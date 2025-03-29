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"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области

"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области - 29.03.2025 Украина.ру

"Троих вынесли на носилках": подполье сообщило о мощном ударе по зданию СБУ в Днепропетровской области

В городе Никополь Днепропетровской области военные нанесли точный удар по управлению СБУ и отделению Национальной полиции Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-03-29T10:24

2025-03-29T10:24

2025-03-29T10:35

новости

днепропетровская область

никополь

украина

сбу

нацполиция

дроны

беспилотники

удары

авиаудары

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В городе Никополь Днепропетровской области нанесен удар fpv-дронами по зданию СБУ и Нацполиции, сообщил Лебедев. Он предоставил видео, на котором видно, как по зданию наносятся два удара беспилотниками.По его данным, агентура пророссийского сопротивления наблюдала за зданием. На третьем этаже располагалось управление СБУ, а на первом — отделение Национальной полиции. Подпольщики выяснили, что наибольшее количество сотрудников украинских спецслужб находится в здании по будням с 09:00 до 11:00.По информации Лебедева, в результате удара в помещениях было уничтожено ценное оборудование, а также цифровые носители, данные на которых восстановлению не подлежат."Активисты сопротивления продолжают наблюдение за другими важными объектами. В ближайшее время ожидаются новые удары по военным объектам, местам дислокации УСБУ и ГУР МО", — добавил Лебедев.Ранее, 26 марта координатор николаевского подполья сообщил в своем телеграм-канале, что ВС РФ атаковали несколько областей Украины, нанеся в общей сложности 29 ударов, из которых массированными стали прилеты по Черкассам и Кривому Рогу.Также на эту тему в новостях: Мораторий вновь нарушен: Украина во второй раз атаковала энергетику Суджи на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250323/1061982909.html

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новости, днепропетровская область, никополь, украина, сбу, нацполиция, дроны, беспилотники, удары, авиаудары, сво, спецоперация, спецслужба