https://ukraina.ru/20250329/1062140622.html

Фактор ООН. Временное управление для Украины - крутой внешнеполитический замес России

Фактор ООН. Временное управление для Украины - крутой внешнеполитический замес России - 29.03.2025 Украина.ру

Фактор ООН. Временное управление для Украины - крутой внешнеполитический замес России

Президент России предложил вариант разрешения как международного так и внутреннего украинского конфликта

2025-03-29T13:22

2025-03-29T13:22

2025-03-29T13:22

украина

киев

россия

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

оон

ес

рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg

"Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнёрами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство. И потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем в мире и будут надежными и стабильными", - заявил Владимир Путин в Мурманске. Так можно расценить ответ российского лидера на парижский саммит "желающих". Милитаризация ЕС, даже если пока это происходит только на словах в елисейских дворцах и прочих высоких кабинетах, не может и не должно оставаться без ответа. Зеленский, который затеял игру в четыре руки (поддакивая Трампу в его миротворческом треке и тут же с ухмылкой требуя от европейских друзей больше оружия). Закладывая в "мировом ломбарде" по несколько раз золотые запасы Украины, можно нарваться на большие неприятности. И вот Путин предлагает решение для всех – опереться на ООН и разрубить этот узел проблем. Зачем? Анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Алексей ПилькоМосква решила сыграть первым номером и не стала дожидаться, какой именно вариант действий выберет администрация Трампа на саботаж Киевом при поддержке Франции и Великобритании российско-американских договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. Именно так следует оценивать сегодняшние заявления Владимира Путина о том, что не только Зеленский, но и все украинские гражданские органы власти являются нелегитимными. Озвученные Путиным предложения о необходимости введения на Украине временного управления под эгидой ООН - это фактически признание Россией бесперспективности любых дальнейших переговоров с нынешними украинскими властями. Поэтому сейчас несколько смешно выглядят имевшие место совсем недавно вбросы о неминуемости перемирия то ли к Пасхе, то ли к 9 мая. С вероятностью, близкой к абсолютной, на украинском фронте состоится весенне-летняя военная кампания, результаты которой существенным образом скажутся на переговорном треке. Из заявлений Путина в Мурманске ясно, что Москва делает ставку на выход к конституционным границам России силовым путём. И даже после достижения этой цели не собирается вести дела с нынешним украинским политическим руководством. Причём понятно, что такое резкое ужесточение российской позиции стало ответом на заявления Зеленского в Париже, где он полностью отверг демилитаризацию и дал зелёный свет на ввод французских и британских войск на Украину. В общем, в ответ на повышение ставок Киевом и его европейскими союзниками Москва поступила зеркально. Теперь на шахматной доске конфликта на Украине остался только один игрок, который до конца не определил свою позицию - Соединённые Штаты. И у них есть несколько вариантов реакции на складывающуюся ситуацию, некоторые из которых могут привести к потере лица администрацией Трампа. Во всяком случае, от имиджа "крутых парней" новой вашингтонской команды может не остаться и следа.Общественный деятель Татьяна МонтянВладимир Путин в очередной раз заявил, что украинские власти нелегитимны, причём не только Зелебобус, но и все остальные тоже (раньше Путин, напомним, признавал легитимным органом власти Раду, но теперь, похоже, и ей в этом статусе отказано). В связи с этим, по мнению Путина, в Украине не с кем вести переговоры, и сначала нужно провести выборы, чтобы избрать законную власть. А чтобы выборы были честными, на время до выборов власть в Украине нужно передать "во временное управление под эгидой ООН и ряда стран". И вот только тогда, по словам Путина, можно будет начинать какие-то переговоры. Если честно, выглядит не слишком реалистично - хотя бы потому, что добровольно от власти зелебобики не откажутся никогда в жизни, и я физически не представляю себе способа заставить их это сделать. Никакое внешнее дипломатическое давление, даже самое жёсткое, тут не поможет: даже если пригрозить полным прекращением иностранной помощи (не только американской, но и европейской), то и в этом случае Зелебобус и компания власть не отдадут, даже если это будет чревато полным военным разгромом. Так что в целом предложение Путина можно отнести к категории идей, которые уместно высказывать, так сказать, в порядке поддержания диалога: мол, вот, мы пытаемся, предлагаем варианты, кто ж им виноват, что эти варианты их не устраивают? А что реально планирует Кремль, Путин, возможно, намекнул другой своей фразой: говоря о ходе военных действий и перспективах ВСУ, он заявил, что "недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания полагать, что мы их добьем". Ну и вишенка на торте: Путин заявил, что "Россия не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам". В общем, на договорнячок пока вот прямо совсем не похоже!Политолог Михаил КарягинРоссия требует гарантий.Путин заявил, что России непонятно, с кем ей подписывать какие-либо соглашения с украинской стороны, так как туда "завтра придут другие руководители". Он предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН и нескольких стран, чтобы провести там выборы. Сейчас, вероятно, пойдет волна интерпретаций относительно того, что это предложение лежит в плоскости давления на Зеленского и его окружение. Однако, на самом деле, оно является частью трека о гарантиях выполнения достигнутых договоренностей. … мы отмечали, что этот вопрос является одним из наиболее сложных: "Юридические гарантии выполнения достигнутых договоренностей являются наиболее сложной частью переговорного процесса. Несмотря на то, что разрывы по всем переговорным трекам являются внушительными, именно вопросы надежных гарантий рискуют стать наиболее неопределенными. Ни у одной из сторон конфликта до сих пор нет четко артикулированной формулы гарантий, которая бы их устроила. Поиск этого решения во время переговорного процесса может стать значительным фактором риска".Зеленский открыто саботировал выполнение Минских соглашений, указывая на то, что он их не подписывал и не считает их обязательными. Что мешает следующему президенту Украины сделать то же самое в отношении новых договоренностей? Тем более, что, согласно последним данным соцопросов, уровень доверия к ключевым властным институтам на Украине продолжает снижаться. Почти 80% жителей Украины не доверяют Верховной раде, более 70% - правительству, следует из опроса Центра Разумкова. Важно то, что в предложении Путина должны быть заинтересованы и США. Учитывая содержание появившегося в паблике американо-украинского соглашения по редкоземельным металлам, следующий президент Украины, вероятно, будет пытаться отказаться от выполнения и этого договора.Историк Борис МячинПутин ночью на кухне у подводников вбросил очередную деталь своего зловещего плана. План в том, чтобы ввести на Украине внешнее управление и временное правительство под эгидой ООН. План, что называется, рабочий. Его главный плюс в том, что выглядит он легитимно и демократично. Умные люди давно чувствовали, что к этому всё и идет. Путин - демократ, как и его предшественник Сталин, сооснователь ООН, был демократ. Частые междустрочные вбросы ВВП про нелегитимность Зеленского и про важную роль ООН в современном мире читались на раз-два. Хорошо понятно, на что Путин ориентируется и какие механизмы использует. Не только армию и "Орешники", но и референдумы. А теперь плохой Мячин скажет что-нибудь плохое про "патриотов". Увидеть план Путина можно только в тени их туповатых схемок. Все турбопатриоты - тупые. Они сначала делают что-нибудь (майдан, например), а потом сталкиваются с проблемой отколовшихся окраинных губерний. Потому что в реальной политике они никогда не были, а были в лучшем случае депутатами чего-нибудь. Они думают, что достаточно захватить власть, а всё остальное устроится как бы само собой. Вот их политическая программа. Всё решает грубая сила. Вот мы сейчас влетим в Киев с шашкой наперевес и сразу же все вопросы решим. Да конечно. Даже при царях вопросы так уже не решались, с 1815 года как минимум, когда по мановению руки русского императора собрали Венский конгресс. Турбопатриоты (русские ли, украинские, неважно) часто использовали политику (а потом и войну, которая продолжение политики, не помню, кто сказал) как драйвер своей писательской и публицистической деятельности, только и всего. Потому что это заходит у родного читателя всегда, когда ему рассказывают, как ты влетишь на скаку в Киев или Донецк и по "хорватскому сценарию" всё быстренько порешаешь. И, конечно, такие блогеры постоянно пишут: "никакой ООН нам тут фиг не сдался, голубые каски нам не нужны". Потому что это портит всю малину сразу же. Сразу же читатели начинают отписываться. Это не политика. Это именно блогерство, разросшаяся, разжиревшая на донатах среда диванных клопов и экспертов, к которой я и сам, к сожалению, принадлежу.Ну захватите вы власть. Возьмете штурмом трехмиллионный Киев с враждебным населением хотя бы. Дальше что. Дальше вы как будете этим городом управлять. Будете бандеровцев на углах вешать для острастки, что ли, как это любили делать англичане еще в XVII веке. Прямо на лондонских мостах вешали, про пиратов Карибского моря я молчу. Да, вот так. Идешь по мосту в театр "Глобус" новую пьеску модного драматурга посмотреть, а там трупцы висят. А в театре тебе показывают романтическую историю страсти сигмабоя и эмогёрл под небом солнечной Италии. Лепота. Лондон - город контрастов. Это то, о чем любой профессиональный политик должен задуматься прежде всего. Как он будет обеспечивать лояльность населения и какие демократические процедуры будут соблюдены для международного признания. Это то, что вам скажет любой юрист. ,Понятно, что всегда будут какие-нибудь заокеанские родственники людей, с которыми ты воевал. Но такова политическая система, в которой мы живем. И если вы живете в ней, будьте любезны следовать юридическим нормам, а не выдумывать фашистские сказки о том, как ваши космические корабли сжигают лазерными лучами одну непокорную голубую планету за другой во славу императора. Я закончу на этом, пожалуй. Основную мысль вы поняли. Путин - юрист и демократ, и он умный, в отличие от некоторых. Всё.Политолог Юрий БаранчикБольшинство коллег небезосновательно сошлись во мнении, что ряд жёстких заявлений, сделанных президентом России, говорит о том, что Москва решила сыграть первым номером и не стала дожидаться, какой именно вариант действий выберет администрация Трампа в ответ на саботаж Киевом при поддержке Франции и Великобритании российско-американских договорённостей по урегулированию конфликта на Украине. Есть что добавить по этому поводу. Было бы неосторожным полагать, что озвученное Путиным предложение о необходимости введения на Украине временного управления под эгидой ООН – это окончательное признание Россией бесперспективности любых дальнейших переговоров с нынешними украинскими властями в их текущей форме. Потому что градус нашей непримиримости жестким не является, и в этом легко убедиться, оценивая флуктуации заявлений по данному вопросу. Это не какая-то российская самобытность, а политика. У США Зеленский тоже эволюционирует от "наш пацан" до "диктатора" и обратно. Если Киев завтра выйдет и скажет – готовы на капитуляцию, уходим мирно, к выборам допущены все, включая Медведчука – снова сразу станет легитимным партнером. В достаточной, по крайней мере, степени, чтобы инициировать политические реформы. Аналогично – как элемент комплексных переговоров - следует оценивать и другие жесткие заявления с напоминанием о росте влияния нацистов, нелегитимности украинской власти в целом и готовности решать вопросы прежним военным путём. Это ответ не только европейцам, которые никак не угомонятся с идеей ввода на Украину контингентов, но и подбадривание США, которые слегка утратили запал. Сейчас новые консультации по украинскому вопросу обозначены уже апрелем, а там и май – в общем, процесс затягивается. Вместо игры в хорошего и плохого полицейского на украинском треке возникает более сложная конфигурация, когда Украина имеет дело с двумя полицейскими неопределенного настроения. Это неплохо, потому что затрудняет дипломатическое планирование и выработку коллективной реакции Украины и ЕС. Киев, получив вчера утром по ушам ухудшенными кратно условиями ресурсной сделки с США, вчера вечером получил ухудшение переговорных требований и России. Тут пока такая последовательность - каждая новая итерация в переговорах оказывается для Украины худшей, чем предыдущая. Потому что ЕС, по факту, тоже ничем не помог. Даже 800-миллиардный план перевооружения проваливается, а выделение Киеву денег оказывается куда менее масштабным, чем анонсируется.Более глобально о переговорах России и Украины - в статье Ростислава Ищенко "Итоги российско-американской "дружбы""

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, оон, ес, рада, эксклюзив