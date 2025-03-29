Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео
15:32 29.03.2025 (обновлено: 15:55 29.03.2025)
© AP / Vadim GhirdaВСУ NLAW ООС АТО обстрел оружие
© AP / Vadim Ghirda
На освобожденных территориях Курской области российские штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW, об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
"Штурмовиками 22-го мотострелкового полка на отбитых у ВСУ под Гуево позициях захвачен значительный арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW", — сообщил РИА Новости российский офицер.
Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее захваченные гранатометы и отбитые позиции украинских военных, есть в распоряжении журналистов РИА Новости.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области", — говорится в сводке МО РФ за 29 марта.
Также сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — заявили в Минобороны.
Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, отметили в пресс-службе ведомства.
"На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области", — сообщили в Минобороны.
Согласно сообщениям оборонного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.