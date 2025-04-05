Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России

Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска

Для создания зоны безопасности, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы