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Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков

Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков - 05.04.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. "Дорога смерти" под Курском, задержание Молчанова и громкие заявления политиков

За прошедшую неделю произошло немало шокирующих, интригующих и печальных событий. Российская армия идет вперед, пока ВСУ пытаются предугадать ее следующее действие, Европа дает понять, что ее интересы стоят выше принципов, а Украина по-прежнему отказывается от принятых договоренностей

2025-04-05T06:45

2025-04-05T06:45

2025-04-05T06:45

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В субботу, 29 марта, стало известно, что российские войска практически освободили Курскую область и продвинулись к украинской границе. За сутки ВС РФ на этом направлении уничтожили более 320 украинских военнослужащих. Освобожденная накануне Гоголевка позволила российской армии продвинуться в сторону Сумской области.Кроме того, российские военные телеграм-каналы опубликовали видео с "дороги смерти", которая находится в Курской области между Гоголевкой и Рубанщиной. "Все завалено уничтоженной техникой противника", — заявляют авторы сообщений.В воскресенье, 30 марта, источник в группировке войск "Север" ВС РФ сообщил РИА Новости о том, что элитный шестой полк Сил специальных операций (ССО) украинской армии "Рейнджеры" сбежал из села Гуево под Курском.Также 30 марта испытания ракеты-носителя Spectrum, разработанной немецкой компанией Isar Aerospace, не увенчались успехом — она упала вскоре после старта с норвежского космодрома.Кроме того, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что был "взбешен" и "очень зол" на своего российского коллегу Владимира Путина за его предложение ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН.Уже под вечер воскресенья из Мурманска поступили тревожные новости. В городе объявился стрелок, который открыл огонь с крыши. Владислав Завгородний обстрелял окна соседних домов, а позже и прибывших сотрудников правоохранительных органов.Агентство РИА Новости выяснило, что у преступника имеется украинский ИНН. По данным издания, наличие такого документа свидетельствует о том, что Завгородний, вероятнее всего, получал или намеревался получать доход на Украине. При этом информации о размере дохода и дате его предполагаемого получения нет, уточнялось в публикации.Уже в понедельник, 31 марта, суд в Париже приговорил лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы. Согласно вынесенному решению, она также лишена возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Сама Ле Пен назвала решение суда политическим.Трамп, в свою очередь, в своих соцсетях написал, что “охота на ведьм против Марин Ле Пен — еще один пример того, как европейские левые используют закон, чтобы подавить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента”.Кроме того, в понедельник министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что операция по извлечению из болота американской бронированной ремонтно-эвакуационной машины М88 завершена. Позже четверо пропавших на учениях в Литве американских солдат были найдены мертвыми.В тот же день, 31 марта, украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше, а после депортировали в Киев.По словам украинского общественного деятеля Дмитрия Васильца, депутаты Бундестага в благодарность за правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта за системную работу в деле защиты прав человека, но "поляки отработали повестку репрессий вместе с режимом [Владимира] Зеленского".А уже во вторник, 1 апреля, МИД Германии сообщил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. По словам немецкого политика, “в связи с тупиковой ситуацией между США и Россией абсолютно важно, что мы, европейцы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем ее именно сейчас”.Стоит отметить, что накануне в соцсетях Верховной рады Украины появилась информация о том, что спикеры и вице-спикеры парламентов целого ряда европейских государств и представители Европарламента побывали в Киеве. По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, этот визит являлся "сильным символом поддержки, солидарности и доверия".В среду, 2 апреля, прошел ежегодный День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе.Также в среду Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Кроме того, тарифы в том же размере вводятся для компонентов автомобилей, они начнут действовать не позднее 3 мая.Помимо этого, 2 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что так называемая "резня в Буче" была чудовищной провокацией, устроенной Киевом и его британскими сторонниками. Дипломат привел реальные факты и показания свидетелей, отметив, что инсценировка событий была предпринята киевскими властями, чтобы "не допустить установления мира, увековечить конфликт и оказать давление на других западных союзников, дабы вынудить их поставлять оружие Украине".В четверг, 3 апреля, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Вашингтон. Главное из его заявлений об итогах поездки: В пятницу, 4 апреля, глава Европейского командования вооруженных сил США Кристофер Каволи заявил, что Европа запросила у Вашингтона размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия. По его словам, Пентагон располагает несколькими такими системами, и поэтому у ЕС "есть запрос на размещение одной из них в Европе".На протяжение всей недели ВСУ продолжали обстреливать гражданские и энергетические объекты России, нарушая тем самым договоренности, достигнутые при переговорах между США и Россией в Эр-Рияде. Так, РИА Новости опубликовало подсчеты, которые свидетельствуют о том, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.А уже с 1 апреля обстрелы российских территорий продолжились. Так, во вторник украинская армия атаковала автобус в Горловке. "Находившиеся в автобусе мирные жители получили ранения, повреждено транспортное средство и близлежащее административное здание", — констатировали в СК РФ.Кроме того, на минувшей неделе ВСУ неоднократно атаковали объекты энергетики в нескольких областях России, в результате чего там начались пожары, а мирное население осталось без электричества. Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в целях защиты от украинских беспилотников на один из жилых домов в городе Шебекино установили антидроновую сетку. Между тем накануне в Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине.

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