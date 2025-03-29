https://ukraina.ru/20250329/1062140059.html

Непубличные итоги Эр-Рияда и закулисье переговоров

Непубличные итоги Эр-Рияда и закулисье переговоров - 29.03.2025 Украина.ру

Непубличные итоги Эр-Рияда и закулисье переговоров

В Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, в начале нынешней недели прошел важный раунд технических переговоров в треугольнике Вашингтон-Москва-Киев. Итоги его трактуются по разному. Некоторые считают, что это - капитуляция Киева, другие, что капитуляция Вашингтона.

2025-03-29T12:46

2025-03-29T12:46

2025-03-29T13:44

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москва

дональд трамп

владимир зеленский

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фсб

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А некоторые, находятся и такие, говорят, что это едва ли не капитуляция Москвы. И, в общем то, все эти трактовки ошибочные.Больше того, для понимания итогов этого раунда переговоров вовсе не нужно углубляться в официальные коммюнике и комментарии, которые мы увидели от трех сторон. Надо понимать, что то время, которое делегации потратили на общение, явно больше того набора вопросов и решений, которые были озвучены. При этом совершенно очевидно, что обсуждались и некоторые истории, которые не прозвучали в официальных заявлениях сторон. Да хоть бы про Запорожскую атомную электростанцию. А ее обсуждали точно. Или вообще про украинские атомные электростанции и интерес к ним США. Это и история про портовую украинскую инфраструктуру, по поводу ударов по которой загодя возмущался советник офиса Зеленского Лещенко. Это и целый набор вопросов связанных с использованием финансовых инструментов в отношении присутствия России на финансовых рынках.Вообще, чтобы начать анализировать содержание переговоров, нужно для начала взглянуть на состав официальных делегаций, которые отправили Москва, Вашингтон и Киев.Во главе нашей делегации оказались кадровый дипломат, Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, что особенно важно при нынешнем уровне влияния Великобритании на Киев, в свое время, наш многолетний посол в Лондоне. И советник директора ФСБ Сергей Беседа, ранее 15 лет возглавлявший Службу оперативной информации и международных связей ФСБ России, или "пятерки" если по простому, курирующей и украинские вопросы в том числе. Как никто другой наверное знающий всю подноготную украинской политики и экономики. В свое очередь американцы прислали делегацию из, если так можно сказать, "яйцеголовых". Возглавили ее старший директор Совета нацбезопасности США Эндрю Пик (по сути, главный аналитик их Совбеза) и Директор планирования политики в Государственном департаменте США Майкл Антон (возглавляет аналитическую службу Госдепа - штаб политического планирования). В составе украинской делегации в Эр-Рияде был целый министр обороны Рустем Умеров, и заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса, курирующий все военные вопросы на Банковой. Также приуставали представители вооружённых сил и специалисты по энергетике. Как по мне, крайне симптоматичное распределение ролей. У России состав делегации был явно "наступательный", с целью продавить нужные нам решения и не дать себя провести вокруг пальца. Такое себе высокоточное дипломатическое оружие. Украина прислал топовых чиновников, задействованных в темах которые для Киева сейчас самые болезненные. Речь про военную компоненту. Вооруженные силы незалежной явно выдыхаются и начинают заметно сдавать, а наше полное превосходство в воздухе делает их участь и вовсе безнадежной. Так что цель была простой, если не продавить неприемлемые для Москвы требования по перемирию, то хотя бы снизить урон болевым точкам режима. Наконец американская делегация явно состояла из профильных специалистов, таких себе современных аналогов "советологов" времен Холодной войны, в силу компетенции способных понять все то, что стали бы излагать Москва и Киев. Ведь дьявол, как известно в мелочах. А цена первых шагов по движению к перемирию и миру крайне высока.А мелочей и попыток украинской делегации хитрить там хватало. И я сейчас детально о них расскажу. По имеющейся инсайдерской информации, Украина пыталась, помимо того, чтобы продавить некие вопросы, которые были загодя неприемлемы для нас, еще и спрятать в поданном списке объекты двойного назначения, закамуфлировать их под сугубо энергетические объекты. Мол, бить по ним нельзя. А смысл в том, что на этих объектах идет сборка вооружений. То есть то, что нас совершенно не устраивает. И квалификация нашей переговорной группы сыграла здесь ключевую роль в части вынесения за скобки этих самых объектов двойного назначения. Так же была еще одна попытка жульничества, когда украинцы в рамках сделки по черноморской безопасности пытались продвинуть запрет ударов по портовой украинской инфраструктуре, опять же двойного назначения.У границ Украины, на сегодняшний день есть два основных пункта, через которые прибывают вооружение и боеприпасы. Это польский Жешув и румынская Констанца. Так вот, из Констанце давно не идет движение по суше. Мост в устье Белгород-Днестровского лимана мы давно, что называется, разнесли. Так вот, основные поставки из Констанца идут по морю как раз на этих самых кораблях, которые не сложно закамуфлировать под какие-то там контейнеровозы или балкеры. Которые заходят в порты Большой Одессы и там все это дело перегружают.И поэтому не раз и не два, и не три мы наносили удары именно по этим объектам и этим складским помещениям. Так вот, Украина пыталась под сурдинку этой черноморской сделки по безопасности протолкнуть идею о том, что мы не имеем право наносить удары по этим мощностям в порту. Мол, де, это просто гражданские перевалочные мощности. Естественно, история не прошла. И уже на следующей день, тот же самый Лещенко, в Зе Тайм комментирует, что это большой обман, капитуляция и ужас-ужас. Потому, что россияне не пообещали не наносить удар по портам. Но тут все понятно, и американцам тоже - не собираемся мы по ним наносить удары, если не будет таскать оружие.Теперь про притчу во языцех - Запорожскую атомную электростанцию.По итогам переговоров вопрос в целом снят, обсуждать нечего. Это наша атомная станция и она будет включена в единую энергетическую систему России, никто ее никуда передавать не собирается. Более того, Украина пыталась жонглировать словами Трампа. Но Трамп не говорил конкретно про Запорожскую АЭС. Он говорил про украинские АЭС. тема Запорожской АЭС действительно есть. Но только в контексте перспективы поставок с нее электроэнергии промсектору на контролируемых Киевом территориях, который могут быть зафиксированы в соглашении о полезных ископаемых. Которое, как сказал Трамп, уже можно сказать, заключено. И без поставок с Запорожской АЭС работать эти предприятия, в первую очередь ГОК-и, нормальное не смогут.Как итог - станция наша, земля наша, электричество за деньги поставлять можно. Нет никаких проблем. Американцы согласны, украинцы не очень. Но кого это интересует?Ну и про самое интересное, как по мне, последствие переговоров в Эр-Рияде, это обсуждение шагов по снятию санкций в отношении российского продовольственного экспорта.Под эту самую историю, настойчиво представляемую как просто возврат к "зерновой сделке", ведется работа по отмени очень широкого набора санкций, много шире просто вопроса поставок зерновых и удобрений на мировой рынок.Ну и в целом результирующая история этих переговоров - по большому счету, мы получили максимум из того, что могли в данный момент.Ну и, в общем, сделка для нас, как мне кажется, развивается сложно, но уверенно. Да, Украина явно ставит палки в колеса, делегация их пыталась вилять, официальные лица пытаются комментировать итоги как-то сильно далеко от текста. Но им это не поможет.Более глобально о переговорах России и Украины - в статье Ростислава Ищенко "Итоги российско-американской "дружбы""

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

киев, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лещенко, запорожская аэс, фсб, совет федерации, россия