https://ukraina.ru/20250404/1062303517.html

В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ

В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ - 04.04.2025 Украина.ру

В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ

Каждый второй боевик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести во время нападения Украины на Курскую область. Об этом 4 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке российской армии "Север"

2025-04-04T17:03

2025-04-04T17:03

2025-04-04T17:04

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По его словам, штатная численность бригады ВСУ составляет приблизительно 4000 человек. Однако на деле боевой состав бригады — три батальона и разведрота — насчитывал примерно 1100 военных. Между тем в списках потерь 82-й бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих.Он также уточнил, что в реальности потери ВСУ, вероятнее всего, значительно выше. За время боев в Курской области бригада дважды пополняла личный состав, подчеркнул собеседник издания. Накануне издание Lenta.ru со ссылкой на свои источники написало, что около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области. Отмечается, что военнослужащие ВСУ используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами в православном монастыре.Ранее стало известно, что отступающие военные ВСУ бросали тела своих сослуживцев в Курской области. Они лежат по несколько месяцев на дорогах и в лесопосадках. Как сообщают военкоры, тела уже начали разлагаться.

https://ukraina.ru/20250403/1062276078.html

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