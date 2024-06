https://ukraina.ru/20240625/1055836958.html

Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным

Макрон занервничал. Почему президент Франции теперь хочет диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно изменил риторику в отношении России. Угрозы послать французских военных на Украину сменились готовностью к диалогу с российским лидером Владимиром Путиным. Причин такой перемены может быть сразу несколько

Важно продолжать диалогЗаявление Макрона о важности для него диалога с президентом РФ прозвучало в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY).При этом он не пояснил, что имеет ввиду под вопросом АЭС.Для сравнения – несколько заявлений Макрона последних месяцев.Об ударах по территории РФ:"Когда по Украине наносятся удары с целей, выявленных в России, думаю, мы должны позволить им это сделать, если мы действительно хотим выполнить нашу задачу, и думаю, что могу сказать, что фактически мы не ведем себя эскалационно, поступая таким образом, поскольку именно Россия организует себя таким образом"О победе России над Украиной:"У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности. <...> Какой будет авторитет у европейцев, которые потратили миллиарды и сказали бы, что на карту поставлено выживание континента, и не дали бы себе средств остановить Россию?"О возможной отправке французских военных на Украину:"Абсолютно [не исключаю отправку военных Франции на Украину]. Как я сказал, я ничего не исключаю, потому что мы столкнулись с Россией, которая сама ничего не исключает. Мы, несомненно, в прошлом слишком колебались, определяя лимиты наших действий"Европейские проблемыПоследние выборы в Европарламент стали для Макрона и его партии "Возрождение" холодным душем – она заняла второе место с почти 15% голосов. Отставание от выигравшего избирательную кампанию "Национального фронта" двукратное – партия Марин Ле Пен набрала более 30%.Естественно, власти понимали заранее, какой итог выборов их ждет, поэтому сразу после европейских выборов Макрон объявил досрочные парламентские выборы в Национальное собрание Франции.Его расчет – перехватить инициативу и добиться того, чтобы внутренние выборы прошли для правых менее успешно, чем в Европарламент. Вторая возможная надежда Макрона – победа "Национального фронта", формирование им правительства, его дальнейший провал и как следствие поражение Ле Пен или другого кандидата от правых на президентских выборах в 2027 году.В любом случае, агрессивная поддержка Украины явно никак положительно не сказывается на рейтингах Макрона и его партии, скорее наоборот. Косвенное подтверждение этому – практически полный молчок французского президента касательно украинской темы. Внимание на это, в частности, на днях обратила газета LeMond.Там также отмечается, что Украину в своих предвыборных мероприятиях и агитации обходят стороной также "Национальный фронт" и "Новый народный фронт" - альянс левых сил, который имеет хорошие шансы занять высокое место по итогам парламентских выборов.Внутриполитические проблемы из-за безудержной поддержки Украины сейчас не только у Макрона. Канцлер Германии Олаф Шольц также признал на днях, что популярность его Социал-демократической партии падает из-за антироссийских шагов правительства."Многие не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России. Это также отражается на результатах выборов. Но подобным мерам нет альтернативы", - заявил он.Глава немецкого правительства также допустил переговоры с Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что для такого диалога нужно, чтобы было "о чем можно говорить".Общественное мнение, ухудшение экономической ситуации, взлет правых партий, скептически относящихся к поддержке Украины – все это так или иначе влияет на политику правящих в Европе режимов и заставляет их, пусть и тактически, видоизменять свою позицию по России.Будет ли перемога?Вторая причина, по которой европейские лидеры берут осторожную паузу в своей антироссийской риторике – туманные перспективы ВСУ на поле боя.Контрнаступление украинской армии весной-летом прошлого года закончилось провалом, практически никаких значимых успехов достигнуто не было. К тому моменту Запад уже мощно вложился в Украину и ее вооруженные силы, однако ни современные натовские тяжелые танки, ни обучение украинских военнослужащих инструкторами Альянса решающей роли не сыграли.Накачка киевского режима оружием будет продолжаться. Украина получила разрешение применять западное вооружение по "старой" территории РФ, пусть и с ограничениями, впереди – поставки украинским ВВС истребителей F-16.При этом очевидно, что за все это от Владимира Зеленского будут ждать результата, который можно будет предъявить как объяснение тех затрат, на которые идут спонсоры Киева. Говоря простым языком, украинским властям нужно отработать потраченные на них деньги.С этим наверняка будут большие проблемы. В последнее время в сети ходят разговоры о возможном скором новом наступлении ВСУ на позиции российских войск. Задача-максимум скорее всего будет та же – перерезать российский сухопутный коридор в Крым.Прошлогодние ошибки вероятно постараются учесть и обеспечить украинской армии воздушную компоненту, без которой ВСУ в очередном своем "контрнаступе" ловить нечего. Но даже с учетом всего этого, гарантий, что на этот раз получится лучше, чем в предыдущем, нет. Тем более, что пока инициативой на поле боя по-прежнему владеет Россия, продолжается продвижение ВС РФ в Донбассе и на Харьковском направлении.Не исключено, что новое наступление Украины приурочат к выборам в США, где в ноябре Дональд Трамп пока имеет все шансы на победу над Джо Байденом. Из этого вытекает следующая причина, которая заставляет европейских лидеров колебаться.Фактор ТрампаТрамп – убежденный сторонник урезания поддержки Украины. По крайне мере сегодня, когда он еще не въехал в Белый дом (если вообще въедет).Как пишет Reutersв своей новой публикации, кандидат от республиканцев имеет на руках план по окончанию российско-украинского конфликта.Отмечается, что Келлог заявил, что Трамп положительно отреагировал на эти предложения. Впрочем, Reuters оговаривается, что такие инициативы могут встретить сопротивление в европейских элитах и внутри Республиканской партии.Если предположить, что Трамп на посту президента США продавит свои идеи, то европейцы вряд ли смогут что-то противопоставить этому из-за своей зависимости от Вашингтона.Показательно в этом смысле поведение Макрона, который всецело ориентируется на позицию Соединенных Штатов и который явно уловил, что из-за океана в украинском вопросе явно веет скорыми переменами.В этой связи можно вспомнить также недавний т.н. мирный саммит в Швейцарии, который должен был продемонстрировать широкую поддержку Украины и ее требований к России.На деле результат вышел скромным – мероприятие проигнорировали или ограничились формальным участием с неподписанием итогового коммюнике ключевые страны Глобального Юга. В итоге все превратилось в привычный антироссийский междусобойчик без должного эффекта.Тот же Китай, например, который в этом саммите не участвовал, имеет свои наработки по достижению мира на Украине, которые концептуально поддерживает РФ. Если к давлению на Украину в той или иной форме при Трампе присоединятся и США, то у Зеленского не останется выбора, кроме выторговывания для Украины более приемлемых условий для завершения/приостановки боевых действий.О скором крахе макронизма - в материале издания Украина.ру "Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло.

