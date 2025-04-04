"Ночью мощно били по Харькову": Алехин рассказал, по каким промышленным объектам ударили "Герани"
20:30 04.04.2025 (обновлено: 21:15 04.04.2025)
© соцсетиФото: соцсети, Украинские пожарные работают на месте разрушенного склада в Киевской области
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В Харьков прибыли очередные наемники из Франции, их называют "птенцы Макрона". Их расселяют по квартирам многоэтажек спальных районов, а затем направляют в учебный центр в Чугуеве для формирования ДРГ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На этой неделе российские военные мощно били "Геранями" по целям в Харькове, сообщил эксперт.
По информации Алехина, что в результате было уничтожено здание Промсвязи (фабрика БПЛА), промышленные предприятия вдоль бывшего Московского проспекта (подшипниковый завод, "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", Турбинный завод, ХЭМЗ.
Он добавил, что также был зафиксирован мощный прилет по территории авиационного завода, где военные "накрыли" ангар со списанными вертолетами стран НАТО.
По сводкам ВСУ, сообщил Алехин, со стороны российской армии в марте было запущено 4198 дронов, а в феврале — 3500. То есть по сравнению с мартом 2024 года ВС РФ повысили активность в 7 раз, добавил он.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
О том, как будут дальше развиваться боевые действия — в статье Александра Чаленко "В мае-апреле российская армия может начать масштабное наступление. Где это возможно?" на сайте Украина.ру.
11:44Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить Вся военная инфраструктура Украины в Очакове находится под нашим прицелом. Нам там даже не надо применять дальние средства поражения. Там хватает ПТРК и артиллерии, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин