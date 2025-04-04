В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ
17:03 04.04.2025 (обновлено: 17:04 04.04.2025)
© Reuters
© Reuters
Каждый второй боевик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ пропал без вести во время нападения Украины на Курскую область. Об этом 4 апреля написало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в группировке российской армии "Север"
По его словам, штатная численность бригады ВСУ составляет приблизительно 4000 человек. Однако на деле боевой состав бригады — три батальона и разведрота — насчитывал примерно 1100 военных. Между тем в списках потерь 82-й бригады пропавшими без вести числятся 600 военнослужащих.
"Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести", — пришел к выводу представитель группировки войск "Север".
Он также уточнил, что в реальности потери ВСУ, вероятнее всего, значительно выше. За время боев в Курской области бригада дважды пополняла личный состав, подчеркнул собеседник издания.
Накануне издание Lenta.ru со ссылкой на свои источники написало, что около 300 бойцов ВСУ заблокированы в монастыре Курской области. Отмечается, что военнослужащие ВСУ используют подземные тоннели для эвакуации и снабжения боеприпасами в православном монастыре.
Ранее стало известно, что отступающие военные ВСУ бросали тела своих сослуживцев в Курской области. Они лежат по несколько месяцев на дорогах и в лесопосадках. Как сообщают военкоры, тела уже начали разлагаться.