Отказ Германии от "Северных потоков" является суицидом — немецкий политик Нимайер
17:24 29.03.2025 (обновлено: 17:40 29.03.2025)
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Отказ немецких властей от восстановления "Северных потоков" и поставок газа по ним действительно является суицидом, учитывая сегодняшнюю высокую стоимости энергии в Германии. Такое мнение высказал в разговоре с журналистами РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер
Отказ властей Германии от восстановления "Северных потоков" и поставок по ним российского газа — суицид с учетом высокой стоимости энергии в Германии сегодня, и в этом прав глава МИД РФ Сергей Лавров, сказал Нимайер, добавив, что Германия должна присутствовать на переговорах о будущем газопроводов.
Ранее в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немецкие политики, выступающие против восстановления "Северных потоков" — это больные люди или самоубийцы.
"Лавров абсолютно прав. Это как суицид для всей немецкой промышленности и экономики, следовательно, для всего немецкого народа. Всем жителям страны нужно платить за отопление и свет, и это просто не по карману с такими высокими ценами", — заявил в беседе с журналистами Нимайер.
Немецкий политик подчеркнул, что против возобновления поставок газа из России особенно резко выступают "зелёные", настроенные крайне антироссийски и представленные в правительстве вице-канцлером Робертом Хабеком и главой МИД Анналеной Бербок.
"Зелёные" заявляют в бундестаге, что члены Христианско-демократического союза, которые уже говорят о желании снова получать газ из РФ, должны быть исключены из переговоров о формировании будущего коалиционного правительства", — заявил Нимайер.
Также на тему подрыва "Северных потоков" — в материале Марины Поляковой "Демоны" и фейки газового рынка Европы. Правда и ложь про "Северный поток-2".
26 февраля, 15:04Линч хочет бабла срубить, Германия – вне игры, а США не заинтересованы. Что происходит с Северным потокомВозобновление российско-американского диалога уже активизировало контакты в энергетической сфере — не зря по итогам первого раунда переговоров глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возвращение американских нефтяных компаний.