"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области - 29.03.2025 Украина.ру
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"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области
"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области - 29.03.2025 Украина.ру
"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области
В городе Никополь Днепропетровской области военные нанесли точный удар по управлению СБУ и отделению Национальной полиции Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
2025-03-29T10:24
2025-03-29T10:35
новости
днепропетровская область
никополь
украина
сбу
нацполиция
дроны
беспилотники
удары
авиаудары
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В городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар fpv-дронами по зданию СБУ и Нацполиции, сообщил Лебедев. Он предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.По его данным, агентура пророссийского сопротивления наблюдала за зданием. На третьем этаже располагалось управление СБУ, а на первом — отделение Национальной полиции. Подпольщики выяснили, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании по будням с 09:00 до 11:00.По информации Лебедева, в результате удара в помещениях было уничтожено ценное оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат."Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", — добавил Лебедев.Ранее, 26 марта координатор николаевского подполья сообщил в своем телеграм-канале, что ВС РФ атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу.Также на эту тему в новостях: Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровская область, никополь, украина, сбу, нацполиция, дроны, беспилотники, удары, авиаудары, сво, спецоперация, спецслужба
Новости, Днепропетровская область, Никополь, Украина, СБУ, Нацполиция, дроны, беспилотники, удары, авиаудары, СВО, Спецоперация, спецслужба

"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области

10:24 29.03.2025 (обновлено: 10:35 29.03.2025)
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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В городе Никополь Днепропетровской области военные нанесли точный удар по управлению СБУ и отделению Национальной полиции Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев
В городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар fpv-дронами по зданию СБУ и Нацполиции, сообщил Лебедев. Он предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.

"Около 10:00 утра (11:00 мск. — Ред.) нанесен удар fpv-дронами. Последующее наблюдение показало, что после удара к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи и два расчета пожарных. Троих человек вынесли на носилках — неизвестно, были ли это раненые или погибшие", — заявил Лебедев.

По его данным, агентура пророссийского сопротивления наблюдала за зданием. На третьем этаже располагалось управление СБУ, а на первом — отделение Национальной полиции. Подпольщики выяснили, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании по будням с 09:00 до 11:00.
По информации Лебедева, в результате удара в помещениях было уничтожено ценное оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат.
"Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", — добавил Лебедев.
Ранее, 26 марта координатор николаевского подполья сообщил в своем телеграм-канале, что ВС РФ атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу.
Также на эту тему в новостях: Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи на сайте Украина.ру.
Учения украинских ВС в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
23 марта, 14:20
Николаевское подполье сообщило об ударе по "Десне" ВСУ в Черниговской областиНанесен удар по "тренировочному городку" ВСУ в поселке Десна Черниговской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
 
НовостиДнепропетровская областьНикопольУкраинаСБУНацполициядроныбеспилотникиударыавиаударыСВОСпецоперацияспецслужба
 
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