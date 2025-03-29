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Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times

Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times - 29.03.2025 Украина.ру

Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times

Президент России Владимир Путин будет соблюдать договоренности по Украине, если его американский лидер Дональд Трамп убедит его заключить такое соглашение. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью The Financial Times

2025-03-29T13:08

2025-03-29T13:08

2025-03-29T13:08

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"Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать ее. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин ее будет соблюдать", — заявила итальянский премьер-министр.Соединенные Штаты добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. Об этом 26 марта заявил президент США Дональд Трамп, передает агентство Reuters.Позднее американский лидер добавил, в переговорах есть определенный прогресс, однако между сторонами все еще "присутствует недоброжелательность".Ранее Трамп заявлял, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, которые участвуют в процессе. По словам президента США, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.В заявлении говорится, что в соответствии с договоренностью президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

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новости, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джорджи мелони, reuters, переговоры, италия, сделка, конфликт, ближний восток