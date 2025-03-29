Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий
12:07 29.03.2025 (обновлено: 12:10 29.03.2025)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Власти Украины могут использовать Черноморскую инициативу для поставок западного вооружения под прикрытием зерновозов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишут российские СМИ
Возобновление Черноморской инициативы, которое в настоящее время обсуждают Россия и США, может привести к тому, что Украина будет получать западное вооружение под прикрытием зерновозов, сообщил Водолацкий.
По его мнению, Украина соглашается на возобновление "зерновой сделки" по указанию западных партнеров. Под видом продовольствия киевские власти будут завозить в Одесский порт вооружение, снаряды и решать свои задачи, в частности, нагнетать "военную истерию", подчеркнул Вололацкий.
Он отметил, что в настоящее время Запад продолжает поддерживать Владимира Зеленского.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.
В заявлении говорится, что в соответствии с договоренностью президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Подробно о возобновлении Черноморской инициативы в материале Татьяны Стоянович: "Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.