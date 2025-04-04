https://ukraina.ru/20250404/1062302324.html

"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"

"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны" - 04.04.2025 Украина.ру

"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"

Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у украинской армии пока не закончатся. Но в какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыва морального духа. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-04T19:30

2025-04-04T19:30

2025-04-04T19:30

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Среди экспертов есть мнение, что у киевского режима закончатся ракеты ПВО, и тогда в полный рост "разлетается" российская авиация, но это завышенные ожидания, считает эксперт. На Украину уже поставляют системы ПВО из Швеции и Нидерландов, добавил он."Ни люди, ни ракеты, ни снаряды у них не закончатся. Но мы сильны своим боевым духом и смекалкой, что показала "Операция Труба". Постепенно будет увеличиваться профессионализм нашего командного звена", — подчеркнул Евсеев.В какой-то момент Украина не выдержит из-за высоких потерь и подрыв морального духа. А идти на перемирие перед обвалом вражеского фронта было бы глупо, отметил эксперт.Неизвестно, произойдет ли обвал фронта до конца года. России надо настраиваться "на продолжение войны с серьезным противником", которую она уже ведет, указал Евсеев."Скажем, если сейчас мы не бьем по украинской энергетике, то бьем по военным базам и эшелонам во время разгрузки", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062301000.html

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