"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у украинской армии пока не закончатся. Но в какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыва морального духа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Среди экспертов есть мнение, что у киевского режима закончатся ракеты ПВО, и тогда в полный рост "разлетается" российская авиация, но это завышенные ожидания, считает эксперт. На Украину уже поставляют системы ПВО из Швеции и Нидерландов, добавил он.
"Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у них не закончатся. Но мы сильны своим боевым духом и смекалкой, что показала "Операция Труба". Постепенно будет увеличиваться профессионализм нашего командного звена", — подчеркнул Евсеев.
В какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыв морального духа. А идти на перемирие перед обвалом вражеского фронта было бы глупо, отметил эксперт.
Неизвестно, произойдет ли обвал фронта до конца года. России надо настраиваться "на продолжение войны с серьезным противником", которую она уже ведет, указал Евсеев.
"Скажем, если сейчас мы не бьем по украинской энергетике, то бьем по военным базам и эшелонам во время разгрузки", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
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