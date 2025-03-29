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"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте - 29.03.2025 Украина.ру

"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и эксперты часто задавались вопросом о смысле новой авантюры Зеленского в Белгородской области, начавшейся сразу же после катастрофы ВСУ в соседней Курской области.

2025-03-29T12:01

2025-03-29T12:01

2025-03-29T12:01

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украина

белгородская область

владимир зеленский

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Новый театр боевых действий растягивает линию фронта, хотя у ВСУ не хватает людей для обороны существующей линии. Зеленский в интервью французской Figaro 27 марта объяснил эти действия подготовкой наступления ВС РФ на Сумскую и Харьковскую область."Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях", - рассказывал просроченный президент "незалежной".На этом фоне Зеленский требует от европейцев послать своих солдат против России. "Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это – войско", - заявил в Париже 27 марта Зеленский, мечтающий о Третьей мировой.Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что смысл операции в Белгородской области - в отвлечении российских войск, добивающих части ВСУ на курском плацдарме. "Зеленский и Генштаб придумали всеми резервами атаковать Белгородскую область. Надеются, что Кремль перебросит часть сил с Курской области и приостановит наступление в Сумской", - пишет "Легитимный".Однако аналитический украинский Telegram-канал "Рубикон" не видит смысла в этой операции."Ни фактора неожиданности, ни отсутствия резервов у ВС РФ там не было. Там же нет поблизости и каких-то крупных населенных и логистических пунктов, равно как и стратегических объектов. Поэтому понять, в чем ценность идеи занять 2-3-5 российских села, создав новый участок ТВД, а вместе с ним и стачивать и так везде недостающие резервы ВСУ, мы так и не смогли", - недоумевают авторы "Рубикона".Версии о том, что украинское командование таким образом пытается оттянуть резервы противника с Сумского направления, "Рубикон" считает абсолютно несостоятельной. Расстояние между Гуево в Курской области и Демидовкой в Белгородской области всего 20 километров, поэтому отвлечения не происходит, а имеется лишь растягивание линии фронта. В результате командование ВСУ вынуждено перебрасывать в Сумскую область новые резервы, что уже сказывается на устойчивости основного фронта в Донбассе. За этот период российская армия продвинулась на Покровском направлении, под Запорожьем и Лиманом.Тем временем майор ВСУ Валерий Прозапас рассказывает, что россияне не намерены завершать боевые действия в Украине до достижения поставленных целей. Среди них он перечисляет взятие не менее 4-х крупных городов: Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы. Для этого, по его словам, россияне готовят плацдармы для наступления, в том числе и на город Запорожье.Спикер националистического "Легиона Свободы" (формирование из сторонников партии "Свобода") Константин Денисов на этой неделе жаловался, что на Запорожском направлении ВС РФ не отказались от наступательных планов, хотя сейчас больше делают акцент на удары артиллерией, обстрелы ракетами, периодически поднимают авиацию и активно работают беспилотниками. "Русские не действуют уже шаблонно, не действуют топорно, не действуют линейно, они пытаются комбинировать разнообразные ходы", - жалуется националист.Еще один националист, главред "Цензора" Юрий Бутусов рассказывает, что россияне систематически пытаются обрушить фронт в Донбассе. "На фронте сейчас очень беспокоит ситуация, в первую очередь, это Донбасс. Для врага очень важно обрушить фронт. И мы видим системные усилия врага, которые пытаются обрушить фронт от Ямполовки, как минимум, до Торецка. Они проводят атаки для того, чтобы можно было захватить целый ряд других городов. И россияне не отказались от задачи быстрого захвата Покровска", - рассказывает Бутусов.По его мнению, россияне хотят показать, что они могут захватить те регионы Украины, которые они включили в состав России, военной силой и без всяких переговоров.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщает 27 марта о проблемах для частей ВСУ в окрестностях Великой Новоселки. По его словам, украинским подразделениям в районе села Богатырь грозит окружение. Аналогичная ситуация и в районе села Вольное Поле. "Мучной" утверждает, что командование ВСУ там ситуацию не контролирует, пытается забивать бреши техникой и пехотой, которая сразу же попадает под прямой удар российских дронов.Нацист из "Братства" Дмитрий Корчинский на фоне продвижения российской армии и нехватки боеприпасов у Евросоюза предлагает нарастить производство мин и буквально превратить всю страну в сплошное минное поле. По его словам, уже сейчас в ВСУ кустарным способом, зачастую противозаконно мастерят противопехотные и противотанковые мины из подручных средств. "Тщательно минировать – это значит, минные поля должны тянуться на десятки-сотни километров в ширину и на километр-два в глубину, вот так должно сегодня выглядеть минирование", - рассуждает Корчинский, добавляя, что для этого нужные сотни миллионов мин, производство которых предлагает наладить на Украине.Не понятно только, где Корчинский собирается брать компоненты для столь массового производства мин. 21 марта издание Bloomberg сообщало, что война на Украине истощила европейские запасы боеприпасов, а для увеличения производства не хватает пороха и тротила. Немецкая компания Rheinmetall планирует нарастить выпуск пороха на 50% только к 2028 году, если получится. Комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон в начале марта говорил, что основной проблемой является недостаток сырья для производства пороха в ЕС."Для этого необходим определенный тип хлопка, который в основном поставляется из Китая. Поставки этого хлопка из Китая были прекращены несколько месяцев назад, как бы случайно", - отмечает Бретон. Следовательно, и планы Корчинского разобьются о ту же стену, так как хлопковых полей на Украине не наблюдается.Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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россия, украина, белгородская область, владимир зеленский, корчинский, юрий бутусов, вооруженные силы украины, ес, bloomberg, эксклюзив