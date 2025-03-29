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Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий

Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий - 29.03.2025 Украина.ру

Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий

Власти Украины могут использовать Черноморскую инициативу для поставок западного вооружения под прикрытием зерновозов. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишут российские СМИ

2025-03-29T12:07

2025-03-29T12:07

2025-03-29T12:10

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Возобновление Черноморской инициативы, которое в настоящее время обсуждают Россия и США, может привести к тому, что Украина будет получать западное вооружение под прикрытием зерновозов, сообщил Водолацкий.По его мнению, Украина соглашается на возобновление "зерновой сделки" по указанию западных партнеров. Под видом продовольствия киевские власти будут завозить в Одесский порт вооружение, снаряды и решать свои задачи, в частности, нагнетать "военную истерию", подчеркнул Вололацкий.Он отметил, что в настоящее время Запад продолжает поддерживать Владимира Зеленского.Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В заявлении говорится, что в соответствии с договоренностью президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Подробно о возобновлении Черноморской инициативы в материале Татьяны Стоянович: "Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250326/1062063249.html

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