https://ukraina.ru/20250329/1062144149.html

"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин

"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин - 29.03.2025 Украина.ру

"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин

Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Об этом рассказал журналистам РИА Новости глава республики Денис Пушилин

2025-03-29T18:41

2025-03-29T18:41

2025-03-29T18:55

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донецкая народная республика

украина

геннадий алехин

денис пушилин

вооруженные силы украины

всу

штурм

штурмовик

украинская армия

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"Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики", — заявил Пушилин.По словам главы ДНР, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях СВО.Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен, ранее рассказала, что украинские командиры обманом отправили ее на штурм. Она также сообщила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых вдов нацистов" там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250329/1062142892.html

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