https://ukraina.ru/20250329/1062143974.html

У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd

У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd - 29.03.2025 Украина.ру

У Европы нет военного потенциала, поэтому она должна отказаться от отправки войск на Украину — Unherd

Европа должна отказаться от своего "ошибочного стремления к силе успокоения" и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет. Об этом пишет издание Unherd

2025-03-29T18:11

2025-03-29T18:11

2025-03-29T18:24

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Вариант решения украинского вопроса, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер — некие европейские миротворческие силы — вряд ли материализуется, несмотря на еще один день переговоров, пишут журналисты издания.Во-первых, отмечает Unherd, лишь немногие страны Европы готовы в этом участвовать. У Европы нет военного потенциала, чтобы надежно действовать в качестве сдерживающей силы без поддержки США, и она не может претендовать на роль нейтрального наблюдателя за прекращением огня, поскольку уже заняла чью-либо сторону, отмечают журналисты Unherd."Независимо от своей цели, Москва заявила, что не примет урегулирование, которое оставит иностранные войска на территории Украины", — пишет издание.Европа должна отказаться от своего "ошибочного стремления к силе успокоения" и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом для Украины: вооруженный нейтралитет, говорится в материале."Вооруженный нейтралитет не даст Украине внешних гарантий безопасности или размещения иностранных войск на ее территории. Но он также не оставит ее беззащитной", — резюмирует Unherd.Также на тему ввода западных миротворцев на Украину — в материале Павла Котова "От театра политического к театру анатомическому. Живой труп "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250317/1061813464.html

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новости, европа, украина, франция, эммануэль макрон, кир стармер, великобритания, миротворцы, война, россия, безопасность, нейтралитет