Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора

За сутки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран богатейшие люди мира суммарно потеряли более $200 млрд. Причем самыми пострадавшими стали именно американские миллиардеры, в том числе соратник лидера США, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны Илон Маск

2025-04-04T18:11

2025-04-04T18:11

2025-04-04T18:12

Информацию об этом 4 апреля обнародовало американское информационное агентство Bloomberg."В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", - говорится в материале издания, где также отмечается, что это четвертый по величине обвал за 13-летнюю историю ведения рейтинга агентства и самый большой после пика пандемии COVID-19.Агентство составило топ "крупнейших неудачников дня":Марк ЦукербергАмериканский миллиардер, основатель Meta* понес наибольшие убытки в долларовом выражении. Падение акций его компании на 9% обошлось Цукербергу в $17,9 млрд, то есть в 9% его состояния.Джефф БезосАмериканский предприниматель, основатель Amazon, потерял $15,9 млрд личного богатства после того, как акции его компании упали в четверг на 9%.Эрнест Гарсия IIIАмериканский бизнесмен, генеральный директор Carvana Co., специализирующейся на продаже подержанных автомобилей, потерял $1,4 млрд после того, как акции его фирмы упали на 20%. Интересно, что активы Carvana Co. росли весь прошлый год, преодолев отметку в 425%, а с февраля 2025-го упали на 36%.Тоби ЛюткеНемецко-канадский предприниматель и автогонщик, соучредитель и генеральный директор Shopify, компании электронной коммерции, базирующейся в Оттаве лишился $1,5 млрд, или 17% своего состояния.Бернар АрноАкции LVMH Арно, конгломерата, владеющего такими брендами, как Christian Dior, Bulgari и Loro Piana, также упали на торгах, что сократило состояние самого богатого человека Европы на $6 млрд.Чжан КонюаньОснователь китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. потерял $1,2 млрд, или 13% своего состояния в результате дополнительного 34%-ного тарифа Трампа на товары из Поднебесной"Производители обуви из США и Европы также почувствовали удар : Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. и Adidas AG , все из которых имеют значительные производственные мощности в Юго-Восточной Азии, упали на двузначные цифры", - добавил Bloomberg.Илон МаскОсобенно иронично на фоне этих экономических новостей выглядят недавние снимки Маска, ходившего в бейсболке "Трамп во всем оказался прав", отметили пользователи сети. И заодно отреагировали на злоключения самых богатых людей мира."Боже, как их не жалко", "Они каждый день теряют, зарабатывают.. Ярд сюда... Ярд туда... Дело житейское", "Громкие заголовки, а на деле просто курс упал", "Рынки, акции, это все обычные спекуляции, а с учетом деривативов (производственных финансовых инструментов. - Ред.), это спекуляции даже не воздухом, а воображаемым воздухом. Пузырь надули, теперь сдувают", "Всё производство у этих "гигантов" за пределами США. Вот по ним пошлины и вдарили. Донни ж говорил, чтобы производства взад возвращали. Его видимо не поняли, он объяснил доходчивее". "Кажется, Трамп задумал какую-то игру в долгую", - написали одни."Трамп наступил Маску на хвост", "Нет, у них всё обговорено. Важнее - сколько потеряет евро-рейх. Если Трамп осуществит экономический разгром, он войдет в историю, как Рузвельт нашего времени", "Какой Рузвельт??? Он инфляцию разгоняет. От пошлин государства не пострадают. Платит за все конечный пользователь США, то бишь его население. Вот его на вилах и вынесут", - отметили другие, дополнив свое мнение вот такой картинкой:Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уверен: правы те, кто высказывается за версию о заранее просчитанной Трампом многоходовке. А именно - необходимости, что называется, откатиться, чтобы потом заработать еще больше.И возможность немного потерять, чтобы потом получить манну небесную, уточнил Скачко, касается не только самого Трампа, но и других миллиардеров, в том числе Илона Маска. У него есть свободные деньги, чтобы инвестировать в возрождение американской промышленности и в конце концов получить неплохие доходы, которые, кроме всего прочего, будут еще и осязаемыми.Последнее - крайне важное обстоятельство, ведь пока еще масштабное влияние на мир продолжает оказывать open society (открытое общество) Джорджа Сороса, который до нитки обдирал целые государства под видом демократии. Но в отличие от Сороса, отметил Скачко, у Трампа не финансово-банковский, а промышленный капитал. За первым стоят воздушные замки, за вторым - реальные объекты.И все последние решения и поступки Трампа нацелены на главное - лопнуть мыльный пузырь глобального финансового миража, оставив Вашингтону только физически существующую собственность, которая будет работать и зарабатывать для кошелька США. Более подробно о новых американских пошлинах и их роли в мировой экономике Владимир Скачко рассказал в материале "Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере от 10 до 50% на весь импорт. Разным странам "повезло" по-разному: в отношении Китая пошлины составят 34%, Евросоюза - 20%, Южной Кореи - 25%; Индии - 26%, Украины - 10%. В Киеве восприняли отмеренный им "оброк" как назначение "любимой женой", так как размер "дани" для них оказался самой маленькой, по сравнению с другими государствами.При этом России, Белоруссии и Северной Кореи в перечне нет. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, эта "тройка" ничего не поставляет в США, поэтому в пошлинах не нуждается.Крупные "приобретатели" трамповского "оброка", вроде ЕС, естественно, грозят ответить ему тем же. Однако американский лидер кивает в ответ, отмечая, что его решения ожидаемо взаимны и приведут к "золотому веку" для США и "триллионам и триллионам долларов" в казну, а также "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну".Соцсети отреагировали на эти заявления Трампа шуткой о том, что кепки с надписью "Сделаем Америку снова великой" произведены в Китае.Параллельно со всей этой историей европейские политики, с одной стороны, активно ищут, откуда бы взять требуемые Трампом 5% от ВВП на финансирование НАТО, с другой - грозят Вашингтону исключить американских производителей вооружений из тендеров Евросоюза в ответ на пошлины.P.S. Европейская угроза выбросить американских производителей вооружения из соответствующих тендеров звучит довольно странно, ведь представители ЕС им не конкуренты, так как не выпускают и половины того, что делают в США. Это значит, что ультиматум Европы в очередной раз окажется пустым размахиванием руками, а вот потери субконтинент понесет вполне осязаемые - в виде 20%-ых пошлин и 5% от ВВП на финансирование НАТО. Мониторы погасли, и после обновления покажут некоторым игрокам за политическим столом нулевые балансы.* Компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.

Марина Полякова

Марина Полякова

Марина Полякова

