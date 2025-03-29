https://ukraina.ru/20250329/1062144149.html
"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин
"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин - 29.03.2025 Украина.ру
"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин
Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Об этом рассказал журналистам РИА Новости глава республики Денис Пушилин
2025-03-29T18:41
2025-03-29T18:41
2025-03-29T18:55
новости
донецкая народная республика
украина
геннадий алехин
денис пушилин
вооруженные силы украины
всу
штурм
штурмовик
украинская армия
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"Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики", — заявил Пушилин.По словам главы ДНР, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях СВО.Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен, ранее рассказала, что украинские командиры обманом отправили ее на штурм. Она также сообщила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых вдов нацистов" там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250329/1062142892.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, украина, геннадий алехин, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу, штурм, штурмовик, украинская армия, сво, спецоперация, женщины
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Геннадий Алехин, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, штурм, штурмовик, украинская армия, СВО, Спецоперация, женщины
"Фиксируем на поле боя убитых женщин": ВСУ отправляют в бой "нестандартных" штурмовиков — Пушилин
18:41 29.03.2025 (обновлено: 18:55 29.03.2025)
Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР. Об этом рассказал журналистам РИА Новости глава республики Денис Пушилин
"Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики", — заявил Пушилин.
По словам главы ДНР, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях СВО.
Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен, ранее рассказала, что украинские командиры обманом отправили ее на штурм. Она также сообщила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.
ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.
В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых вдов нацистов" там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру
рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
.
"Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует", — констатировал Алехин.
Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.
Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.