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Отказ Германии от "Северных потоков" является суицидом — немецкий политик Нимайер

Отказ Германии от "Северных потоков" является суицидом — немецкий политик Нимайер - 29.03.2025 Украина.ру

Отказ Германии от "Северных потоков" является суицидом — немецкий политик Нимайер

Отказ немецких властей от восстановления "Северных потоков" и поставок газа по ним действительно является суицидом, учитывая сегодняшнюю высокую стоимости энергии в Германии. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер

2025-03-29T17:24

2025-03-29T17:24

2025-03-29T17:40

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Отказ властей Германии от восстановления "Северных потоков" и поставок по ним российского газа — суицид с учетом высокой стоимости энергии в Германии сегодня, и в этом прав глава МИД РФ Сергей Лавров, сказал Нимайер, добавив, что Германия должна присутствовать на переговорах о будущем газопроводов.Ранее в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие политики, выступающие против восстановления "Северных потоков" — это больные люди или самоубийцы. "Лавров абсолютно прав. Это как суицид для всей немецкой промышленности и экономики, следовательно, для всего немецкого народа. Всем жителям страны нужно платить за отопление и свет, и это просто не по карману с такими высокими ценами", — заявил в беседе с журналистами Нимайер.Немецкий политик подчеркнул, что против возобновления поставок газа из России особенно резко выступают "зелёные", настроенные крайне антироссийски и представленные в правительстве вице-канцлером Робертом Хабеком и главой МИД Анналеной Бербок."Зелёные" заявляют в бундестаге, что члены Христианско-демократического союза, которые уже говорят о желании снова получать газ из РФ, должны быть исключены из переговоров о формировании будущего коалиционного правительства", — заявил Нимайер.Также на тему подрыва "Северных потоков" — в материале Марины Поляковой "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2".

https://ukraina.ru/20250226/1061374989.html

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новости, германия, россия, европа, сергей лавров, борис писториус, анналена бербок, северный поток-2, мид, газ, поставки, газопровод