"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 29.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250329/1062139592.html
"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 29.03.2025 Украина.ру
"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
На этой неделе украинские военные и эксперты часто задавались вопросом о смысле новой авантюры Зеленского в Белгородской области, начавшейся сразу же после катастрофы ВСУ в соседней Курской области.
2025-03-29T12:01
2025-03-29T12:01
россия
украина
белгородская область
владимир зеленский
корчинский
юрий бутусов
вооруженные силы украины
ес
bloomberg
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062081866_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_937769b81853345fa4aa2f50621e5031.jpg
Новый театр боевых действий растягивает линию фронта, хотя у ВСУ не хватает людей для обороны существующей линии. Зеленский в интервью французской Figaro 27 марта объяснил эти действия подготовкой наступления ВС РФ на Сумскую и Харьковскую область."Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях", - рассказывал просроченный президент "незалежной".На этом фоне Зеленский требует от европейцев послать своих солдат против России. "Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско", - заявил в Париже 27 марта Зеленский, мечтающий о Третьей мировой.Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что смысл операции в Белгородской области - в отвлечении российских войск, добивающих части ВСУ на курском плацдарме. "Зеленский и Генштаб придумали всеми резервами атаковать Белгородскую область. Надеются, что Кремль перебросит часть сил с Курской области и приостановит наступление в Сумской", - пишет "Легитимный".Однако аналитический украинский Telegram-канал "Рубикон" не видит смысла в этой операции."Ни фактора неожиданности, ни отсутствия резервов у ВС РФ там не было. Там же нет поблизости и каких-то крупных населенных и логистических пунктов, равно как и стратегических объектов. Поэтому понять, в чем ценность идеи занять 2-3-5 российских села, создав новый участок ТВД, а вместе с ним и стачивать и так везде недостающие резервы ВСУ, мы так и не смогли", - недоумевают авторы "Рубикона".Версии о том, что украинское командование таким образом пытается оттянуть резервы противника с Сумского направления, "Рубикон" считает абсолютно несостоятельной. Расстояние между Гуево в Курской области и Демидовкой в Белгородской области всего 20 километров, поэтому отвлечения не происходит, а имеется лишь растягивание линии фронта. В результате командование ВСУ вынуждено перебрасывать в Сумскую область новые резервы, что уже сказывается на устойчивости основного фронта в Донбассе. За этот период российская армия продвинулась на Покровском направлении, под Запорожьем и Лиманом.Тем временем майор ВСУ Валерий Прозапас рассказывает, что россияне не намерены завершать боевые действия в Украине до достижения поставленных целей. Среди них он перечисляет взятие не менее 4-х крупных городов: Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. Для этого, по его словам, россияне готовят плацдармы для наступления, в том числе и на город Запорожье.Спикер националистического "Легиона Свободы" (формирование из сторонников партии "Свобода") Константин Денисов на этой неделе жаловался, что на Запорожском направлении ВС РФ не отказались от наступательных планов, хотя сейчас больше делают акцент на удары артиллерией, обстрелы ракетами, периодически поднимают авиацию и активно работают беспилотниками. "Русские не действуют уже шаблонно, не действуют топорно, не действуют линейно, они пытаются комбинировать разнообразные ходы", - жалуется националист.Еще один националист, главред "Цензора" Юрий Бутусов рассказывает, что россияне систематически пытаются обрушить фронт в Донбассе. "На фронте сейчас очень беспокоит ситуация, в первую очередь, это Донбасс. Для врага очень важно обрушить фронт. И мы видим системные усилия врага, которые пытаются обрушить фронт от Ямполовки, как минимум, до Торецка. Они проводят атаки для того, чтобы можно было захватить целый ряд других городов. И россияне не отказались от задачи быстрого захвата Покровска", - рассказывает Бутусов.По его мнению, россияне хотят показать, что они могут захватить те регионы Украины, которые они включили в состав России, военной силой и без всяких переговоров.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает 27 марта о проблемах для частей ВСУ в окрестностях Великой Новоселки. По его словам, украинским подразделениям в районе села Богатырь грозит окружение. Аналогичная ситуация и в районе села Вольное Поле. "Мучной" утверждает, что командование ВСУ там ситуацию не контролирует, пытается забивать бреши техникой и пехотой, которая сразу же попадает под прямой удар российских дронов.Нацист из "Братства" Дмитрий Корчинский на фоне продвижения российской армии и нехватки боеприпасов у Евросоюза предлагает нарастить производство мин и буквально превратить всю страну в сплошное минное поле. По его словам, уже сейчас в ВСУ кустарным способом, зачастую противозаконно мастерят противопехотные и противотанковые мины из подручных средств. "Тщательно минировать – это значит, минные поля должны тянуться на десятки-сотни километров в ширину и на километр-два в глубину, вот так должно сегодня выглядеть минирование", - рассуждает Корчинский, добавляя, что для этого нужные сотни миллионов мин, производство которых предлагает наладить на Украине.Не понятно только, где Корчинский собирается брать компоненты для столь массового производства мин. 21 марта издание Bloomberg сообщало, что война на Украине истощила европейские запасы боеприпасов, а для увеличения производства не хватает пороха и тротила. Немецкая компания Rheinmetall планирует нарастить выпуск пороха на 50% только к 2028 году, если получится. Комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон в начале марта говорил, что основной проблемой является недостаток сырья для производства пороха в ЕС."Для этого необходим определенный тип хлопка, который в основном поставляется из Китая. Поставки этого хлопка из Китая были прекращены несколько месяцев назад, как бы случайно", - отмечает Бретон. Следовательно, и планы Корчинского разобьются о ту же стену, так как хлопковых полей на Украине не наблюдается.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ"
россия
украина
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062081866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b3c1c7569d64858856180c42d2f6f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, белгородская область, владимир зеленский, корчинский, юрий бутусов, вооруженные силы украины, ес, bloomberg, эксклюзив
Россия, Украина, Белгородская область, Владимир Зеленский, Корчинский, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины, ЕС, bloomberg, Эксклюзив

"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

12:01 29.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На этой неделе украинские военные и эксперты часто задавались вопросом о смысле новой авантюры Зеленского в Белгородской области, начавшейся сразу же после катастрофы ВСУ в соседней Курской области.
Новый театр боевых действий растягивает линию фронта, хотя у ВСУ не хватает людей для обороны существующей линии. Зеленский в интервью французской Figaro 27 марта объяснил эти действия подготовкой наступления ВС РФ на Сумскую и Харьковскую область.
"Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях", - рассказывал просроченный президент "незалежной".
На этом фоне Зеленский требует от европейцев послать своих солдат против России. "Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско", - заявил в Париже 27 марта Зеленский, мечтающий о Третьей мировой.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что смысл операции в Белгородской области - в отвлечении российских войск, добивающих части ВСУ на курском плацдарме. "Зеленский и Генштаб придумали всеми резервами атаковать Белгородскую область. Надеются, что Кремль перебросит часть сил с Курской области и приостановит наступление в Сумской", - пишет "Легитимный".
Однако аналитический украинский Telegram-канал "Рубикон" не видит смысла в этой операции.
"Ни фактора неожиданности, ни отсутствия резервов у ВС РФ там не было. Там же нет поблизости и каких-то крупных населенных и логистических пунктов, равно как и стратегических объектов. Поэтому понять, в чем ценность идеи занять 2-3-5 российских села, создав новый участок ТВД, а вместе с ним и стачивать и так везде недостающие резервы ВСУ, мы так и не смогли", - недоумевают авторы "Рубикона".
Версии о том, что украинское командование таким образом пытается оттянуть резервы противника с Сумского направления, "Рубикон" считает абсолютно несостоятельной. Расстояние между Гуево в Курской области и Демидовкой в Белгородской области всего 20 километров, поэтому отвлечения не происходит, а имеется лишь растягивание линии фронта. В результате командование ВСУ вынуждено перебрасывать в Сумскую область новые резервы, что уже сказывается на устойчивости основного фронта в Донбассе. За этот период российская армия продвинулась на Покровском направлении, под Запорожьем и Лиманом.
Тем временем майор ВСУ Валерий Прозапас рассказывает, что россияне не намерены завершать боевые действия в Украине до достижения поставленных целей. Среди них он перечисляет взятие не менее 4-х крупных городов: Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. Для этого, по его словам, россияне готовят плацдармы для наступления, в том числе и на город Запорожье.
Спикер националистического "Легиона Свободы" (формирование из сторонников партии "Свобода") Константин Денисов на этой неделе жаловался, что на Запорожском направлении ВС РФ не отказались от наступательных планов, хотя сейчас больше делают акцент на удары артиллерией, обстрелы ракетами, периодически поднимают авиацию и активно работают беспилотниками. "Русские не действуют уже шаблонно, не действуют топорно, не действуют линейно, они пытаются комбинировать разнообразные ходы", - жалуется националист.
Еще один националист, главред "Цензора" Юрий Бутусов рассказывает, что россияне систематически пытаются обрушить фронт в Донбассе. "На фронте сейчас очень беспокоит ситуация, в первую очередь, это Донбасс. Для врага очень важно обрушить фронт. И мы видим системные усилия врага, которые пытаются обрушить фронт от Ямполовки, как минимум, до Торецка. Они проводят атаки для того, чтобы можно было захватить целый ряд других городов. И россияне не отказались от задачи быстрого захвата Покровска", - рассказывает Бутусов.
По его мнению, россияне хотят показать, что они могут захватить те регионы Украины, которые они включили в состав России, военной силой и без всяких переговоров.
Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает 27 марта о проблемах для частей ВСУ в окрестностях Великой Новоселки. По его словам, украинским подразделениям в районе села Богатырь грозит окружение. Аналогичная ситуация и в районе села Вольное Поле. "Мучной" утверждает, что командование ВСУ там ситуацию не контролирует, пытается забивать бреши техникой и пехотой, которая сразу же попадает под прямой удар российских дронов.
Нацист из "Братства" Дмитрий Корчинский на фоне продвижения российской армии и нехватки боеприпасов у Евросоюза предлагает нарастить производство мин и буквально превратить всю страну в сплошное минное поле. По его словам, уже сейчас в ВСУ кустарным способом, зачастую противозаконно мастерят противопехотные и противотанковые мины из подручных средств. "Тщательно минировать – это значит, минные поля должны тянуться на десятки-сотни километров в ширину и на километр-два в глубину, вот так должно сегодня выглядеть минирование", - рассуждает Корчинский, добавляя, что для этого нужные сотни миллионов мин, производство которых предлагает наладить на Украине.
Не понятно только, где Корчинский собирается брать компоненты для столь массового производства мин. 21 марта издание Bloomberg сообщало, что война на Украине истощила европейские запасы боеприпасов, а для увеличения производства не хватает пороха и тротила. Немецкая компания Rheinmetall планирует нарастить выпуск пороха на 50% только к 2028 году, если получится. Комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон в начале марта говорил, что основной проблемой является недостаток сырья для производства пороха в ЕС.

"Для этого необходим определенный тип хлопка, который в основном поставляется из Китая. Поставки этого хлопка из Китая были прекращены несколько месяцев назад, как бы случайно", - отмечает Бретон. Следовательно, и планы Корчинского разобьются о ту же стену, так как хлопковых полей на Украине не наблюдается.
Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ"
 
РоссияУкраинаБелгородская областьВладимир ЗеленскийКорчинскийЮрий БутусовВооруженные силы УкраиныЕСbloombergЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
13:42Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России
13:35"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI
13:22Фактор ООН. Временное управление для Украины - крутой внешнеполитический замес России
13:16Цели в Днепропетровске, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 марта
13:08Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times
12:46Непубличные итоги Эр-Рияда и закулисье переговоров
12:41Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"
12:07Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий
12:01"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
11:30Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского
11:06Украина "почти наверняка" не cможет принять условия Трампа по ресурсной сделке — The Wall Street Journal
10:41Кто будет управлять Украиной? Гаспарян о будущей сделке
10:33Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ
10:24"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области
10:16США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта
09:48Глава нацразведки США Габбард лишила Байдена, Харрис и Клинтон доступа к секретным данным
09:36Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше
09:24Итоги российско-американской "дружбы"
09:20"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу
Лента новостейМолния