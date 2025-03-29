https://ukraina.ru/20250329/1062144333.html

Киев делал ставку на эскалацию, Зеленскому пророчат убийство. Итоги 29 марта на Украине

Киев делал ставку на эскалацию, Зеленскому пророчат убийство. Итоги 29 марта на Украине - 29.03.2025 Украина.ру

Киев делал ставку на эскалацию, Зеленскому пророчат убийство. Итоги 29 марта на Украине

Минобороны России заявило о наращивании Украиной атак на объекты энергетической инфраструктуры РФ. В случае конфронтации с США и Россией украинскому режиму пророчат печальные последствия

2025-03-29T18:40

2025-03-29T18:40

2025-03-29T18:52

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Днём 29 марта министерство обороны РФ сообщило о том, что украинские войска несмотря на перемирие лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях"В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации. 28 марта около 05:30 в Белгородской области в результате атаки БпЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь. В 10:34 в Белгородской области зафиксирована атака украинского БпЛА на подстанцию 110 кВ Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго", в результате которой значительно поврежден трансформатор", — указывалось в публикации Минобороны России.Кроме того, в 13:45 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" с прекращением электроснабжения потребителей."В 17:03 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе. В 18:07 в Белгородской области в результате атаки украинского БпЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе", — также сообщило Минобороны РФ.В министерстве напомнили, что помимо этого 28 марта около 10:20 по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание.В Минобороны РФ подчеркнули, что ГИС "Суджа" как энергообъект фактически уничтожена."Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", — подытожили в оборонном ведомстве.Также днём 29 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об ударе украинской армии по энергетической инфраструктуре."В Херсонской области ВСУ продолжают наносить удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населённых пунктов и целых округов. Ещё и обстреливают ремонтные бригады, мешая им устранять повреждения и показывая своё зверское отношение к мирным жителям", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.Он привёл пример конкретной атаки."От злобностии, дурости и желания напакостить мирным инициативам ВСУ подвергают минометному обстрелу солнечные электростанции в Херсонской области. Военного значения эти обстрелы не имеют, на энергетический баланс области серьёзно повлиять не могут. Зато подчёркнуто нарушают договорённости по мораторию на удары по энергетике", — рассказал Сальдо в 12:12.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что поведение украинских властей бросает вызов властям США."Удары ВСУ по измерительной станции в Судже. Заявления Зеленского о том, что он не подпишет предложенное соглашение Трампа по недрам. Целый ряд других провокационных высказываний Зеленского. Всё это ставит перед Трампом вопрос: что делать дальше? Смириться или выдать ответку? Судя по предыдущим действиям Трампа, он выберет второе. Мы в этом тоже заинтересованы. Ждём", — написал Царёв вечером 28 марта.На следующий день Царёв вспомнил не только об ударах по инфраструктуре, но и о том, как на Украине комментируют ресурсную сделку с США."Посмотрел украинские СМИ. Буквально несколько дней назад сделку по передаче США прав на украинские природные ресурсы активно комментировали на всех телевизионных каналах в стиле: "Вы всё равно ничего от украинских природных ресурсов не имели. Какая вам разница, кто чем владеет? (Какая разница, кто вас будет грабить – свой олигарх или американский?). Надо подписывать соглашение по природным ресурсам с Трампом".", — указал Царёв.Тогда, по его словам, в бой были брошены все спикеры Офиса президента Украины."Были задействованы даже скрытые резервы: ряд журналистов и политологов, которых я считал независимыми и которые до этого неоднократно критиковали Зеленского, тоже транслировали эту чушь. Слушая их, я испытывал "испанский стыд". Многих знаю лично", — поделился бывший народный депутат Украины.Однако с пятницы, 28 марта, ситуация, по словам Царёва, поменялась кардинально."Те же люди, даже более яростно, чем раньше, начали доказывать, что соглашение с американцами – это грабёж, оно никогда в таком виде не будет поддержано Радой. Такое подписывать нельзя! По всему видно, что Зеленский принял решение "бортануть" Трампа", — отметил первый спикер парламента Новороссии.Именно в пятницу и был нанесён удар по ГИС "Суджа", а также по другим объектам энергетической инфраструктуры России."Посмотрим, как на это ответит Трамп", — подытожил Царёв.Российский политолог Марат Баширов отметил, что, в отличие от Владимира Зеленского, украинские элиты на конфликт с США не готовы."Вопрос: как много представителей "элиты" Украины готовы идти на противостояние с США? Ответ: 0,00000001% , только ближайшее окружение Зеленского. И что тогда? Убийство Зе? Переворот? Да, неизбежно", — указал он.Ещё один российский эксперт — Юрий Баранчик — комментируя критическое высказывание Зеленского в адрес ресурсной сделки и его нежелание платить за американскую военную помощь, указал, что Зеленского обязательно накажут."Зеленский снова поверил в себя, и в то, что США будут продолжать его воспринимать как дорогого человека, смотря сквозь дыры в корзине из-под плюшек, которые Зеленскому отсыпал Байден. Поскольку по бумагам Украине мало что можно предъявить, то придётся применять коллекторские методы", — отметил политолог.По словам Баранчика, скорее всего, эти методы применят к Украине."Не только от мстительности Трампа, но и потому, что даже неформальные долги США не отдавать нельзя. Зеленский обязан быть наказан, и потерять даже больше, чем США", — подчеркнул политолог.Он предположил, что смелость Зеленского может быть связана с поездкой того в Европу, где его и ободрили.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ".

https://ukraina.ru/20250329/1062141451.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, сша, россия, украина, вооруженные силы украины, офис президента, рада