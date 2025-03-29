https://ukraina.ru/20250329/1062141868.html

Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России

Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России - 29.03.2025 Украина.ру

Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России

За ширмой ярких политических выступлений, воинственных саммитов идёт во всю раздел Украины в самом колониальном понимании этого слова.

2025-03-29T13:42

2025-03-29T13:42

2025-03-29T13:43

украина

сша

вашингтон

ярослав железняк

дональд трамп

татьяна поп

рада

ес

сейм

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101817/97/1018179785_183:0:2654:1390_1920x0_80_0_0_0b045106a75c5649d65e2e40b6994866.jpg.webp

На днях народный депутат Ярослав Железняк обнародовал проект американской сделки по полезным ископаемым. Соглашение максимально хищническое для Украины – все ресурсы и деньги от них забирают американские партнеры. Честная сделка! Вчера стало известно, что украинское правительство получило от США ещё более новый проект соглашения. Украина на стадии формирования своей позиции по этому вопросу. Условия тщательно скрываются и это резонно: непонятно тогда, за чьи интересы и земли воюет украинская армия. Впрочем, известный медийный военнослужащий Арти Грин в интервью украинскому журналисту заявил, если всё заберут американцы и, по сути, назначат внешнее управление "независимой Украиной", то это всё же лучше, чем коррумпированная государственная верхушка. Вот такое вот понимание свободы и суверенности. А что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Международник-американист Алексей НаумовНовая сделка США по ресурсам Украины (если информация в прессе о желании Вашингтона контролировать почти все ископаемые страны подтвердится) — безусловно, колонизация в красивой обёртке. Но кто сказал, что колонизация не обеспечивает безопасность? Британская империя, выкачивая ресурсы из Индии, оберегала ее от иностранных претендентов. Трамп, который мыслит по актуальным ныне лекалам XIX века, прекрасно это знает. "Вы хотите безопасности? Что ж, нас это вполне устраивает", — словно говорит он Украине. Суверенитет при этом никто не обещал: но в логике того же XIX века суверенитет надо заслужить, и есть он сегодня лишь у нескольких государств. Украина, как и любое государство, граничащее с великой державой, в их ряды не входит.Публицист Андрей МедведевЕсли эти пункты американского плана по Украине настоящие, то, получается весьма ироничная ситуация. Потому что этот план очень сильно напоминает лютые экономические "реформы", которые провел в Ираке в 2003 году Пол Бремер. Если вкратце, там тупо приватизировали всё, что можно, в пользу американских компаний. Прежде всего нефтяной сектор и энергетику. Американские компании не платили налоги в Ираке, имели право сто процентов прибыли выводить, границы тогда открыли полностью, убрав на время даже таможенные платежи для импорта. В итоге, даже сельхозсектор Ирака де-факто оказался в руках Monsanto. Саддам тоже был союзником США, когда ему давали деньги на войну против Ирана. Потом он начал думать, что ему можно думать. И США перевели его в разряд плохих парней, а страну забрали себе. План старый и надёжный. Почему в Киеве думали, что с ними так не поступят, не понятно совершенно. Повторю, не факт, что это правда, не факт, что мы с США вообще договоримся, а США смогут управлять украинской Вороньей слободкой. Но, почерк весьма характерный.Общественный деятель Татьяна ПопСтанция "Незалежность конечная", приехали.Депутат Рады Железняк поделился инсайдом о проекте сделки с США по украинским ископаемым, который теперь уже и не только об ископаемых, и ресурсы эти уже не украинские.Если вкратце, то Трампушка явно действует в стиле Путина "каждое новое предложение хуже предыдущего". Когда Зеля довыделывался в Овальном кабинете, он должен был подписать только меморандум, то есть бумагу о намерениях.Теперь же Киеву спустили детальный договор на все его ресурсы, включая газ, нефть, нынешние и будущие разработки и инфраструктурные проекты. Штаты больше ничего не вкладывают, их инвестиции – это уже проеденная допомога. Зато первыми получают роялти и право вето на продажу ресурсов другим странам.Все это действует бессрочно и может быть изменено только с разрешения Вашингтона.И, вишенка на торте – без каких-либо гарантий для шароварников. Перемога? Однозначно! Депутаты, конечно, еще надеется на торги, и я даже охотно верю, что какие-то бусы туземцам отсыплют. Но по факту майданутые почти достигли своей цели – стали почти 51 штатом США.А, судя по очередным заявлениям Макрона и Стармера о желании оттяпать себе хоть кусочек пирога, направив какую-то "миссию сдерживания" - еще и почти вступили в ЕС.Правда, так же и на тех же правах, как донорская почка, которую богатый "белый человек" купил по дешевке на черном рынке, после операции становится частью гражданина цивилизованной страны.Украинский политик Макс БужанскийЭта история с договором о полезных ископаемых чем то напоминает горькую судьбу Гадячской угоды. Выговский, в последней отчаянной попытке остановить идущую уже 10 лет войну, и найти устраивающий всех компромисс, согласовал с поляками Гадячскую угоду, максимально отвечающую интересам Гетьманщины, да и интересам Речи Посполитой, если оценить последствия. А потом польский Сейм взял, и вычеркнул из неё всё, что было в пользу тогдашней Украины. А казацкая Старшина, посмотрев на то, что осталось, документ не приняла. Закончилось всё очень плохо для всех. Кроме россиян.Писатель Захар ПрилепинЗаберут всё – соглашение США и Украины касается всех полезных ископаемых. Вашингтон передал Киеву новый проект соглашения по ресурсам. Речь идет про все ископаемые. Там и нефть, и газ. И новые, и существующие полезные ископаемые. По всей территории Украины, - сообщил депутат Рады Железняк. Кроме того, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американцев. …давайте, что ли, похохочем? "У-ха-ха! Просроченный - лох!" "У-ха-ха! Хохлы, что с лицом?" …а что у них вообще должно быть с лицом, если американская охрана американских ископаемых будет стоять в Одессе и ещё в 150 местах? Нормальное у них будет лицо. Они этого и добивались. Мы-то этого добивались? Точно это было стратегической целью? Нет Николаева и Одессы - нет Приднестровья и Гагаузии. Такая арифметика. Но это мы про одно направление говорим. Там вся Украина из таких направлений состоит. Наверное, у наших трампофилов план состоит в том, что американцы заодно денацифицирцют Украину. Что им, трудно что ли.О том, к чему привела Украину борьба за независимость - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

украина

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

украина, сша, вашингтон, ярослав железняк, дональд трамп, татьяна поп, рада, ес, сейм, эксклюзив