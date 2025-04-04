"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны" - 04.04.2025 Украина.ру
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"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"
"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны" - 04.04.2025 Украина.ру
"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"
Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у украинской армии пока не закончатся. Но в какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыва морального духа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-04T19:30
2025-04-04T19:30
новости
россия
украина
швеция
владимир евсеев
фронт
пво
потери всу
потери
перемирие
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Среди экспертов есть мнение, что у киевского режима закончатся ракеты ПВО, и тогда в полный рост "разлетается" российская авиация, но это завышенные ожидания, считает эксперт. На Украину уже поставляют системы ПВО из Швеции и Нидерландов, добавил он."Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у них не закончатся. Но мы сильны своим боевым духом и смекалкой, что показала "Операция Труба". Постепенно будет увеличиваться профессионализм нашего командного звена", — подчеркнул Евсеев.В какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыв морального духа. А идти на перемирие перед обвалом вражеского фронта было бы глупо, отметил эксперт.Неизвестно, произойдет ли обвал фронта до конца года. России надо настраиваться "на продолжение войны с серьезным противником", которую она уже ведет, указал Евсеев."Скажем, если сейчас мы не бьем по украинской энергетике, то бьем по военным базам и эшелонам во время разгрузки", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, швеция, владимир евсеев, фронт, пво, потери всу, потери, перемирие, сво, спецоперация, авиация, энергетика, нидерланды
Новости, Россия, Украина, Швеция, Владимир Евсеев, фронт, ПВО, потери ВСУ, потери, перемирие, СВО, Спецоперация, авиация, энергетика, Нидерланды

"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"

19:30 04.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у украинской армии пока не закончатся. Но в какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыва морального духа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Среди экспертов есть мнение, что у киевского режима закончатся ракеты ПВО, и тогда в полный рост "разлетается" российская авиация, но это завышенные ожидания, считает эксперт. На Украину уже поставляют системы ПВО из Швеции и Нидерландов, добавил он.
"Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у них не закончатся. Но мы сильны своим боевым духом и смекалкой, что показала "Операция Труба". Постепенно будет увеличиваться профессионализм нашего командного звена", — подчеркнул Евсеев.
В какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыв морального духа. А идти на перемирие перед обвалом вражеского фронта было бы глупо, отметил эксперт.
Неизвестно, произойдет ли обвал фронта до конца года. России надо настраиваться "на продолжение войны с серьезным противником", которую она уже ведет, указал Евсеев.
"Скажем, если сейчас мы не бьем по украинской энергетике, то бьем по военным базам и эшелонам во время разгрузки", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
14:58
В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на УкраинеВстреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента в стране началась в Киеве. Об этом 4 апреля сообщил телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в дипломатических кругах
 
НовостиРоссияУкраинаШвецияВладимир ЕвсеевфронтПВОпотери ВСУпотериперемириеСВОСпецоперацияавиацияэнергетикаНидерланды
 
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