https://ukraina.ru/20250329/1062141451.html

Цели в Днепропетровске, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 марта

Цели в Днепропетровске, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 марта - 29.03.2025 Украина.ру

Цели в Днепропетровске, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 29 марта

ВС РФ нанесли несколько ударов по цехам "Южмаша". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-03-29T13:16

2025-03-29T13:16

2025-03-29T13:16

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вооруженные силы украины

южмаш

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Как сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ВС РФ в Днепропетровске нанесли несколько ударов по цехам Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова."Около пяти ударов связывают с попаданием в цеха завода "Южмаш". По предварительным данным, произошло попадание и последующая детонация в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет", — отметил собеседник агентства.По его словам, работникам приказали не покидать предприятие до понедельника, 31 марта, — крайнего срока для продления брони от ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут мобилизовать прямо на проходной.Также Лебедев рассказал, что прилёт пришелся по южной окраине города Синельниково, расположенного в Днепропетровской области."Замечено пять машин скорой помощи. Повторной детонации не было, что позволяет предположить — прилёт пришелся по личному составу", — подытожил он.В ряде телеграм-каналов также указывается, что в результате удара по Днепропетровску было поражено место сбора украинских офицеров и зарубежных наёмников.Обстрелы и налётыУтром 29 марта Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 12 ударов.На горловском направлении ВСУ осуществили 11 ударов, на ясиноватском — 1 удар, выпустив всего 32 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, 4 легковых автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 47 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 47 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Горностаевка — 5; Великая Лепетиха — 8; Малая Лепетиха — 7; Заводовка — 6; Голая Пристань — 3; Каховка — 3; Днепряны — 4; Алёшки — 9; Новая Маячка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об очередном вопиющем факте нарушения Украиной перемирия, а именно — об ударе по объекту энергетики."И вот новое подтверждение сказанному: от злобностии, дурости и желания напакостить мирным инициативам ВСУ подвергают минометному обстрелу солнечные электростанции в Херсонской области", — написал Сальдо в своём телеграм-канале.По его словам, военного значения эти обстрелы не имеют и на энергетический баланс области серьёзно повлиять не могут, но зато подчёркнуто нарушают договорённости по мораторию на удары по энергетике."Ну что ж, России будет чем ответить, если на добрые слова позитивный рефлекс у киевских недоумков не вырабатывается", — подытожил Сальдо.Утром 29 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий", — сообщил Гладков.В Борисовском районе сёла Грузское, Зозули и хутор Климовое подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 2 беспилотников, один из которых был сбит. В хуторе Климовое повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Грузское — линия электропередачи. Аварийными бригадами электроснабжение восстановлено.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Дальний, сёлам Борки, Двулучное, Кукуевка, Сухарево, а также хутору Рябики нанесены удары 10 беспилотников, из которых 5 сбиты и подавлены. В хуторе Рябики повреждены 2 частных дома и ГАЗель."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Пороз и Сподарюшино выпущено 28 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников. В селе Головчино повреждены линия электропередачи и одно транспортное средство, ещё два легковых автомобиля были уничтожены огнём", — писал губернатор.В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга и село Илек-Пеньковка подверглись атакам 6 беспилотников, из которых 4 были сбиты. В селе Илек-Пеньковка повреждён один из корпусов сельхозпредприятия."В Ракитянском районе по селу Святославка выпущены один боеприпас и одно взрывное устройство с беспилотника. Повреждено частное домовладение", — писал губернатор.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Зиборовка, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись атакам 10 беспилотников, 9 из которых были подавлены и сбиты. Последствий нет."В Яковлевском муниципальном округе город Строитель атакован одним беспилотником. Повреждено недействующее офисное здание", — сообщил Гладков.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича ""Русские не действуют шаблонно". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

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хроники, эксклюзив, россия, украина, владимир сальдо, вячеслав гладков, херсонская область, вооруженные силы украины, южмаш