https://ukraina.ru/20250329/1062142892.html

Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео

Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео - 29.03.2025 Украина.ру

Под Суджей штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW — видео

На освобожденных территориях Курской области российские штурмовики захватили арсенал шведско-британских гранатометов NLAW, об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"

2025-03-29T15:32

2025-03-29T15:32

2025-03-29T15:55

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Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее захваченные гранатометы и отбитые позиции украинских военных, есть в распоряжении журналистов РИА Новости.Также сообщается, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР. "В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области", — заявили в Минобороны.Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, отметили в пресс-службе ведомства."На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области", — сообщили в Минобороны.Согласно сообщениям оборонного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС РФ освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

https://ukraina.ru/20250329/1062139592.html

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