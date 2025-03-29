Премьер-министр Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике - 29.03.2025 Украина.ру
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Премьер-министр Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике
Премьер-министр Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике - 29.03.2025 Украина.ру
Премьер-министр Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике
Канада не является союзником России в Арктическом регионе. Об этом заявил во время брифинга премьер-министр страны Марк Карни
2025-03-29T14:55
2025-03-29T14:55
новости
россия
арктика
канада
марк карни
владимир путин
джастин трюдо
форум
союзники
сотрудничество
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"Мы назначили посла (В Арктический совет. — Ред.), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран", — заявил Карни.Марк Карни занял пост премьер-министра Канады в середине марта после отставки своего предшественника Джастина Трюдо.Международное взаимодействие в Арктике переживает не лучше времена, но Россия готова к взаимодействию в региональных вопросах со всеми, кто готов к сотрудничеству, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме."К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучше времена. В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, прекратили научно-образовательные и культурные контакты. Свернут диалог по сохранению экосистем Арктики", — заявил Путин. По словам президента, Россия выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, защиту климата, реагирование на чрезвычайные ситуации, экономическое и промышленное освоение Арктики.Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития арктических территорий, выработки механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Мероприятие объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обмена мнениями по вопросам устойчивого роста Арктического региона.О том, придется ли России воевать за Арктику – в материале "Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, арктика, канада, марк карни, владимир путин, джастин трюдо, форум, союзники, сотрудничество
Новости, Россия, Арктика, Канада, Марк Карни, Владимир Путин, Джастин Трюдо, форум, союзники, сотрудничество

Премьер-министр Канады выступил против сотрудничества с Россией в Арктике

14:55 29.03.2025
 
Ледокол "Арктика" © Rosatom
Ледокол Арктика © Rosatom
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Канада не является союзником России в Арктическом регионе. Об этом заявил во время брифинга премьер-министр страны Марк Карни
"Мы назначили посла (В Арктический совет. — Ред.), чтобы оживить те отношения, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленниками в Арктике, и Россия ни в коей мере не является одной из этих стран", — заявил Карни.
Марк Карни занял пост премьер-министра Канады в середине марта после отставки своего предшественника Джастина Трюдо.
Международное взаимодействие в Арктике переживает не лучше времена, но Россия готова к взаимодействию в региональных вопросах со всеми, кто готов к сотрудничеству, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме.
"К сожалению, сейчас международное взаимодействие в северных широтах переживает не лучше времена. В предыдущие годы многие западные государства взяли курс на конфронтацию, прекратили научно-образовательные и культурные контакты. Свернут диалог по сохранению экосистем Арктики", — заявил Путин.
По словам президента, Россия выступает за равноправное сотрудничество в регионе, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, защиту климата, реагирование на чрезвычайные ситуации, экономическое и промышленное освоение Арктики.
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития арктических территорий, выработки механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.
Мероприятие объединяет усилия органов государственной власти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обмена мнениями по вопросам устойчивого роста Арктического региона.
О том, придется ли России воевать за Арктику – в материале "Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России" на сайте Украина.ру.
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