https://ukraina.ru/20250329/1062143060.html

Виктор Калганов – морпех, который любил дельфинов

Виктор Калганов – морпех, который любил дельфинов - 29.03.2025 Украина.ру

Виктор Калганов – морпех, который любил дельфинов

Ровно полвека назад, 29 марта 1975 года, в Киеве ушел из жизни один из самых знаменитых советских морпехов. В то время мало кто знал, что Родина потеряла в его лице ещё и основателя одного из перспективнейших научных направлений и человека, которому обязана своим появлением отечественная школа дрессировки дельфинов – одна из лучших в мире

2025-03-29T16:00

2025-03-29T16:00

2025-03-29T16:00

история

история

история ссср

история украины

севастополь

будапешт

москва

вмф

черноморский флот

чф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055510816_0:0:438:246_1920x0_80_0_0_d9275aa6d76492b99558dc8b295c5771.jpg

Этого человека звали Виктор Андреевич Калганов. Он родился 18 апреля 1920 года (скоро будет его 105-летний юбилей) в Москве и с детства мечтал о море и флоте. Это неудивительно, так как его отец в молодости был балтийским матросом, героем Революции и Гражданской войны. Учась в школе, Витя посещал судомодельный кружок, а в пионерлагере отличился тем, что вместе с друзьями сконструировал целую флотилию управляемых плотов и устроил на них речной поход.Однако, распределили его не на флот, а оставили в пожарной охране Московского ПВО техником-электриком. На этой должности его и застала война. Только в октябре его зачислили в отряд подрывников, которому поставили задачу уничтожить все мостики и мостки на дорогах, которые вели к Москве от Малоярославца. Здесь отряд и попал в окружение.На 13 человек было всего три винтовки, однако ничего другого не оставалось – отряд занял круговую оборону и принял бой. Тогда чудом удалось выжить только четверым, среди них был и Виктор. Когда через несколько недель он вышел к своим его мама уже успела получить похоронку. Всего таких похоронок за войну будет шесть.Тем временем в Москве для резервистов открыли ускоренные курсы подготовки лейтенантов морской пехоты Балтийского флота. Виктор, не задумываясь, пошёл туда – так он хоть на шаг мог приблизиться к своей мечте, попасть на флот. В начале весны 1942 года он уже был на Балтике, командовал взводом снайперов-разведчиков морской пехоты. Защищая Ленинград, Виктор однажды поклялся, что не будет бриться, пока не закончится война. С тех пор за ним прочно закрепилось прозвище "Борода".Однако долго Калганову защищать город на Неве не удалось. В январе 1942 года в Епаторийском десанте погиб практически весь отдельный разведотряд Черноморского флота (ЧФ) – остался всего один человек. Его восстановили за счет других различных подразделений, в том числе и взвода Виктора Калганова. Летом немцы прорвались на Северный Кавказ, и отряд принял участие в ожесточённых боях по обороне кавказских перевалов, которые вели к стратегически важным портам восточного Причерноморья.В конце июля советское командование решило улучшить положение фронта и взять гору Долгую в 9 километрах северо-восточнее Новороссийска. Взвод Калганова был придан батальону, который 27 июля пошёл на штурм. В наградном на Виктора Андреевича указано, что было брошено более 200 гранат, только непонятно им лично, или взводом.Удалось взять предпольные укрепления – лесные завалы, в которых были уничтожены все немцы. Но вот взять ДзОТы на вершине никак не удавалось. Вышли из строя все командиры, и тогда принять на себя командование пришлось Калганову. Три раза он поднимал своих морпехов и солдат в атаку, но прорваться к ДзОТам все равно не выходило.Хоть гору Долгую тогда взять и не удалось, Виктора за его командование наградили – вручили редкий на Черноморском флоте сухопутный орден "Александра Невского". Ещё одной "наградой" стали осколки, из-за которых Калганов пролежал в госпитале несколько месяцев. Один из них так и остался сидеть в черепе – его решили достать уже после войны.После выздоровления Виктора Калганова решили направить во главе разведотряда "Сокол" в глубокий вражеский тыл – на Крымский полуостров, в район Ялты. Виктор отобрал 12 самых надёжных людей. Им предстояло передавать по рации в штаб 5-го минно-торпедного авиационного полка ЧФ данные о заходе кораблей в Крымские порты.Забрасывали их в тыл с парашютами с торпедоносцев Ил-4 всё того же полка. Сначала выбросили первую группу, которая доложила, что всё нормально, и разожгла ночью костры для приёма основной группы и грузов. Но Ил-4 не совсем подходил для десантирования – он был слишком тесным. Виктор покидал самолёт последним, когда убедился, что все бойцы и грузы покинули самолёт. Когда же выпрыгивал он, застрял в бомболюке. Пытаясь протиснуться, он зацепил ногой за верёвку, которая вела к нижнему кормовому пулемёту, и тот стал стрелять. Ориентируясь на звук, снизу по самолёту ударили зенитки. И тут кто-то пинком отправил Калганова в ночную темноту под самолётом. Хоть он и не знал имени этого человека, он был благодарен ему до конца жизни. Внизу довольно быстро все бойцы "Сокола" собрались вместе.Вскоре отряд добился крупного результата – засев на вершине одной из Крымских гор, он обнаружил, что в порт Ялты прибыли сразу 15 кораблей и судов. Радистка отряда передала информацию в штаб авиаполка, и уже через несколько часов из всего конвоя остались только три корабля.Вскоре немцы поняли, что в горах скрывается советский разведотряд, и стали устраивать на него облаву за облавой. Ранней весной 43-го года Калганов уводил свой отряд от одной облавы, и тут оказалось, что на встречу движется ещё одна – разведчики очутились в ловушке. Они укрылись в глубокой лощине, на метр засыпанной прелыми листьями. Калганов приказал зарывать в листву рацию и радистку. Затем пришел черед остальных разведчиков, последним зарывался сам Калганов. Четыре цепи облавы прошли над отрядом, и никто ничего не заметил. Одному из разведчиков даже отдавили руку, но тот стоически вынес боль.Дальше был ещё целый год игры с врагом в "кошки-мышки". Отряд разросся за счёт присоединения местных партизан, которые уходили в лес вместе с женами и детьми. Стало совсем плохо с едой, особенно ранней весной 44-го года, когда немцы снова открыли на "Сокол" настоящую охоту. Однажды человек, который отвечал в отряде за продукты, сообщил, что они пропадают. Калганов приказал положить их на видное место и выяснить, кто вор. Оказалось – один из бойцов отряда. Трибунала не было, а обстановка требовала быстрого решения, и тогда Калганов сам вынес смертный приговор и сам же привёл его в исполнение.В апреле 44-го года отряд "Сокол" соединился с основными силами флота и даже принял участие в освобождении Севастополя. Ему дали отдохнуть несколько месяцев на Форосе – любимом впоследствии курорте советских генсеков, а затем Виктора Калганова назначили командовать разведотрядом свежесформированной Дунайской флотилии. Его костяком стали разведчики из "Сокола". Командовал флотилией будущий главком ВМФ СССР адмирал Горшков.Уже при первой высадке в устье Дуная Калганов выручил Горшкова – когда береговая флотилия врага открыла огонь по его бронекатеру, вырвался на своем полуглиссере вперёд и отвлек огонь на себя. В быстро сдавшейся Румынии работы "калгановцам" не нашлось. Но вот в районе Белграда лично Виктор Андреевич на катере прошёл 40 километров вдоль береговой линии, выясняя расположение огневых точек врага. Разведчики организовали успешную высадку десанта в районе Прахово, и одними из первых ворвались в Белград, где предупредили подрыв врагом Земунского моста.Под Будапештом Калганов вновь повторил свой подвиг – совершил рейд вдоль берега, вскрыв вражескую оборону. В самом городе ему довелось провести две операции, которые обессмертили его имя.Враг плотно заминировал Дунай и в нескольких местах перекрыл его заторами из затопленных судов и подорванных мостов. Требовалось добыть карту с минными постановками. Это позволило бы оперативно разминировать реку и снабжать наступавшие вдоль неё войска судами река-море, что было и оперативнее, и дешевле, чем по железной дороге и автотранспортом. Венгерские коммунисты сообщили разведчикам, что на занятой немцами части Пешта живёт сотрудник из Дунайского пароходства. Переодевшись "по гражданке" Калганов, переводчик-серб Любиша Жоржевич и еще три разведчика, в сопровождении местной венгерки Мари, нашли дом нужного им чиновника. Как раз было время обстрелов, и чиновник прятался в бомбоубежище. Мари вызвала его наружу, где его "приняли" разведчики. Поняв, что он имеет дело с русскими, чиновник перепугался и сообщил, что нужная им карта существует и хранится в пароходстве в бронированном сейфе. Вместе с чиновником, группа невредимой перешла линию фронта.Операцию по изъятию карты тщательно подготовили. Линию фронта переходили две группы – четыре человека должны были изучить и нанести на карту оборону моста Эржебет, а Калганов и ещё два разведчика отправлялись к пароходству. Чтобы группа успешно пересекла линию фронта, на соседнем участке имитировали атаку и артподготовку к ней, так что потерь на первом этапе разведчики не понесли. Уже в городе они разделились.В пароходство проникли ночью, дождавшись, когда свернёт за угол патруль. В угол здания попал снаряд, сделав пробоину, так что с этим проблем не возникло. Но, как назло, ночь выдалась тихая, без обстрелов, а дверь в нужный кабинет оказалась бронированная – вскрыть без взрывчатки её не удалось. Пришлось ещё сутки сидеть в соседних развалинах, и уже в следующую ночь, к счастью "шумную", вскрыть толовыми шашками и дверь, и сейф.Калганов отправил разведчиков с картами через линию фронта, а сам пошел забирать разведчиков, работавших у моста. Группа оказалась в условленном месте, и Калганов повел её к своим, но по пути их обнаружили немцы. Разведчики заскочили в ближайшее здание, им оказался 4-этажный банк. Как было условлено ранее, Калганов пустил в небо ракету. Разведчики не стали оборонять большой холл, а укрылись на лестнице. Когда вражеские солдаты через окна посыпались на пол, по ним открыли шквальный огонь из автоматов, потом, пролет за пролетом, стали отступать вверх. Часть немцев по пожарной лестнице поднялась на второй этаж, пришлось быстрее уходить на чердак. Вскоре практически все разведчики, включая Калганова, были ранены. Но тут с тыла по немцам ударили автоматные очереди – они сами оказались в ловушке. Это, увидев пущенную Калгановым ракету, пришла на выручку оборонявшиеся здесь морпехи – устроили контратаку. В банке они обнаружили 17 вражеских трупов и 5 морпехов, из которых не ранен был только один.Долго Калганов в госпитале не отдыхал. Немцев выбили из левобережного Пешта, враг оставался только в Буде, где основу его обороны составляла Замковая гора с большой крепостью – резиденцией венгерских королей, на территории которой немцы разместили свои батареи. Нужно было выяснить их месторасположение.Следующие несколько дней отряд никак не мог пересечь линию фронта – слишком плотными были вражеские порядки. Во время одного из неудачных выходов Калганов провалился ногой в канализационный люк, который со стороны врага прикрывал подбитый вражеский танк. Через тех же венгерских коммунистов нашли бывшего работника коммунальных служб, который набросал на листочке схему канализации нужного морпехам участка. Сделали пробный выход метров на 200 и поняли, что без противогазов под землёй делать нечего. Достали противогазы и отправились в поиск.Двигаться в полусогнутом состоянии в трубах, высотой метр-двадцать, в противогазах было очень тяжело. Несколько раз разведчики садились прямо в нечистоты и отдыхали. Особенно тяжело приходилось Калганову с его почти 2-метровым ростом. На дворе был январь, люки примерзли, поэтому их пришлось выбивать кирпичами – благо, никто не услышал.Группа, с которой пошел Калганов, взяла какого-то обер-лейтенанта из штаба обороны Будапешта. Вторая напала сразу на двух офицеров. Тот, что потолще, оказался военным инженером, как раз хорошо знавшим расположение батарей в замке. Второй оказал сопротивление, и был убит. Путь обратно оказался ещё тяжелее, так как толстый офицер (полковник) всё норовил потерять сознание, и местами его пришлось тащить волоком. Но разведчики вышли к своим без потерь.Вскоре начался последний штурм Будапешта, который для Виктора Калганова закончился печально – он получил тяжелое ранение – на этот раз досталось ноге. В госпитале Виктор Андреевич и встретил Победу, и сразу же, как и обещал в 1942-м, сбрил бороду. Вот только наград за свои подвиги в Будапеште он так и не дождался. Впоследствии многие ветераны считали, что это командование не простило ему самовольно расстрелянного разведчика.Зато карьера у бывшего морпеха пошла в гору: он закончил академию, стал работать в военном научно-исследовательском институте. В зарубежной научной прессе он встретил описание так называемого "парадокса Грея", согласно которому дельфины не могут плавать с той скоростью, с которой реально плавают. И тогда Калганов обратился с письмом к главкому ВМФ адмиралу Горшкову – своему бывшему непосредственному командиру. В нем он предлагал построить военный океанариум и плотно заняться исследованием дельфинов и других морских животных, использовать физические особенности строения их тел в военном кораблестроении. После непродолжительных консультаций Горшков сказал подбирать место – Калганов выбрал Казачью бухту в Севастополе.В результате за следующие десять лет был создан полугражданский, полувоенный научно-исследовательский институт мирового уровня, благодаря которому вскоре СССР занял передовые позиции в подводном кораблестроении. Кроме того стала семимильными шагами развиваться наука об изучении дельфинов и других китообразных. Появилась школа дрессировщиков дельфинов, которая была сначала нацелена на решение военных прикладных задач, а затем и чисто гражданских.Например, дельфинов обучили обнаруживать учебные торпеды – каждая стоила 200 тысяч рублей, деньги по тем времена огромные. А во время учений их теряли десятками – дельфины экономили стране миллионы. Кроме того дельфинов учили находить мины и подводные лодки, обезвреживать вражеских диверсантов и многому другому.К сожалению, война с возрастом стала напоминать Виктору Андреевичу о себе всё чаще: приходилось ложиться в госпиталь, залечивать открывавшиеся раны.О подвигах его отряда писатель Юрий Стрехнин написал сборник рассказов "Про отряд "Бороды", который издавали и переиздавали в разных редакциях и с немного отличавшимися названиями несколько раз. В 1968 году мотивам сборника киевские режиссеры Алексей Швачко и Игорь Самборский сняли на киностудии им. Довженко фильм "Разведчики", в котором роль Калганова (Курганова по сценарию) сыграл наш замечательный актер Иван Миколайчук, а его разведчиков: Леонид Быков, Алексей Смирнов (оттуда берёт своё начало их бессмертный дуэт из "В бой идут одни старики"), Андрей Сова (помните начальника бензоколонки из "Королевы бензоколонки"?), Константин Степанков и многие другие хорошие актеры.В марте 1975 года Калганова, уже к тому времени капитана 1-го ранга в отставке, пригласили в Киев в качестве консультанта для съемок документального фильма "Голубые дали". Там он сильно простудился, началось воспаление мозга (дал о себе знать осколок в черепе). Когда из Севастополя прилетели его жена и сын, он их уже не узнавал. Ушёл герой из жизни 29 марта 1975 года – ровно полвека назад.Похоронили его в Севастополе, где его именем названа улица. До сих пор работает военный Океанариум, который от планируемого украинскими властями закрытия спасло возвращение Крыма в Россию, а то он так бы и прекратил свое существование в том же 2014 году. Фото из космоса, сделанные британскими и американскими спутниками, где видно, что на дежурство в Севастопольской бухте вновь заступили боевые дельфины, год-два назад вызвали в западных СМИ немалый фурор.А ещё Виктор Андреевич положил начало целой династии дрессировщиков дельфинов. Его сын и внуки до начала СВО выступали перед публикой по всему миру. Надеюсь, война закончится, и они снова смогут радовать их своими представлениями. Так что дело Виктора Калганова живёт и продолжает приносить людям пользу, и будет приносить еще очень и очень долго.

https://ukraina.ru/20240328/1033626543.html

https://ukraina.ru/20210910/1032223500.html

https://ukraina.ru/20250321/1061928156.html

https://ukraina.ru/20190528/1023718591.html

https://ukraina.ru/20240606/1055511055.html

севастополь

будапешт

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, история украины, севастополь, будапешт, москва, вмф, черноморский флот, чф, морская пехота, великая отечественная война, 80 лет победы