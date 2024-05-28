https://ukraina.ru/20240528/1055334946.html
Анатолий Антонов, биография
Анатолий Антонов, биография - 28.05.2024 Украина.ру
Анатолий Антонов, биография
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки
2024-05-28T22:57
2024-05-28T22:57
2024-05-28T22:57
биография
анатолий антонов
россия
сша
мид
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Детство и образованиеАнтонов родился 15 мая 1955 года в Омске. Там он окончил школу, а поступать решил в МГИМО, выбрав факультет международных экономических отношений.В 1978 году Анатолий Иванович получил диплом о высшем образовании, а в 1983 году окончил еще и аспирантуру МГИМО, получив степень доктора политических наук.КарьераВ начале своего карьерного пути Антонов занимал различные должности в МИД СССР, с 1995 по 1998 год был заместителем директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России. Затем в течение 4 лет работал заместителем постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.Далее Анатолия Ивановича назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Он представлял страну по Глобальному партнерству в "Группе восьми" (G8). Затем руководил несколькими российскими правительственными делегациями, например, в 2003 году на Женевской встрече по контролю за соблюдением конвенции о запрещении биологического оружия и ежегодной встрече стран-участниц конвенции 1980 года о негуманном оружии. С 2004 по 2011 года Антонов возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД.В июне 2007 года Анатолий Иванович был главой делегации Российской Федерации в Вене на чрезвычайной конференции участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), созванной по инициативе РФ, чтобы призванный уравнять военные потенциалы России и НАТО. Прийти к общему знаменателю тогда не получилось, и в июле 2007 года Россия приостановила свое членство в ДОВСЕ.Антонов координировал работу российской делегации в 2009 году во время разработки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 8 апреля 2010 года документ был подписан президентом России Дмитрием Медведевым и президентом США Бараком Обамой.С февраля 2011 по декабрь 2016 года Анатолий Иванович занимал пост заместителя министра обороны России. В его ведении были вопросы международного военного сотрудничества и организации контактов министерства России с зарубежными военными ведомствами. Также он организовывал деятельность управления по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности). Именно Антонов как представитель МО РФ 15 апреля 2014 года заявил о приостановке поставок военной техники и вооружений из Крыма на Украину, потому что это может быть использовано против мирных граждан на востоке страны.Затем Анатолий Иванович переходит на работу в Министерство иностранных дел России, где с 28 декабря 2016 года становится заместителем главы МИД Сергея Лаврова. На этой должности Антонов отвечал за вопросы военно-политической безопасности.В мае 2017 года комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Антонова на пост посла Российской Федерации в США, а в августе вышел указ президента России о назначении. Параллельно Анатолий Иванович стал пистонным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.Интересные факты1. Антонов знает английский и бирманский языки.2. Награжден орденами "За военные заслуги", Дружбы, двумя орденами Почета, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Также ему была вручена Почетная грамота правительства РФ.3. О личной жизни известно, что Анатолий Иванович женат, у него есть дочь.
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Украина.ру
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биография, анатолий антонов, россия, сша, мид
Анатолий Антонов, биография
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки
Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. Там он окончил школу, а поступать решил в МГИМО, выбрав факультет международных экономических отношений.
В 1978 году Анатолий Иванович получил диплом о высшем образовании, а в 1983 году окончил еще и аспирантуру МГИМО, получив степень доктора политических наук.
В начале своего карьерного пути Антонов занимал различные должности в МИД СССР, с 1995 по 1998 год был заместителем директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России. Затем в течение 4 лет работал заместителем постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Далее Анатолия Ивановича назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России. Он представлял страну по Глобальному партнерству в "Группе восьми" (G8). Затем руководил несколькими российскими правительственными делегациями, например, в 2003 году на Женевской встрече по контролю за соблюдением конвенции о запрещении биологического оружия и ежегодной встрече стран-участниц конвенции 1980 года о негуманном оружии. С 2004 по 2011 года Антонов возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД.
В июне 2007 года Анатолий Иванович был главой делегации Российской Федерации в Вене на чрезвычайной конференции участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), созванной по инициативе РФ, чтобы призванный уравнять военные потенциалы России и НАТО. Прийти к общему знаменателю тогда не получилось, и в июле 2007 года Россия приостановила свое членство в ДОВСЕ.
Антонов координировал работу российской делегации в 2009 году во время разработки Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 8 апреля 2010 года документ был подписан президентом России Дмитрием Медведевым
и президентом США Бараком Обамой.
С февраля 2011 по декабрь 2016 года Анатолий Иванович занимал пост заместителя министра обороны России. В его ведении были вопросы международного военного сотрудничества и организации контактов министерства России с зарубежными военными ведомствами. Также он организовывал деятельность управления по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности). Именно Антонов как представитель МО РФ 15 апреля 2014 года заявил о приостановке поставок военной техники и вооружений из Крыма на Украину, потому что это может быть использовано против мирных граждан на востоке страны.
Затем Анатолий Иванович переходит на работу в Министерство иностранных дел России, где с 28 декабря 2016 года становится заместителем главы МИД Сергея Лаврова
. На этой должности Антонов отвечал за вопросы военно-политической безопасности.
В мае 2017 года комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Антонова на пост посла Российской Федерации в США, а в августе вышел указ президента России о назначении. Параллельно Анатолий Иванович стал пистонным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне.
1. Антонов знает английский и бирманский языки.
2. Награжден орденами "За военные заслуги", Дружбы, двумя орденами Почета, Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010). Также ему была вручена Почетная грамота правительства РФ.
3. О личной жизни известно, что Анатолий Иванович женат, у него есть дочь.