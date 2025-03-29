Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского - 29.03.2025 Украина.ру
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Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского
Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского - 29.03.2025 Украина.ру
Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал в страну по просьбе Владимира Зеленского. Об этом 27 марта пишет издание La Repubblica
2025-03-29T11:30
2025-03-29T11:42
новости
бразилия
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сша
луис инасиу лула да силва
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Президент Бразилии отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал в страну по поручению Зеленского, пишет издание.La Repubblica уточняет, что глава киевского режима обратился с таким предложением к д’Алеме в кулуарах "балканской инициативы".По информации La Repubblica, Владимир Зеленский попросил д’Алему встретиться с президентом Бразилии и лидером КНР Си Цзиньпином. Экс-премьер Италии заявил, что Лула да Силва якобы "чуть не выгнал его", заявив, что Украиной должны заниматься Соединенные Штаты."Я приехал, но Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. — Ред.) чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема и что они должны ею заниматься", — заявил д'Алема.Также на эту тему в материале: "Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше" на сайте Украина.ру.
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новости, бразилия, италия, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, переговоры, власти украины, сша, луис инасиу лула да силва
Новости, Бразилия, Италия, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, переговоры, власти Украины, США, Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского

11:30 29.03.2025 (обновлено: 11:42 29.03.2025)
 
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал в страну по просьбе Владимира Зеленского. Об этом 27 марта пишет издание La Repubblica
Президент Бразилии отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал в страну по поручению Зеленского, пишет издание.
La Repubblica уточняет, что глава киевского режима обратился с таким предложением к д’Алеме в кулуарах "балканской инициативы".
"Он (Зеленский. — Ред.) ясно сказал мне, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что "американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны", — приводят слова экс-премьера Италии авторы издания.
По информации La Repubblica, Владимир Зеленский попросил д’Алему встретиться с президентом Бразилии и лидером КНР Си Цзиньпином. Экс-премьер Италии заявил, что Лула да Силва якобы "чуть не выгнал его", заявив, что Украиной должны заниматься Соединенные Штаты.
"Я приехал, но Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. — Ред.) чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема и что они должны ею заниматься", — заявил д'Алема.
Также на эту тему в материале: "Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше" на сайте Украина.ру.
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
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