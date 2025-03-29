Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину — The Financial Times
Президент России Владимир Путин будет соблюдать договоренности по Украине, если его американский лидер Дональд Трамп убедит его заключить такое соглашение. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью The Financial Times
"Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать ее. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин ее будет соблюдать", — заявила итальянский премьер-министр.
Позднее американский лидер добавил, в переговорах есть определенный прогресс, однако между сторонами все еще "присутствует недоброжелательность".
Ранее Трамп заявлял, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной подключены третьи страны, которые участвуют в процессе.
По словам президента США, Вашингтон продолжает "глубокие переговоры" с обеими сторонами, параллельно обсуждая урегулирование конфликтов и на других направлениях, включая Ближний Восток.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде.
В заявлении говорится, что в соответствии с договоренностью президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стороны условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, включающую обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.
Отмечается, что договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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