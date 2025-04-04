В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ - 04.04.2025 Украина.ру
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В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ
В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ - 04.04.2025 Украина.ру
В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ
Каждый второй боевик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести во время нападения Украины на Курскую область. Об этом 4 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке российской армии "Север"
2025-04-04T17:03
2025-04-04T17:04
новости
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По его словам, штатная численность бригады ВСУ составляет приблизительно 4000 человек. Однако на деле боевой состав бригады — три батальона и разведрота — насчитывал примерно 1100 военных. Между тем в списках потерь 82-й бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих.Он также уточнил, что в реальности потери ВСУ, вероятнее всего, значительно выше. За время боев в Курской области бригада дважды пополняла личный состав, подчеркнул собеседник издания. Накануне издание Lenta.ru со ссылкой на свои источники написало, что около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области. Отмечается, что военнослужащие ВСУ используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами в православном монастыре.Ранее стало известно, что отступающие военные ВСУ бросали тела своих сослуживцев в Курской области. Они лежат по несколько месяцев на дорогах и в лесопосадках. Как сообщают военкоры, тела уже начали разлагаться.
https://ukraina.ru/20250403/1062276078.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ

17:03 04.04.2025 (обновлено: 17:04 04.04.2025)
 
© Reuters
© Reuters
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Каждый второй боевик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести во время нападения Украины на Курскую область. Об этом 4 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке российской армии "Север"
По его словам, штатная численность бригады ВСУ составляет приблизительно 4000 человек. Однако на деле боевой состав бригады — три батальона и разведрота — насчитывал примерно 1100 военных. Между тем в списках потерь 82-й бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих.
"Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — пришел к выводу представитель группировки войск "Север".
Он также уточнил, что в реальности потери ВСУ, вероятнее всего, значительно выше. За время боев в Курской области бригада дважды пополняла личный состав, подчеркнул собеседник издания.
Накануне издание Lenta.ru со ссылкой на свои источники написало, что около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области. Отмечается, что военнослужащие ВСУ используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами в православном монастыре.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Вчера, 17:59
Терроризировавших жителей Курской области солдат ВСУ приговорили к длительным срокамЧетверо украинских военнослужащих осуждены за обстрел мирных жителей в Глушковском районе Курской области. Об этом 3 апреля сообщил Следственный комитет России.
Ранее стало известно, что отступающие военные ВСУ бросали тела своих сослуживцев в Курской области. Они лежат по несколько месяцев на дорогах и в лесопосадках. Как сообщают военкоры, тела уже начали разлагаться.
 
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Заголовок открываемого материала
17:03В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ
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