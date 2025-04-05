Евсеев раскрыл ожидаемую протяженность буферной зоны России
Зона безопасности, о которой ранее говорил российский президент Владимир Путин, должна будет тянуться не только вдоль Сумской области, но и захватывать Харьковскую. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По его словам, Сумы российские войска брать не собираются, перед ними стоит задача — оттянуть противника в Сумскую область.
“Поэтому я думаю, что в апреле-мае будет поставлена задача о создании буферной зоны конкретно в Сумской области. По мере того, как будет создаваться буферная зона там, мы будем досоздавать ее в Харьковской области. Учитывая, что мы уже стоим под Липцами, Волчанском и на правом берегу Оскола”, — заявил Евсеев.
Эксперт считает, что это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы. Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе, что позволит ВС РФ окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область, уточнил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов пояснил, что для создания буферной зоны войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы
“Это не значит, что мы должны их все брать. Но мы должны сделать так, чтобы ВСУ не могли там появляться. В идеале туда должны попасть сами Сумы”, — добавил историк.
29 марта, 07:00Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около КурскаДля создания зоны безопасности, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены читайте на сайте Украина.ру.