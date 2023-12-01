https://ukraina.ru/20231201/1051676661.html
Михаил Подоляк, биография
Михаил Подоляк, биография - 01.12.2023 Украина.ру
Михаил Подоляк, биография
Советник главы офиса президента Украины
2023-12-01T17:02
2023-12-01T17:02
2023-12-01T17:02
биография
михаил подоляк
политика
украина
офис президента
владимир зеленский
виктор янукович
журналист
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Детство и образование Родился Михаил Подоляк 16 февраля 1972 года, но место рождения в источниках указывается разное: Львов или Винница. Детство Подоляк провел на Западной Украине в Нововолынске, где и окончил школу. О родителях ничего не известно. У Михаила есть родной брат – Владимир, он гражданин РФ, и по данным СМИ, является полковником ФСБ или ГРУ минобороны России.В 1989 году Подоляк переезжает в Минск и поступает в медвуз, но по профилю будущий советник президента работать не будет.КарьераВ 1989 году после окончания ВУЗа Михаил посвящает свою жизнь журналистике и идет работать в общественно-политическое издание “Народная воля” и “Белорусская деловая газета”.На радио Подоляк высказывал оппозиционные взгляды, а в газете “Наша свобода” он опубликовал статью, посвященную президенту Белоруссии Александру Лукашенко, якобы тот “тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества”, а также о непростых отношениях главы Комитета госконтроля Анатолия Тозика с генпрокурором Виктором Шейманом. Так, в 2002 году Тозик подал иск против Подоляка за высказывания о Лукашенко, и запросил $120 000 в качестве компенсации морального вреда. По итогу суд принял сторону Тозика, газету закрыли.Спустя 2 года Подоляк занимает должность заместителя главного редактора в оппозиционной белорусской газете “Время”. В июне 2004 года сотрудники КГБ Беларуси обвинили Подоляка в дестабилизации политической ситуации в стране и депортировали с запретом посещать Белоруссию в течение 5 лет.По возвращении на родину Подоляк не отрекается от журналисткой деятельности и становится главным редактором “Украинской газеты”. В издании публикуют статью об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко, в которой автор опирается на собственные источники, предполагая, что за отравлением стояли близкие к Ющенко лица. Такие подробности привлекли СБУ, и Подоляка вызвали на четырехчасовой допрос.В 2006 году Михаил сотрудничает с информационным сайтом “Обозреватель”. В то же время он стал советником владельца издания — председателя Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила Бродского. Спустя пять лет Подоляк становится шеф-редактором “Обозревателя”. В 2011 году Подоляка и еще нескольких знаменитых украинских журналистов приглашают в резиденцию президента Украины Януковича. Ходили слухи, что Подоляк на тот момент консультировал главу Администрации президента — Сергея Лёвочкина. По словам Лёвочкина, он не сотрудничал с Подоляком как с технологом.В 2006 году Подоляк открывает консалтинговую компанию, которая занималась “репутационным менеджментом” и “работой с конфликтами”. В это же время Подоляка подозревают в связях с Юрием Иванющенко – политиком и бизнесменом, которого называют донбасским криминальным авторитетом, приближенным к Виктору Януковичу.В 2015 году Подоляк занимает должность консультанта кандидата в мэры Киева Сергея Думчева. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что Подоляк мог вести переговоры о сотрудничестве с представителями команды пятого президента Петра Порошенко: руководителем его Администрации Борисом Ложкиным и заместителем руководителем фракции БПП (Блок Петра Порошенко) Сергеем Березенко. Сам Подоляк это опровергает.В 2020 году Подоляк становится советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака и “антикризисным менеджером” ОПУ (Офиса президента Украины). В этой должности Подоляк контролирует всю информационную политику Офиса президента и консультирует Зеленского.В начале 2022 года Михаил по поручению Зеленского вошел в дипломатическую группу для урегулирования международных вопросов, куда также попали Давид Арахамия, Алексей Резников и другие политики и высшие чиновники Украины. В составе делегации Подоляк участвовал в переговорах с российскими представителями на территории Беларуси и Турции.Отношения и детиПодоляк женат на Марии Дамаскиной. Детей у пары нет.Интересные факты1. Подоляк занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала “Фокус”.2. В 2023 году стал командором ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, михаил подоляк, политика, украина, офис президента, владимир зеленский, виктор янукович, журналист
биография, Михаил Подоляк, политика, Украина, Офис президента, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, журналист
Михаил Подоляк, биография
Советник главы офиса президента Украины
Родился Михаил Подоляк 16 февраля 1972 года, но место рождения в источниках указывается разное: Львов или Винница. Детство Подоляк провел на Западной Украине в Нововолынске, где и окончил школу. О родителях ничего не известно. У Михаила есть родной брат – Владимир, он гражданин РФ, и по данным СМИ, является полковником ФСБ или ГРУ минобороны России.
В 1989 году Подоляк переезжает в Минск и поступает в медвуз, но по профилю будущий советник президента работать не будет.
В 1989 году после окончания ВУЗа Михаил посвящает свою жизнь журналистике и идет работать в общественно-политическое издание “Народная воля” и “Белорусская деловая газета”.
На радио Подоляк высказывал оппозиционные взгляды, а в газете “Наша свобода” он опубликовал статью, посвященную президенту Белоруссии Александру Лукашенко, якобы тот “тормозит развитие российско-белорусского экономического сотрудничества”, а также о непростых отношениях главы Комитета госконтроля Анатолия Тозика с генпрокурором Виктором Шейманом. Так, в 2002 году Тозик подал иск против Подоляка за высказывания о Лукашенко, и запросил $120 000 в качестве компенсации морального вреда. По итогу суд принял сторону Тозика, газету закрыли.
Спустя 2 года Подоляк занимает должность заместителя главного редактора в оппозиционной белорусской газете “Время”. В июне 2004 года сотрудники КГБ Беларуси обвинили Подоляка в дестабилизации политической ситуации в стране и депортировали с запретом посещать Белоруссию в течение 5 лет.
По возвращении на родину Подоляк не отрекается от журналисткой деятельности и становится главным редактором “Украинской газеты”. В издании публикуют статью об отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко, в которой автор опирается на собственные источники, предполагая, что за отравлением стояли близкие к Ющенко лица. Такие подробности привлекли СБУ, и Подоляка вызвали на четырехчасовой допрос.
В 2006 году Михаил сотрудничает с информационным сайтом “Обозреватель”. В то же время он стал советником владельца издания — председателя Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила Бродского. Спустя пять лет Подоляк становится шеф-редактором “Обозревателя”. В 2011 году Подоляка и еще нескольких знаменитых украинских журналистов приглашают в резиденцию президента Украины Януковича. Ходили слухи, что Подоляк на тот момент консультировал главу Администрации президента — Сергея Лёвочкина. По словам Лёвочкина, он не сотрудничал с Подоляком как с технологом.
В 2006 году Подоляк открывает консалтинговую компанию, которая занималась “репутационным менеджментом” и “работой с конфликтами”. В это же время Подоляка подозревают в связях с Юрием Иванющенко – политиком и бизнесменом, которого называют донбасским криминальным авторитетом, приближенным к Виктору Януковичу.
В 2015 году Подоляк занимает должность консультанта кандидата в мэры Киева Сергея Думчева. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что Подоляк мог вести переговоры о сотрудничестве с представителями команды пятого президента Петра Порошенко: руководителем его Администрации Борисом Ложкиным и заместителем руководителем фракции БПП (Блок Петра Порошенко) Сергеем Березенко. Сам Подоляк это опровергает.
В 2020 году Подоляк становится советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака и “антикризисным менеджером” ОПУ (Офиса президента Украины). В этой должности Подоляк контролирует всю информационную политику Офиса президента и консультирует Зеленского.
В начале 2022 года Михаил по поручению Зеленского вошел в дипломатическую группу для урегулирования международных вопросов, куда также попали Давид Арахамия, Алексей Резников и другие политики и высшие чиновники Украины. В составе делегации Подоляк участвовал в переговорах с российскими представителями на территории Беларуси и Турции.
Подоляк женат на Марии Дамаскиной. Детей у пары нет.
1. Подоляк занимает 3-е место в рейтинге 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала “Фокус”.
2. В 2023 году стал командором ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.