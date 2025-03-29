"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI - 29.03.2025 Украина.ру
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"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI
"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI - 29.03.2025 Украина.ру
"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI
Руководитель Департамента эффективности правительства США, бизнесмен Илон Маск заявил, что продал принадлежащую ему социальную сеть X собственному ИИ-стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта
2025-03-29T13:35
2025-03-29T13:35
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Маск заявил, что стоимость стартапа xAI оценивается в $80 млрд, а стоимость соцсети X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга). В 2022 году американский миллиардер приобрел соцсеть Twitter за $44 млрд и переименовал ее в X."Будущее xAI и X тесно связано", — написал Маск. Он заявил, что сделка "раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X". В социальную сеть Х уже интегрирован чат-бот Grok от xAI, он доступен премиум-подписчикам с конца 2023 года.По сообщениям Bloomberg, объединенная компания получила название XAI Holdings, ее стоимость составляет более $100 млрд без учета долговых обязательств. По информации агентства, сопровождением сделки занимался американский финансовый конгломерат Morgan Stanley.Также в новостях: "Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины.
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новости, украина, илон маск, дональд трамп, morgan stanley , twitter, соцсети, бизнес, сша, стартап
Новости, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Morgan Stanley , Twitter, соцсети, бизнес, США, стартап

"Огромный потенциал": Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу xAI

13:35 29.03.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Руководитель Департамента эффективности правительства США, бизнесмен Илон Маск заявил, что продал принадлежащую ему социальную сеть X собственному ИИ-стартапу xAI, который занимается разработками в сфере искусственного интеллекта
Маск заявил, что стоимость стартапа xAI оценивается в $80 млрд, а стоимость соцсети X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга). В 2022 году американский миллиардер приобрел соцсеть Twitter за $44 млрд и переименовал ее в X.
"Будущее xAI и X тесно связано", — написал Маск. Он заявил, что сделка "раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X".
В социальную сеть Х уже интегрирован чат-бот Grok от xAI, он доступен премиум-подписчикам с конца 2023 года.
По сообщениям Bloomberg, объединенная компания получила название XAI Holdings, ее стоимость составляет более $100 млрд без учета долговых обязательств. По информации агентства, сопровождением сделки занимался американский финансовый конгломерат Morgan Stanley.
Также в новостях: "Запомните мои слова": Маск ответил на обвинения в адрес Трампа в "предательстве" Украины.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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НовостиУкраинаИлон МаскДональд ТрампMorgan StanleyTwitterсоцсетибизнесСШАстартап
 
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