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Тайник со взрывчаткой для теракта в Москве находился рядом с Измайловским кремлем — видео
Тайник со взрывчаткой для теракта в Москве находился рядом с Измайловским кремлем — видео - 29.03.2025 Украина.ру
Тайник со взрывчаткой для теракта в Москве находился рядом с Измайловским кремлем — видео
Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке столицы — рядом с Измайловским кремлем, выяснили журналисты РИА Новости
2025-03-29T19:31
2025-03-29T19:31
2025-03-29T19:31
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Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве агента спецслужб Украины, который проводил разведку у одного из столичного МФЦ. Мужчина рассказал, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, "которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий".По словам задержанного, после совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. У задержанного, как сообщила ФСБ, было изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, который мужчина использовал для связи с украинскими спецслужбами.На кадрах задержания и опроса злоумышленника, опубликованных ФСБ, можно рассмотреть стену с граффити и водоем, вдалеке виднеется отель "Альфа Измайлово".Эта стена, как выяснил корреспондент РИА Новости, находится рядом с Серебряно-Виноградным прудом и Измайловским кремлем. По наблюдениям, место достаточно людное: у пруда гуляет много родителей с детьми, пожилые жители района и владельцы собак со своими питомцами, также неподалеку идет строительство жилых домов.Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывчатых устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.Также на эту тему в новостях: В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250322/1061970293.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, украина.ру, кремль в измайлово, теракт, фсб, спецслужба, украина, пруды, следствие, разведка
Новости, Москва, Украина.ру, Кремль в Измайлово, теракт, ФСБ, спецслужба, Украина, пруды, следствие, разведка
Тайник со взрывчаткой для теракта в Москве находился рядом с Измайловским кремлем — видео
Тайник со взрывчаткой, которую хотели использовать для теракта в Москве, находился у гаражей на востоке столицы — рядом с Измайловским кремлем, выяснили журналисты РИА Новости
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Москве агента спецслужб Украины, который проводил разведку у одного из столичного МФЦ. Мужчина рассказал, что в феврале 2025 года был завербован украинскими спецслужбами и по заданию куратора изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, "которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий".
По словам задержанного, после совершения теракта куратор обещал обеспечить ему выезд на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. У задержанного, как сообщила ФСБ, было изъято готовое к применению СВУ массой пять килограммов на основе аммонала с таймером, а также смартфон, который мужчина использовал для связи с украинскими спецслужбами.
На кадрах задержания и опроса злоумышленника, опубликованных ФСБ, можно рассмотреть стену с граффити и водоем, вдалеке виднеется отель "Альфа Измайлово".
Эта стена, как выяснил
корреспондент РИА Новости, находится рядом с Серебряно-Виноградным прудом и Измайловским кремлем. По наблюдениям, место достаточно людное: у пруда гуляет много родителей с детьми, пожилые жители района и владельцы собак со своими питомцами, также неподалеку идет строительство жилых домов.
Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконной перевозке взрывчатых устройств. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.