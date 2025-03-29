Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий - 29.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250329/1062139849.html
Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий
Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий - 29.03.2025 Украина.ру
Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий
Власти Украины могут использовать Черноморскую инициативу для поставок западного вооружения под прикрытием зерновозов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишут российские СМИ
2025-03-29T12:07
2025-03-29T12:10
новости
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
россельхозбанк
переговоры
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060261628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7533524b8daf1394041d3685d5fd5f4.jpg
Возобновление Черноморской инициативы, которое в настоящее время обсуждают Россия и США, может привести к тому, что Украина будет получать западное вооружение под прикрытием зерновозов, сообщил Водолацкий.По его мнению, Украина соглашается на возобновление "зерновой сделки" по указанию западных партнеров. Под видом продовольствия киевские власти будут завозить в Одесский порт вооружение, снаряды и решать свои задачи, в частности, нагнетать "военную истерию", подчеркнул Вололацкий.Он отметил, что в настоящее время Запад продолжает поддерживать Владимира Зеленского.Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В заявлении говорится, что в соответствии с договоренностью президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Подробно о возобновлении Черноморской инициативы в материале Татьяны Стоянович: "Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250326/1062063249.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060261628_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_2597e24c86e9bdf20bb4928793be2a0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россельхозбанк, переговоры, оружие, поставки, зерновая сделка, военная помощь
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россельхозбанк, переговоры, оружие, поставки, зерновая сделка, военная помощь

Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий

12:07 29.03.2025 (обновлено: 12:10 29.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Власти Украины могут использовать Черноморскую инициативу для поставок западного вооружения под прикрытием зерновозов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишут российские СМИ
Возобновление Черноморской инициативы, которое в настоящее время обсуждают Россия и США, может привести к тому, что Украина будет получать западное вооружение под прикрытием зерновозов, сообщил Водолацкий.
По его мнению, Украина соглашается на возобновление "зерновой сделки" по указанию западных партнеров. Под видом продовольствия киевские власти будут завозить в Одесский порт вооружение, снаряды и решать свои задачи, в частности, нагнетать "военную истерию", подчеркнул Вололацкий.
Он отметил, что в настоящее время Запад продолжает поддерживать Владимира Зеленского.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.
В заявлении говорится, что в соответствии с договоренностью президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Подробно о возобновлении Черноморской инициативы в материале Татьяны Стоянович: "Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.03.2025
26 марта, 13:22
Черноморская инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий - ПесковУсловия по черноморской инициативе, касающиеся России, в прошлый раз не были выполнены. Об этом 26 марта напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампРоссельхозбанкпереговорыоружиепоставкизерновая сделкавоенная помощь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
13:42Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России
13:35"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI
13:22Фактор ООН. Временное управление для Украины - крутой внешнеполитический замес России
13:16Цели в Днепропетровске, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 марта
13:08Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times
12:46Непубличные итоги Эр-Рияда и закулисье переговоров
12:41Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"
12:07Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий
12:01"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
11:30Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского
11:06Украина "почти наверняка" не cможет принять условия Трампа по ресурсной сделке — The Wall Street Journal
10:41Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке
10:33Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ
10:24"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области
10:16США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта
09:48Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным
09:36Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше
09:24Итоги российско-американской "дружбы"
09:20"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу
Лента новостейМолния