Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России - 05.04.2025 Украина.ру
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Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России
Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России - 05.04.2025 Украина.ру
Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России
Зона безопасности, о которой ранее говорил российский президент Владимир Путин, должна будет тянуться не только вдоль Сумской области, но и захватывать Харьковскую. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-05T06:45
2025-04-05T06:45
новости
сумская область
россия
сумы
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
владимир евсеев
вс рф
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По его словам, Сумы российские войска брать не собираются, перед ними стоит задача — оттянуть противника в Сумскую область.Эксперт считает, что это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы. Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе, что позволит ВС РФ окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область, уточнил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов пояснил, что для создания буферной зоны войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы“Это не значит, что мы должны их все брать. Но мы должны сделать так, чтобы ВСУ не могли там появляться. В идеале туда должны попасть сами Сумы”, — добавил историк.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250329/1062062501.html
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россия
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новости, сумская область, россия, сумы, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир евсеев, вс рф
Новости, Сумская область, Россия, Сумы, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Евсеев, ВС РФ

Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России

06:45 05.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Зона безопасности, о которой ранее говорил российский президент Владимир Путин, должна будет тянуться не только вдоль Сумской области, но и захватывать Харьковскую. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По его словам, Сумы российские войска брать не собираются, перед ними стоит задача — оттянуть противника в Сумскую область.
“Поэтому я думаю, что в апреле-мае будет поставлена задача о создании буферной зоны конкретно в Сумской области. По мере того, как будет создаваться буферная зона там, мы будем досоздавать ее в Харьковской области. Учитывая, что мы уже стоим под Липцами, Волчанском и на правом берегу Оскола”, — заявил Евсеев.
Эксперт считает, что это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы. Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе, что позволит ВС РФ окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область, уточнил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов пояснил, что для создания буферной зоны войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы
“Это не значит, что мы должны их все брать. Но мы должны сделать так, чтобы ВСУ не могли там появляться. В идеале туда должны попасть сами Сумы”, — добавил историк.
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Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСумская областьРоссияСумыУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВладимир ЕвсеевВС РФ
 
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