У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd - 29.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250329/1062143974.html
У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd
У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd - 29.03.2025 Украина.ру
У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd
Европа должна отказаться от своего "ошибочного стремления к силе успокоения" и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет. Об этом пишет издание Unherd
2025-03-29T18:11
2025-03-29T18:24
новости
европа
украина
франция
эммануэль макрон
кир стармер
великобритания
миротворцы
война
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_711d4ed437ef4a0690463cc33950434d.jpg
Вариант решения украинского вопроса, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — некие европейские миротворческие силы — вряд ли материализуется, несмотря на еще один день переговоров, пишут журналисты издания.Во-первых, отмечает Unherd, лишь немногие страны Европы готовы в этом участвовать. У Европы нет военного потенциала, чтобы надежно действовать в качестве сдерживающей силы без поддержки США, и она не может претендовать на роль нейтрального наблюдателя за прекращением огня, поскольку уже заняла чью-либо сторону, отмечают журналисты Unherd."Независимо от своей цели, Москва заявила, что не примет урегулирование, которое оставит иностранные войска на территории Украины", — пишет издание.Европа должна отказаться от своего "ошибочного стремления к силе успокоения" и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет, говорится в материале."Вооруженный нейтралитет не даст Украине внешних гарантий безопасности или размещения иностранных войск на ее территории. Но он также не оставит ее беззащитной", — резюмирует Unherd.Также на тему ввода западных миротворцев на Украину — в материале Павла Котова "От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html
европа
украина
франция
великобритания
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1694:1270_1920x0_80_0_0_48b54b36e9aea1dcf9efb58ac549b45b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, франция, эммануэль макрон, кир стармер, великобритания, миротворцы, война, россия, безопасность, нейтралитет
Новости, Европа, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Великобритания, миротворцы, война, Россия, безопасность, нейтралитет

У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd

18:11 29.03.2025 (обновлено: 18:24 29.03.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Marinha do BrasilАрмия Франция
Армия Франция - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© commons.wikimedia.org / Marinha do Brasil
Читать в
ДзенTelegram
Европа должна отказаться от своего "ошибочного стремления к силе успокоения" и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет. Об этом пишет издание Unherd
Вариант решения украинского вопроса, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — некие европейские миротворческие силы — вряд ли материализуется, несмотря на еще один день переговоров, пишут журналисты издания.
Во-первых, отмечает Unherd, лишь немногие страны Европы готовы в этом участвовать.
"Макрон пообещал "коалицию желающих", но на данный момент в этой коалиции всего два государственных члена: Франция и Великобритания. Даже поддержка Стармера условна, и он ждет поддержки со стороны США, которая не будет предоставлена", — говорится в публикации.
У Европы нет военного потенциала, чтобы надежно действовать в качестве сдерживающей силы без поддержки США, и она не может претендовать на роль нейтрального наблюдателя за прекращением огня, поскольку уже заняла чью-либо сторону, отмечают журналисты Unherd.
"Независимо от своей цели, Москва заявила, что не примет урегулирование, которое оставит иностранные войска на территории Украины", — пишет издание.
Европа должна отказаться от своего "ошибочного стремления к силе успокоения" и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет, говорится в материале.
"Вооруженный нейтралитет не даст Украине внешних гарантий безопасности или размещения иностранных войск на ее территории. Но он также не оставит ее беззащитной", — резюмирует Unherd.
Также на тему ввода западных миротворцев на Украину — в материале Павла Котова "От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
17 марта, 07:00
Олег Неменский: Трамп видит себя героем-миротворцем, но украинцы хотят воевать с Россией дальшеСовпадение настроений украинского общества и руководства — это серьезный фактор. И те, и другие не хотят завершения конфликта. Чем дальше граждане Украины от фронта, тем более воинственно они настроены. Но желание продолжить конфликт, чтобы он завершился иначе, никак не сочетаются с желанием самим принять в нем участие.
 
НовостиЕвропаУкраинаФранцияЭммануэль МакронКир СтармерВеликобританиямиротворцывойнаРоссиябезопасностьнейтралитет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин
18:40Киев делал ставку на эскалацию, Зеленскому пророчат убийство. Итоги 29 марта на Украине
18:11У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd
17:24Отказ Германии от "Северных потоков" является суицидом — немецкий политик Нимайер
16:23"Политическая расправа над народом": замглавы Гагаузии прокомментировал арест Гуцул
16:00Виктор Калганов – морпех, который любил дельфинов
15:32Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео
14:55Премьер-министр Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике
14:03Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
13:42Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это России
13:35"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI
13:22Фактор ООН. Временное управление для Украины - крутой внешнеполитический замес России
13:16Цели в Днепропетровске, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 марта
13:08Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times
12:46Непубличные итоги Эр-Рияда и закулисье переговоров
12:41Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"
12:07Украина будет использовать Черноморскую инициативу ради новых поставок оружия — Водолацкий
12:01"Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
11:30Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского
11:06Украина "почти наверняка" не cможет принять условия Трампа по ресурсной сделке — The Wall Street Journal
Лента новостейМолния