"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест Гуцул - 29.03.2025 Украина.ру
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"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест Гуцул
"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест Гуцул - 29.03.2025 Украина.ру
"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест Гуцул
Первый замглавы Гагаузии Илья Узун назвал арест главы автономии Евгении Гуцул "политической расправой над волей гагаузского народа". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях
2025-03-29T16:23
2025-03-29T16:27
новости
гагаузия
молдавия
кишинёв
евгения гуцул
владимир путин
эрдоган
арест
россия
турция
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Районный суд Кишинева в пятницу 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Решение суда о 20-суточном аресте нашему избранному башкану (высшее должностное лицо в Гагаузии. - Ред.) Евгении Гуцул - это политическая расправа над волей гагаузского народа. Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости - заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции", — заявил Узун в видеообращении, опубликованном в соцсетях."Евгения Гуцул - наш башкан, наш лидер и наша совесть", подчеркнул Узун. По его словам, "ее место вне застенков коррумпированной системы, а здесь, среди своего народа, за рабочим столом, где она продолжает бороться за интересы каждого жителя".Новость о задержании на 72 часа башкана (главы) Гагаузской автономии пришла под вечер 25 марта. Это произошло в Кишиневе, из аэропорта которого Евгения Гуцул собиралась вылететь в Турцию по приглашению Международного журналистского конгресса.Как сообщили в генпрокуратуре Молдавии, формальным поводом к задержанию стало то, что в ходе "рутинной проверки" выяснилось, что Гуцул якобы числится со статусом запрета на выезд из страны. Об инциденте было доложено выше, после чего на место прибыли сотрудники "компетентных органов".27 марта Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии" и призвала помочь в решении кризиса.Подробно о мотивах задержания Гуцул и ситуации в Молдавии — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
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новости, гагаузия, молдавия, кишинёв, евгения гуцул, владимир путин, эрдоган, арест, россия, турция, автономия, задержание
Новости, Гагаузия, Молдавия, Кишинёв, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Эрдоган, арест, Россия, Турция, автономия, задержание

"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест Гуцул

16:23 29.03.2025 (обновлено: 16:27 29.03.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
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Первый замглавы Гагаузии Илья Узун назвал арест главы автономии Евгении Гуцул "политической расправой над волей гагаузского народа". Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в соцсетях
Районный суд Кишинева в пятницу 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"Решение суда о 20-суточном аресте нашему избранному башкану (высшее должностное лицо в Гагаузии. - Ред.) Евгении Гуцул - это политическая расправа над волей гагаузского народа. Кишиневские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости - заказное правосудие. Вот и вся цена их разговоров об европейских ценностях и реформах юстиции", — заявил Узун в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
"Евгения Гуцул - наш башкан, наш лидер и наша совесть", подчеркнул Узун. По его словам, "ее место вне застенков коррумпированной системы, а здесь, среди своего народа, за рабочим столом, где она продолжает бороться за интересы каждого жителя".
Новость о задержании на 72 часа башкана (главы) Гагаузской автономии пришла под вечер 25 марта. Это произошло в Кишиневе, из аэропорта которого Евгения Гуцул собиралась вылететь в Турцию по приглашению Международного журналистского конгресса.
Как сообщили в генпрокуратуре Молдавии, формальным поводом к задержанию стало то, что в ходе "рутинной проверки" выяснилось, что Гуцул якобы числится со статусом запрета на выезд из страны. Об инциденте было доложено выше, после чего на место прибыли сотрудники "компетентных органов".
27 марта Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии" и призвала помочь в решении кризиса.
Подробно о мотивах задержания Гуцул и ситуации в Молдавии — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
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НовостиГагаузияМолдавияКишинёвЕвгения ГуцулВладимир ПутинЭрдоганарестРоссияТурцияавтономиязадержание
 
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