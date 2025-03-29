https://ukraina.ru/20250329/1062140397.html

Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"

Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии" - 29.03.2025 Украина.ру

Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"

Дональд Трамп опубликовал видео с обещанием "защитить" Гренландию от России. Неоднозначный ролик президент США выложил в соцсети Truth Social

2025-03-29T12:41

2025-03-29T12:41

2025-03-29T12:43

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Американский лидер Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором заявил, что США будут помогать властям Гренландии защищаться от неких "угроз" со стороны России и Китая. Якобы острову угрожают "российская агрессия" и "китайская экспансия", и Штаты могут "защитить" от них Гренландию.США обеспечивали безопасность острова в прошлом веке и готовы сделать это сейчас в свете новых угроз, следует из опубликованного Трампом ролика.“Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности", — утверждает на видео закадровый голос.В опубликованном ролике демонстрируются архивные кадры обороны острова от немецких войск во время Второй мировой войны. При этом закадровый голос повествует о преемственности американской защиты Гренландии.На днях на фоне притязаний на остров со стороны Трампа Гренландию посетила делегация из США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он заявил, что американские власти опасаются за безопасность Гренландии и якобы "имеют доказательства заинтересованности России и Китая в острове", при этом Вэнс признал право проживающих там людей на самоопределение.В российском МИДе ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности России.Подробнее про визит американской делегации в Гренландию — в материале Александра Сокуренко "Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии.

https://ukraina.ru/20250312/1061734337.html

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