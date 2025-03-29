Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии" - 29.03.2025 Украина.ру
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Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"
Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии" - 29.03.2025 Украина.ру
Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"
Дональд Трамп опубликовал видео с обещанием "защитить" Гренландию от России. Неоднозначный ролик президент США выложил в соцсети Truth Social
2025-03-29T12:41
2025-03-29T12:43
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
джей ди вэнс
мид
гренландия
дания
угроза
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Американский лидер Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором заявил, что США будут помогать властям Гренландии защищаться от неких "угроз" со стороны России и Китая. Якобы острову угрожают "российская агрессия" и "китайская экспансия", и Штаты могут "защитить" от них Гренландию.США обеспечивали безопасность острова в прошлом веке и готовы сделать это сейчас в свете новых угроз, следует из опубликованного Трампом ролика.“Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности", — утверждает на видео закадровый голос.В опубликованном ролике демонстрируются архивные кадры обороны острова от немецких войск во время Второй мировой войны. При этом закадровый голос повествует о преемственности американской защиты Гренландии.На днях на фоне притязаний на остров со стороны Трампа Гренландию посетила делегация из США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он заявил, что американские власти опасаются за безопасность Гренландии и якобы "имеют доказательства заинтересованности России и Китая в острове", при этом Вэнс признал право проживающих там людей на самоопределение.В российском МИДе ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности России.Подробнее про визит американской делегации в Гренландию — в материале Александра Сокуренко "Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии.
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новости, сша, россия, китай, дональд трамп, джей ди вэнс, мид, гренландия, дания, угроза, делегация, безопасность
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, МИД, Гренландия, Дания, угроза, делегация, безопасность

Трамп опубликовал неоднозначный ролик с обещанием защитить Гренландию от "российской агрессии"

12:41 29.03.2025 (обновлено: 12:43 29.03.2025)
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Дональд Трамп опубликовал видео с обещанием "защитить" Гренландию от России. Неоднозначный ролик президент США выложил в соцсети Truth Social
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал ролик, в котором заявил, что США будут помогать властям Гренландии защищаться от неких "угроз" со стороны России и Китая. Якобы острову угрожают "российская агрессия" и "китайская экспансия", и Штаты могут "защитить" от них Гренландию.
США обеспечивали безопасность острова в прошлом веке и готовы сделать это сейчас в свете новых угроз, следует из опубликованного Трампом ролика.
“Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности", — утверждает на видео закадровый голос.
В опубликованном ролике демонстрируются архивные кадры обороны острова от немецких войск во время Второй мировой войны. При этом закадровый голос повествует о преемственности американской защиты Гренландии.
На днях на фоне притязаний на остров со стороны Трампа Гренландию посетила делегация из США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Он заявил, что американские власти опасаются за безопасность Гренландии и якобы "имеют доказательства заинтересованности России и Китая в острове", при этом Вэнс признал право проживающих там людей на самоопределение.
В российском МИДе ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности России.
Подробнее про визит американской делегации в Гренландию — в материале Александра Сокуренко "Она нам нужна". Американцы высаживают десант в Гренландии.
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
12 марта, 12:08
Выборы в Гренландии: Дания ищет "российский след"Во вторник, 11 марта, в Гренландии состоялись выборы в местный парламент. Они регулярно проходят с 1979 года, когда самый большой в мире остров получил автономию в составе датского королевства, однако никогда не вызывали в международном сообществе особого интереса. А их результаты никогда не попадали в топ мировых новостей
 
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