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Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского

Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского - 29.03.2025 Украина.ру

Президент Бразилии Силва отказался вести переговоры с посланником Зеленского

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал в страну по просьбе Владимира Зеленского. Об этом 27 марта пишет издание La Repubblica

2025-03-29T11:30

2025-03-29T11:30

2025-03-29T11:42

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Президент Бразилии отказался вести переговоры с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал в страну по поручению Зеленского, пишет издание.La Repubblica уточняет, что глава киевского режима обратился с таким предложением к д’Алеме в кулуарах "балканской инициативы".По информации La Repubblica, Владимир Зеленский попросил д’Алему встретиться с президентом Бразилии и лидером КНР Си Цзиньпином. Экс-премьер Италии заявил, что Лула да Силва якобы "чуть не выгнал его", заявив, что Украиной должны заниматься Соединенные Штаты."Я приехал, но Лула (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. — Ред.) чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема и что они должны ею заниматься", — заявил д'Алема.Также на эту тему в материале: "Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062106788.html

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новости, бразилия, италия, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, переговоры, власти украины, сша, луис инасиу лула да силва