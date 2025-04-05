Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков - 05.04.2025 Украина.ру
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Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков
Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков - 05.04.2025 Украина.ру
Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков
За прошедшую неделю произошло немало шокирующих, интригующих и печальных событий. Российская армия идет вперед, пока ВСУ пытаются предугадать ее следующее действие, Европа дает понять, что ее интересы стоят выше принципов, а Украина по-прежнему отказывается от принятых договоренностей
2025-04-05T06:45
2025-04-05T06:45
фото
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
марин ле пен
кирилл молчанов
вооруженные силы украины
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В субботу, 29 марта, стало известно, что российские войска практически освободили Курскую область и продвинулись к украинской границе. За сутки ВС РФ на этом направлении уничтожили более 320 украинских военнослужащих. Освобожденная накануне Гоголевка позволила российской армии продвинуться в сторону Сумской области.Кроме того, российские военные телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области между Гоголевкой и Рубанщиной. "Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений.В воскресенье, 30 марта, источник в группировке войск "Север" ВС РФ сообщил РИА Новости о том, что элитный шестой полк Сил специальных операций (ССО) украинской армии "Рейнджеры" сбежал из села Гуево под Курском.Также 30 марта испытания ракеты-носителя Spectrum, разработанной немецкой компанией Isar Aerospace, не увенчались успехом — она упала вскоре после старта с норвежского космодрома.Кроме того, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что был "взбешен" и "очень зол" на своего российского коллегу Владимира Путина за его предложение ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН.Уже под вечер воскресенья из Мурманска поступили тревожные новости. В городе объявился стрелок, который открыл огонь с крыши. Владислав Завгородний обстрелял окна соседних домов, а позже и прибывших сотрудников правоохранительных органов.Агентство РИА Новости выяснило, что у преступника имеется украинский ИНН. По данным издания, наличие такого документа свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, получал или намеревался получать доход на Украине. При этом информации о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет, уточнялось в публикации.Уже в понедельник, 31 марта, суд в Париже приговорил лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Согласно вынесенному решению, она также лишена возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим.Трамп, в свою очередь, в своих соцсетях написал, что “охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон, чтобы подавить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента”.Кроме того, в понедельник министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 завершена. Позже четверо пропавших на учениях в Литве американских солдат были найдены мертвыми.В тот же день, 31 марта, украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев.По словам украинского общественного деятеля Дмитрия Васильца, депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта за системную работу в деле защиты прав человека, но "поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом [Владимира] Зеленского".А уже во вторник, 1 апреля, МИД Германии сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. По словам немецкого политика, “в связи с тупиковой ситуацией между США и Россией абсолютно важно, что мы, европейцы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем ее именно сейчас”.Стоит отметить, что накануне в соцсетях Верховной рады Украины появилась информация о том, что спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента побывали в Киеве. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, этот визит являлся "сильным символом поддержки, солидарности и доверия".В среду, 2 апреля, прошел ежегодный День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе.Также в среду Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Кроме того, тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая.Помимо этого, 2 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что так называемая "резня в Буче" была чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками. Дипломат привел реальные факты и показания свидетелей, отметив, что инсценировка событий была предпринята киевскими властями, чтобы "не допустить установления мира, увековечить конфликт и оказать давление на других западных союзников, дабы вынудить их поставлять оружие Украине".В четверг, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон. Главное из его заявлений об итогах поездки: В пятницу, 4 апреля, глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи заявил, что Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами, и поэтому у ЕС "есть запрос на размещение одной из них в Европе".На протяжение всей недели ВСУ продолжали обстреливать гражданские и энергетические объекты России, нарушая тем самым договоренности, достигнутые при переговорах между США и Россией в Эр-Рияде. Так, РИА Новости опубликовало подсчеты, которые свидетельствуют о том, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.А уже с 1 апреля обстрелы российских территорий продолжились. Так, во вторник украинская армия атаковала автобус в Горловке. "Находившиеся в автобусе мирные жители получили ранения, повреждено транспортное средство и близлежащее административное здание", — констатировали в СК РФ.Кроме того, на минувшей неделе ВСУ неоднократно атаковали объекты энергетики в нескольких областях России, в результате чего там начались пожары, а мирное население осталось без электричества. Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в целях защиты от украинских беспилотников на один из жилых домов в городе Шебекино установили антидроновую сетку. Между тем накануне в Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине.
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фото, эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, марин ле пен, кирилл молчанов, вооруженные силы украины, оон, курская область, владимир путин, ес, европа, бпла
фото, Эксклюзив, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, Кирилл Молчанов, Вооруженные силы Украины, ООН, Курская область, Владимир Путин, ЕС, Европа, БПЛА

Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков

06:45 05.04.2025
 
© Украина.руКоллаж: неделя в фотографиях
Коллаж: неделя в фотографиях - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© Украина.ру
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Черкасова
автор издания Украина.ру
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Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
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За прошедшую неделю произошло немало шокирующих, интригующих и печальных событий. Российская армия идет вперед, пока ВСУ пытаются предугадать ее следующее действие, Европа дает понять, что ее интересы стоят выше принципов, а Украина по-прежнему отказывается от принятых договоренностей
В субботу, 29 марта, стало известно, что российские войска практически освободили Курскую область и продвинулись к украинской границе. За сутки ВС РФ на этом направлении уничтожили более 320 украинских военнослужащих. Освобожденная накануне Гоголевка позволила российской армии продвинуться в сторону Сумской области.
Кроме того, российские военные телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области между Гоголевкой и Рубанщиной. "Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений.
В воскресенье, 30 марта, источник в группировке войск "Север" ВС РФ сообщил РИА Новости о том, что элитный шестой полк Сил специальных операций (ССО) украинской армии "Рейнджеры" сбежал из села Гуево под Курском.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
1 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
2 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
3 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области
4 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Эвакуация мирных жителей из Суджанского района Курской области
5 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области
6 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области
7 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
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© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк

Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области
8 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
1 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
2 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
3 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
4 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
5 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
6 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
7 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
8 из 8

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Также 30 марта испытания ракеты-носителя Spectrum, разработанной немецкой компанией Isar Aerospace, не увенчались успехом — она упала вскоре после старта с норвежского космодрома.
© commons.wikimedia.org / Isar Aerospace
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© commons.wikimedia.org / Isar Aerospace
© скриншот видео
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© скриншот видео
© скриншот видео
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© скриншот видео
1 из 3
© commons.wikimedia.org / Isar Aerospace
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© скриншот видео
3 из 3
© скриншот видео
Кроме того, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что был "взбешен" и "очень зол" на своего российского коллегу Владимира Путина за его предложение ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Уже под вечер воскресенья из Мурманска поступили тревожные новости. В городе объявился стрелок, который открыл огонь с крыши. Владислав Завгородний обстрелял окна соседних домов, а позже и прибывших сотрудников правоохранительных органов.
Агентство РИА Новости выяснило, что у преступника имеется украинский ИНН. По данным издания, наличие такого документа свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, получал или намеревался получать доход на Украине. При этом информации о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет, уточнялось в публикации.
© скриншот оперативного видео
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© скриншот оперативного видео
© скриншот оперативного видео
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© скриншот оперативного видео
© скриншот оперативного видео
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© скриншот оперативного видео
© скриншот оперативного видео
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© скриншот оперативного видео
© СУ СК России по Мурманской области
5 из 5
© СУ СК России по Мурманской области
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© скриншот оперативного видео
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© скриншот оперативного видео
3 из 5
© скриншот оперативного видео
4 из 5
© скриншот оперативного видео
5 из 5
© СУ СК России по Мурманской области
Уже в понедельник, 31 марта, суд в Париже приговорил лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Согласно вынесенному решению, она также лишена возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим.
Трамп, в свою очередь, в своих соцсетях написал, что “охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон, чтобы подавить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента”.
© Getty Images / NurPhoto
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
Кроме того, в понедельник министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 завершена. Позже четверо пропавших на учениях в Литве американских солдат были найдены мертвыми.
© AP / Mindaugas Kulbis
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© AP / Mindaugas Kulbis
© ELTA
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© ELTA
© Delfi Литва / Telegram
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© Delfi Литва / Telegram
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© AP / Mindaugas Kulbis
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© ELTA
3 из 3
© Delfi Литва / Telegram
В тот же день, 31 марта, украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев.
По словам украинского общественного деятеля Дмитрия Васильца, депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта за системную работу в деле защиты прав человека, но "поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом [Владимира] Зеленского".
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Жарких

Кирилл Молчанов
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Жарких
© Public domain
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© Public domain
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Жарких
2 из 2
© Public domain
А уже во вторник, 1 апреля, МИД Германии сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. По словам немецкого политика, “в связи с тупиковой ситуацией между США и Россией абсолютно важно, что мы, европейцы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем ее именно сейчас”.
Стоит отметить, что накануне в соцсетях Верховной рады Украины появилась информация о том, что спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента побывали в Киеве. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, этот визит являлся "сильным символом поддержки, солидарности и доверия".
© Пресс-служба президента Украины
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© Пресс-служба президента Украины
© Политика Страны / Telegram
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© Политика Страны / Telegram
1 из 2
© Пресс-служба президента Украины
2 из 2
© Политика Страны / Telegram
В среду, 2 апреля, прошел ежегодный День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАкция ко Дню единения народов Белоруссии и России
Акция ко Дню единения народов Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Акция ко Дню единения народов Белоруссии и России
Также в среду Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Кроме того, тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая.
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
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Президент США Трамп объявил о введении пошлин на продукцию других стран
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© РИА Новости . Стрингер
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© РИА Новости . Стрингер
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3 из 8

© РИА Новости . Стрингер
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4 из 8

© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 8

© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 8

© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 8

© РИА Новости . Стрингер
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8 из 8

© РИА Новости . Стрингер
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Помимо этого, 2 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что так называемая "резня в Буче" была чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками.
Дипломат привел реальные факты и показания свидетелей, отметив, что инсценировка событий была предпринята киевскими властями, чтобы "не допустить установления мира, увековечить конфликт и оказать давление на других западных союзников, дабы вынудить их поставлять оружие Украине".
© POOL / Перейти в фотобанк78-я сессия Генассамблеи ООН
78-я сессия Генассамблеи ООН
© POOL
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В четверг, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон. Главное из его заявлений об итогах поездки:
  • Одной из главных тем на встрече с представителями администрации президента США было восстановление российско-американских отношений. Разногласия между Вашингтоном и Москвой есть, однако государства пытаются преодолеть;
  • По договоренности о прекращении огня на Украине достигнут значимый прогресс;
  • Администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы. Власти США нацелены на решение всего спектра проблемных вопросов;
  • Стороны обсудили возможное взаимодействие в Арктике и по редкоземельным металлам, а также в различных других секторах, где страны могут строить созидательные и позитивные отношения;
  • Многие американские компании хотели бы вернуться в Россию;
  • Разговоры о возможных новых встречах между представителями России и США продолжаются, однако окончательные даты не были утверждены.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБрифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США
Брифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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Брифинг главы РФПИ К. Дмитриева по итогам переговоров в США
В пятницу, 4 апреля, глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи заявил, что Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами, и поэтому у ЕС "есть запрос на размещение одной из них в Европе".
© topwar.ru
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На протяжение всей недели ВСУ продолжали обстреливать гражданские и энергетические объекты России, нарушая тем самым договоренности, достигнутые при переговорах между США и Россией в Эр-Рияде. Так, РИА Новости опубликовало подсчеты, которые свидетельствуют о том, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.
А уже с 1 апреля обстрелы российских территорий продолжились. Так, во вторник украинская армия атаковала автобус в Горловке. "Находившиеся в автобусе мирные жители получили ранения, повреждено транспортное средство и близлежащее административное здание", — констатировали в СК РФ.
Кроме того, на минувшей неделе ВСУ неоднократно атаковали объекты энергетики в нескольких областях России, в результате чего там начались пожары, а мирное население осталось без электричества.
Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в целях защиты от украинских беспилотников на один из жилых домов в городе Шебекино установили антидроновую сетку.
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкФрагмент разорвавшегося снаряда в жилом районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ.
Последствия обстрела Горловки в ДНР
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в жилом районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ.
© РИА Новости . Сергей Батурин
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© РИА Новости . Сергей Батурин
2 из 3
© РИА Новости . Сергей Батурин
© скриншот видео
3 из 3
© скриншот видео
1 из 3
Фрагмент разорвавшегося снаряда в жилом районе Горловки после обстрела со стороны ВСУ.
© РИА Новости . Сергей Батурин
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2 из 3
© РИА Новости . Сергей Батурин
3 из 3
© скриншот видео
Между тем накануне в Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине.
 
фотоЭксклюзивРоссияСШАУкраинаДональд ТрампМарин Ле ПенКирилл МолчановВооруженные силы УкраиныООНКурская областьВладимир ПутинЕСЕвропаБПЛА
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков
06:45Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России
06:30Максим Бардин о том, почему фон дер Ляйен и Санду не могли спать спокойно, пока Гуцул на свободе
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20:25Ай, Моська, опять в поход... Как "трибалты" собрались на войну ради Киева под присмотром Брюсселя
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20:00Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
19:45"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
19:30"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"
18:26Переговоры с Францией и Великобританией, Рубио грозит из-за перемирия. Итоги 4 апреля на Украине
18:11Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора
18:01Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины?
17:03В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ
16:51Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков
16:00Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином
14:58В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине
14:47Фронт ВСУ скоро рухнет под давлением ВС РФ - Алаудинов
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