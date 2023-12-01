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Михаил Подоляк, биография

Михаил Подоляк, биография - 01.12.2023 Украина.ру

Михаил Подоляк, биография

Советник главы офиса президента Украины

2023-12-01T17:02

2023-12-01T17:02

2023-12-01T17:02

биография

михаил подоляк

политика

украина

офис президента

владимир зеленский

виктор янукович

журналист

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Детство и образование Родился Михаил Подоляк 16 февраля 1972 года, но место рождения в источниках указывается разное: Львов или Винница. Детство Подоляк провел на Западной Украине в Нововолынске, где и окончил школу. О родителях ничего не известно. У Михаила есть родной брат – Владимир, он гражданин РФ, и по данным СМИ, является полковником ФСБ или ГРУ минобороны России.В 1989 году Подоляк переезжает в Минск и поступает в медвуз, но по профилю будущий советник президента работать не будет.КарьераВ 1989 году после окончания ВУЗа Михаил посвящает свою жизнь журналистике и идет работать в общественно-политическое издание “Народная воля” и “Белорусская деловая газета”.На радио Подоляк высказывал оппозиционные взгляды, а в газете “Наша свобода” он опубликовал статью, посвященную президенту Белоруссии Александру Лукашенко, якобы тот “тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества”, а также о непростых отношениях главы Комитета госконтроля Анатолия Тозика с генпрокурором Виктором Шейманом. Так, в 2002 году Тозик подал иск против Подоляка за высказывания о Лукашенко, и запросил $120 000 в качестве компенсации морального вреда. По итогу суд принял сторону Тозика, газету закрыли.Спустя 2 года Подоляк занимает должность заместителя главного редактора в оппозиционной белорусской газете “Время”. В июне 2004 года сотрудники КГБ Беларуси обвинили Подоляка в дестабилизации политической ситуации в стране и депортировали с запретом посещать Белоруссию в течение 5 лет.По возвращении на родину Подоляк не отрекается от журналисткой деятельности и становится главным редактором “Украинской газеты”. В издании публикуют статью об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко, в которой автор опирается на собственные источники, предполагая, что за отравлением стояли близкие к Ющенко лица. Такие подробности привлекли СБУ, и Подоляка вызвали на четырехчасовой допрос.В 2006 году Михаил сотрудничает с информационным сайтом “Обозреватель”. В то же время он стал советником владельца издания — председателя Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила Бродского. Спустя пять лет Подоляк становится шеф-редактором “Обозревателя”. В 2011 году Подоляка и еще нескольких знаменитых украинских журналистов приглашают в резиденцию президента Украины Януковича. Ходили слухи, что Подоляк на тот момент консультировал главу Администрации президента — Сергея Лёвочкина. По словам Лёвочкина, он не сотрудничал с Подоляком как с технологом.В 2006 году Подоляк открывает консалтинговую компанию, которая занималась “репутационным менеджментом” и “работой с конфликтами”. В это же время Подоляка подозревают в связях с Юрием Иванющенко – политиком и бизнесменом, которого называют донбасским криминальным авторитетом, приближенным к Виктору Януковичу.В 2015 году Подоляк занимает должность консультанта кандидата в мэры Киева Сергея Думчева. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что Подоляк мог вести переговоры о сотрудничестве с представителями команды пятого президента Петра Порошенко: руководителем его Администрации Борисом Ложкиным и заместителем руководителем фракции БПП (Блок Петра Порошенко) Сергеем Березенко. Сам Подоляк это опровергает.В 2020 году Подоляк становится советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака и “антикризисным менеджером” ОПУ (Офиса президента Украины). В этой должности Подоляк контролирует всю информационную политику Офиса президента и консультирует Зеленского.В начале 2022 года Михаил по поручению Зеленского вошел в дипломатическую группу для урегулирования международных вопросов, куда также попали Давид Арахамия, Алексей Резников и другие политики и высшие чиновники Украины. В составе делегации Подоляк участвовал в переговорах с российскими представителями на территории Беларуси и Турции.Отношения и детиПодоляк женат на Марии Дамаскиной. Детей у пары нет.Интересные факты1. Подоляк занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала “Фокус”.2. В 2023 году стал командором ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, михаил подоляк, политика, украина, офис президента, владимир зеленский, виктор янукович, журналист