Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера - 29.03.2025 Украина.ру
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Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера - 29.03.2025 Украина.ру
Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера
Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз, которая отвечает в правительстве премьер-министра Кира Стармера за экономику и финансы, представила максимально жесткий проект бюджета, обрекающий на нищету сотни тысяч подданных британского короля.
2025-03-29T14:03
2025-03-29T14:03
великобритания
киев
россия
кир стармер
борис джонсон
владимир зеленский
эксклюзив
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Сокращение государственных расходов составит в этом году рекордную сумму – около шести миллиардов фунтов. Причем, бюджетная экономия будет осуществляться не за счет многомиллиардных прибылей корпораций со штаб-квартирой в лондонском Сити, обеспеченных госзаказами из казны – а за счет малоимущих, которым и без того живется не сладко.Лейбористы, когда-то считавшиеся партией рабочего класса, нанесли удар по самым незащищенным слоям британского населения, сокращая пособия по нетрудоспособности и по бедности.Благодаря этим радикальным антисоциальным мерам 250 тысяч человек, включая 50 тысяч несовершеннолетних детей, сразу же окажутся за чертой нищеты. А 3 миллиона семей, где проживают люди с ограниченными возможностями, потеряют большую часть дохода – за счет которого они сегодня, в общем-то, и живут.Это происходит на фоне жесткого кризиса, когда инфляция ежегодно разоряет среднестатистических британцев. Постоянная экономия на предметах гигиены, продуктах питания и одежде давно стала нормой для населения Соединенного королевства. И тем, кто еще недавно относил себя к относительно благополучной прослойке среднего класса, теперь приходится вести настоящую борьбу за существование.Как отмечается в докладе благотворительной организации Joseph Rowntree Foundation (JRF), по состоянию на прошлый год свыше 14 миллионов человек в Великобритании жили в бедности – включая 8 миллионов взрослых трудоспособного возраста, 4 миллиона детей и более 2 миллионов пенсионеров. При этом, 6 миллионов человек находились в глубокой бедности – то есть, получали менее 40% от медианного дохода по стране, после вычета расходов на жилье.Теперь, после отмены пособий, темпы пауперизации – обнищания низов британского общества – существенного возрастут. Эксперты называют эти шаги последним ударом по остаткам социального государства, построенного после Второй мировой войны теми же самыми лейбористами – для того, чтобы британские рабочие не смотрели в сторону Советского Союза, с его общедоступными благами в виде бесплатного здравоохранения, образования и жилья.Такова плата за милитаризацию британской экономики и поддержку режима Зеленского, которой активно занимается правительство Стармера – в ущерб своим собственным соотечественникам. В начале нынешнего месяца все та же Рейчел Ривз выделила Киеву новый военный займ на сумму около 2,26 миллиардов фунтов. И можно с уверенностью сказать, что этот щедрый подарок обеспечили благодаря сокращению пособий для наиболее нуждающихся британцев.Кроме того, сэкономленные деньги позволят осуществить масштабную программу перевооружения для флота и армии, вызывающую в Великобритании резкую критику. В частности, речь идет о строительстве новых подводных лодок типа "Дредноут", с ядерными крылатыми ракетами на борту. Оно обойдется бюджету в астрономическую сумму – 113 миллиардов фунтов. Причем, сами субмарины в лучшем случае будут спущены на воду только в следующем десятилетии.Журналисты отмечают: эти огромные средства позволили бы решить наиболее насущные проблемы британского общества – например, реанимировать давно стагнирующую британскую медицину. Однако правительство Стармера предпочитает отдать их производителям вооружений, которые обогащаются за счет противостояния с Россией и конфликта на Украине.К примеру, акции британской компании Rolls-Royce, производящей двигатели для военной техники – включая те же самые субмарины – подорожали с начала прошлого года сразу на 45 процентов, и продолжают расти в цене, обогащая своих держателей. Потому что корпорации активно лоббируют свои интересы на Даунинг-стрит, в буквальном смысле покупая представителей разных партий.Стоит ли удивляться, что бывший глава Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон публично поддержал действия ее исторических соперников – лейбористов. Он призывал европейцев выделять еще больше средств на оборонные нужды, урезая расходы на социальную сферу в пользу покупки новых вооружений.По словам этого одиозного ястреба, который несет ответственность за срыв мирных договоренностей по урегулированию украинского кризиса, британские трудящиеся якобы все еще чувствуют себя слишком хорошо – особенно на фоне положения рабочего класса в Соединенных Штатах Америки.Это означает, что британские элиты намерены и дальше затягивать пояса королевских подданных, которым придется работать больше, не получая практически никакой поддержки от государства. Следующий пакет сокращения государственных расходов может быть одобрен Стармером уже осенью. Что неизбежно приведет к пополнению многомиллионной армии бедных.Такая политика будет продолжаться – потому что экономическое положение королевства по-прежнему ухудшается. По официальным данным рост ВВП Великобритании составит в 2025 году всего лишь 1 процент. Но многие считают этот прогноз слишком оптимистичным, учитывая тарифную войну с администрацией Дональда Трампа, а также разорение промышленных и аграрных предприятий, лишившихся доступа к дешевым энергоносителям и удобрениям из России.Все это объясняет бешеную внешнеполитическую активность Кира Стармера, постоянно грозящего направить британских военнослужащих на территорию Украины. Хотя целесообразность такой провокационной операции вызвала сомнения даже у всегда воинственных консерваторов.Правительство лейбористов пытается отвлечь страну от социальных проблем, объединив ее против фигуры врага, на роль которого назначены россияне.Это обычная стратегия британской элиты. В моменты кризиса она всегда прибегает к так называемому джингоизму – разжиганию шовинизма. Причем, само это слово отсылает к тексту старой русофобской песни, написанной еще в XIX веке, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов – когда Лондон поддерживал Османскую империю, терявшую свои колонии на Балканах.Однако, судя по постоянному падению рейтингов Стармера, обедневшие британцы не очень склонны поддерживать его военные авантюры – предпочитая думать о своем собственном выживании.
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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великобритания, киев, россия, кир стармер, борис джонсон, владимир зеленский, эксклюзив
Великобритания, Киев, Россия, Кир Стармер, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Эксклюзив

Дорога к Киеву ведет к нищете. Британцы заплатят за милитаризм Стармера

14:03 29.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Котвицкий
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Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз, которая отвечает в правительстве премьер-министра Кира Стармера за экономику и финансы, представила максимально жесткий проект бюджета, обрекающий на нищету сотни тысяч подданных британского короля.
Сокращение государственных расходов составит в этом году рекордную сумму – около шести миллиардов фунтов. Причем, бюджетная экономия будет осуществляться не за счет многомиллиардных прибылей корпораций со штаб-квартирой в лондонском Сити, обеспеченных госзаказами из казны – а за счет малоимущих, которым и без того живется не сладко.
Лейбористы, когда-то считавшиеся партией рабочего класса, нанесли удар по самым незащищенным слоям британского населения, сокращая пособия по нетрудоспособности и по бедности.
Благодаря этим радикальным антисоциальным мерам 250 тысяч человек, включая 50 тысяч несовершеннолетних детей, сразу же окажутся за чертой нищеты. А 3 миллиона семей, где проживают люди с ограниченными возможностями, потеряют большую часть дохода – за счет которого они сегодня, в общем-то, и живут.
Это происходит на фоне жесткого кризиса, когда инфляция ежегодно разоряет среднестатистических британцев. Постоянная экономия на предметах гигиены, продуктах питания и одежде давно стала нормой для населения Соединенного королевства. И тем, кто еще недавно относил себя к относительно благополучной прослойке среднего класса, теперь приходится вести настоящую борьбу за существование.
Как отмечается в докладе благотворительной организации Joseph Rowntree Foundation (JRF), по состоянию на прошлый год свыше 14 миллионов человек в Великобритании жили в бедности – включая 8 миллионов взрослых трудоспособного возраста, 4 миллиона детей и более 2 миллионов пенсионеров. При этом, 6 миллионов человек находились в глубокой бедности – то есть, получали менее 40% от медианного дохода по стране, после вычета расходов на жилье.
Теперь, после отмены пособий, темпы пауперизации – обнищания низов британского общества – существенного возрастут. Эксперты называют эти шаги последним ударом по остаткам социального государства, построенного после Второй мировой войны теми же самыми лейбористами – для того, чтобы британские рабочие не смотрели в сторону Советского Союза, с его общедоступными благами в виде бесплатного здравоохранения, образования и жилья.
Такова плата за милитаризацию британской экономики и поддержку режима Зеленского, которой активно занимается правительство Стармера – в ущерб своим собственным соотечественникам. В начале нынешнего месяца все та же Рейчел Ривз выделила Киеву новый военный займ на сумму около 2,26 миллиардов фунтов. И можно с уверенностью сказать, что этот щедрый подарок обеспечили благодаря сокращению пособий для наиболее нуждающихся британцев.
Кроме того, сэкономленные деньги позволят осуществить масштабную программу перевооружения для флота и армии, вызывающую в Великобритании резкую критику. В частности, речь идет о строительстве новых подводных лодок типа "Дредноут", с ядерными крылатыми ракетами на борту. Оно обойдется бюджету в астрономическую сумму – 113 миллиардов фунтов. Причем, сами субмарины в лучшем случае будут спущены на воду только в следующем десятилетии.
Журналисты отмечают: эти огромные средства позволили бы решить наиболее насущные проблемы британского общества – например, реанимировать давно стагнирующую британскую медицину. Однако правительство Стармера предпочитает отдать их производителям вооружений, которые обогащаются за счет противостояния с Россией и конфликта на Украине.
К примеру, акции британской компании Rolls-Royce, производящей двигатели для военной техники – включая те же самые субмарины – подорожали с начала прошлого года сразу на 45 процентов, и продолжают расти в цене, обогащая своих держателей. Потому что корпорации активно лоббируют свои интересы на Даунинг-стрит, в буквальном смысле покупая представителей разных партий.
Стоит ли удивляться, что бывший глава Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон публично поддержал действия ее исторических соперников – лейбористов. Он призывал европейцев выделять еще больше средств на оборонные нужды, урезая расходы на социальную сферу в пользу покупки новых вооружений.
По словам этого одиозного ястреба, который несет ответственность за срыв мирных договоренностей по урегулированию украинского кризиса, британские трудящиеся якобы все еще чувствуют себя слишком хорошо – особенно на фоне положения рабочего класса в Соединенных Штатах Америки.
"Американский рабочий берет значительно меньше отпусков, чем его европейские коллеги. В США средний работник частного сектора имеет от десяти до пятнадцати дней оплачиваемого отпуска в год, в то время как мы, европейцы, пользуемся примерно тридцатью днями. Рабочие в Англии имеют доступ к социальной защите, которая просто отсутствует в американском капитализме", – отметил Джонсон.
Это означает, что британские элиты намерены и дальше затягивать пояса королевских подданных, которым придется работать больше, не получая практически никакой поддержки от государства. Следующий пакет сокращения государственных расходов может быть одобрен Стармером уже осенью. Что неизбежно приведет к пополнению многомиллионной армии бедных.
Такая политика будет продолжаться – потому что экономическое положение королевства по-прежнему ухудшается. По официальным данным рост ВВП Великобритании составит в 2025 году всего лишь 1 процент. Но многие считают этот прогноз слишком оптимистичным, учитывая тарифную войну с администрацией Дональда Трампа, а также разорение промышленных и аграрных предприятий, лишившихся доступа к дешевым энергоносителям и удобрениям из России.
Все это объясняет бешеную внешнеполитическую активность Кира Стармера, постоянно грозящего направить британских военнослужащих на территорию Украины. Хотя целесообразность такой провокационной операции вызвала сомнения даже у всегда воинственных консерваторов.
Правительство лейбористов пытается отвлечь страну от социальных проблем, объединив ее против фигуры врага, на роль которого назначены россияне.
Это обычная стратегия британской элиты. В моменты кризиса она всегда прибегает к так называемому джингоизму – разжиганию шовинизма. Причем, само это слово отсылает к тексту старой русофобской песни, написанной еще в XIX веке, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов – когда Лондон поддерживал Османскую империю, терявшую свои колонии на Балканах.
Однако, судя по постоянному падению рейтингов Стармера, обедневшие британцы не очень склонны поддерживать его военные авантюры – предпочитая думать о своем собственном выживании.
 
ВеликобританияКиевРоссияКир СтармерБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийЭксклюзив
 
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