, но и потребовал назад часть уже сделанных вложений. Blackrock "беспокоит" уровень коррупции на Украине и то, что с западными инвестициями работают украинские олигархи. Правительство Украины и BlackRock 8 мая подписали соглашение о создании "Фонда развития Украины". Декларируемой целью было привлечение инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. На деле - это обеспечение приватизации последнего оставшегося (в основном агрохолдинги) на Украине, а также вывоз чернозема и переход под контроль американцев электросетей. В реальности это расплата Зе и банды по долгам, которые иначе отдать невозможно. По условиям сделки BlackRock будет рулить украинскими активами, включая "международную помощь". Более того, в рамках схемы фонд будет рулить и украинским внешним долгом, который на конец марта был $132 млрд, или 90% от ВВП. И вот тут самое интересное. Кредиторы Украины теряют терпение и хотят хоть минимальных выплат процентов по укродолгу. Если сделку с кредиторами продлить не удастся, а пока они уперлись, то Украина может объявить дефолт после того, как в августе закончатся долговые каникулы, на которые были согласны компании. Объясню еще проще. Продлить каникулы кредиторы согласятся только если поменяется власть в Киеве или эта продемонстрирует ну хоть какие-то успехи. В целом, Зеленскому отпущены последние месяцы. Севастополь, и события в Дагестане имеют одну простую общую основу (и, конечно, прямое отношение к текущему положению дел на Украине) - это провокация и попытка продемонстрировать, что возможности еще есть, деньги отрабатываются. В ближайшее времени провокаций будет еще больше. И второе важное обстоятельство. Россию хотели бы спровоцировать на применение ТЯО (тактического ядерного оружия - Ред.). Это развяжет руки гегемону и остальным, на других возможных театрах военных действий. Это надо понимать и учитывать в наших ответах. Вместо ТЯО придется закрывать небо над Черным морем и сбивать над ним все не наше. Они проглотят. Надо просто попробовать.О том, как в Европе начинают меняться настроения относительно России и российско-украинского конфликта - в статье Павла Котова "Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным"*Внесен в России в список экстремистов и террористов

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россия, украина, севастополь, кирилл буданов, михаил подоляк, анатолий антонов, ес, вооруженные силы украины, twitter, эксклюзив