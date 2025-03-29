Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео - 29.03.2025 Украина.ру
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Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео
Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео - 29.03.2025 Украина.ру
Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео
На освобожденных территориях Курской области российские штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW, об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
2025-03-29T15:32
2025-03-29T15:55
суджа
курская область
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новости
вс рф
освобождение
сво
спецоперация
днр
сумская область
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Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее захваченные гранатометы и отбитые позиции украинских военных, есть в распоряжении журналистов РИА Новости.Также сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР. "В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — заявили в Минобороны.Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, отметили в пресс-службе ведомства."На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области", — сообщили в Минобороны.Согласно сообщениям оборонного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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суджа, курская область, россия, новости, вс рф, освобождение, сво, спецоперация, днр, сумская область, запорожская область, белгородская область
Суджа, Курская область, Россия, Новости, ВС РФ, освобождение, СВО, Спецоперация, ДНР, Сумская область, Запорожская область, Белгородская область

Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео

15:32 29.03.2025 (обновлено: 15:55 29.03.2025)
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие
ВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP / Vadim Ghirda
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На освобожденных территориях Курской области российские штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW, об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
"Штурмовиками 22-го мотострелкового полка на отбитых у ВСУ под Гуево позициях захвачен значительный арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW", — сообщил РИА Новости российский офицер.
Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее захваченные гранатометы и отбитые позиции украинских военных, есть в распоряжении журналистов РИА Новости.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", — говорится в сводке МО РФ за 29 марта.
Также сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — заявили в Минобороны.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, отметили в пресс-службе ведомства.
"На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области", — сообщили в Минобороны.
Согласно сообщениям оборонного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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