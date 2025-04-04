Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора - 04.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250404/1062283482.html
Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора
Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора - 04.04.2025 Украина.ру
Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора
За сутки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран богатейшие люди мира суммарно потеряли более $200 млрд. Причем самыми пострадавшими стали именно американские миллиардеры, в том числе соратник лидера США, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны Илон Маск
2025-04-04T18:11
2025-04-04T18:12
сша
россия
китай
дональд трамп
илон маск
bloomberg
tesla
ес
пошлина
экспортные пошлины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060228951_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_e369357575a9f5f027ed693007e71779.jpg
Информацию об этом 4 апреля обнародовало американское информационное агентство Bloomberg."В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", - говорится в материале издания, где также отмечается, что это четвертый по величине обвал за 13-летнюю историю ведения рейтинга агентства и самый большой после пика пандемии COVID-19.Агентство составило топ "крупнейших неудачников дня":Марк ЦукербергАмериканский миллиардер, основатель Meta* понес наибольшие убытки в долларовом выражении. Падение акций его компании на 9% обошлось Цукербергу в $17,9 млрд, то есть в 9% его состояния.Джефф БезосАмериканский предприниматель, основатель Amazon, потерял $15,9 млрд личного богатства после того, как акции его компании упали в четверг на 9%.Эрнест Гарсия IIIАмериканский бизнесмен, генеральный директор Carvana Co., специализирующейся на продаже подержанных автомобилей, потерял $1,4 млрд после того, как акции его фирмы упали на 20%. Интересно, что активы Carvana Co. росли весь прошлый год, преодолев отметку в 425%, а с февраля 2025-го упали на 36%.Тоби ЛюткеНемецко-канадский предприниматель и автогонщик, соучредитель и генеральный директор Shopify, компании электронной коммерции, базирующейся в Оттаве лишился $1,5 млрд, или 17% своего состояния.Бернар АрноАкции LVMH Арно, конгломерата, владеющего такими брендами, как Christian Dior, Bulgari и Loro Piana, также упали на торгах, что сократило состояние самого богатого человека Европы на $6 млрд.Чжан КонюаньОснователь китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. потерял $1,2 млрд, или 13% своего состояния в результате дополнительного 34%-ного тарифа Трампа на товары из Поднебесной"Производители обуви из США и Европы также почувствовали удар : Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. и Adidas AG , все из которых имеют значительные производственные мощности в Юго-Восточной Азии, упали на двузначные цифры", - добавил Bloomberg.Илон МаскОсобенно иронично на фоне этих экономических новостей выглядят недавние снимки Маска, ходившего в бейсболке "Трамп во всем оказался прав", отметили пользователи сети. И заодно отреагировали на злоключения самых богатых людей мира."Боже, как их не жалко", "Они каждый день теряют, зарабатывают.. Ярд сюда... Ярд туда... Дело житейское", "Громкие заголовки, а на деле просто курс упал", "Рынки, акции, это все обычные спекуляции, а с учетом деривативов (производственных финансовых инструментов. - Ред.), это спекуляции даже не воздухом, а воображаемым воздухом. Пузырь надули, теперь сдувают", "Всё производство у этих "гигантов" за пределами США. Вот по ним пошлины и вдарили. Донни ж говорил, чтобы производства взад возвращали. Его видимо не поняли, он объяснил доходчивее". "Кажется, Трамп задумал какую-то игру в долгую", - написали одни."Трамп наступил Маску на хвост", "Нет, у них всё обговорено. Важнее - сколько потеряет евро-рейх. Если Трамп осуществит экономический разгром, он войдет в историю, как Рузвельт нашего времени", "Какой Рузвельт??? Он инфляцию разгоняет. От пошлин государства не пострадают. Платит за все конечный пользователь США, то бишь его население. Вот его на вилах и вынесут", - отметили другие, дополнив свое мнение вот такой картинкой:Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уверен: правы те, кто высказывается за версию о заранее просчитанной Трампом многоходовке. А именно - необходимости, что называется, откатиться, чтобы потом заработать еще больше.И возможность немного потерять, чтобы потом получить манну небесную, уточнил Скачко, касается не только самого Трампа, но и других миллиардеров, в том числе Илона Маска. У него есть свободные деньги, чтобы инвестировать в возрождение американской промышленности и в конце концов получить неплохие доходы, которые, кроме всего прочего, будут еще и осязаемыми.Последнее - крайне важное обстоятельство, ведь пока еще масштабное влияние на мир продолжает оказывать open society (открытое общество) Джорджа Сороса, который до нитки обдирал целые государства под видом демократии. Но в отличие от Сороса, отметил Скачко, у Трампа не финансово-банковский, а промышленный капитал. За первым стоят воздушные замки, за вторым - реальные объекты.И все последние решения и поступки Трампа нацелены на главное - лопнуть мыльный пузырь глобального финансового миража, оставив Вашингтону только физически существующую собственность, которая будет работать и зарабатывать для кошелька США. Более подробно о новых американских пошлинах и их роли в мировой экономике Владимир Скачко рассказал в материале "Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере от 10 до 50% на весь импорт. Разным странам "повезло" по-разному: в отношении Китая пошлины составят 34%, Евросоюза - 20%, Южной Кореи - 25%; Индии - 26%, Украины - 10%. В Киеве восприняли отмеренный им "оброк" как назначение "любимой женой", так как размер "дани" для них оказался самой маленькой, по сравнению с другими государствами.При этом России, Белоруссии и Северной Кореи в перечне нет. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, эта "тройка" ничего не поставляет в США, поэтому в пошлинах не нуждается.Крупные "приобретатели" трамповского "оброка", вроде ЕС, естественно, грозят ответить ему тем же. Однако американский лидер кивает в ответ, отмечая, что его решения ожидаемо взаимны и приведут к "золотому веку" для США и "триллионам и триллионам долларов" в казну, а также "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну".Соцсети отреагировали на эти заявления Трампа шуткой о том, что кепки с надписью "Сделаем Америку снова великой" произведены в Китае.Параллельно со всей этой историей европейские политики, с одной стороны, активно ищут, откуда бы взять требуемые Трампом 5% от ВВП на финансирование НАТО, с другой - грозят Вашингтону исключить американских производителей вооружений из тендеров Евросоюза в ответ на пошлины.P.S. Европейская угроза выбросить американских производителей вооружения из соответствующих тендеров звучит довольно странно, ведь представители ЕС им не конкуренты, так как не выпускают и половины того, что делают в США. Это значит, что ультиматум Европы в очередной раз окажется пустым размахиванием руками, а вот потери субконтинент понесет вполне осязаемые - в виде 20%-ых пошлин и 5% от ВВП на финансирование НАТО. Мониторы погасли, и после обновления покажут некоторым игрокам за политическим столом нулевые балансы.* Компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.
https://ukraina.ru/20250403/1062266212.html
сша
россия
китай
европа
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060228951_20:0:2468:1836_1920x0_80_0_0_2f4a40cba5574a4ecd022d9c7b70754d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, россия, китай, дональд трамп, илон маск, bloomberg, tesla, ес, пошлина, экспортные пошлины, европа, вашингтон, владимир скачко, эксклюзив
США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Илон Маск, bloomberg, Tesla, ЕС, пошлина, экспортные пошлины, Европа, Вашингтон, Владимир Скачко, Эксклюзив

Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора

18:11 04.04.2025 (обновлено: 18:12 04.04.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Маск и Трамп
Коллаж: Маск и Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Марина Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
За сутки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении ряда стран богатейшие люди мира суммарно потеряли более $200 млрд. Причем самыми пострадавшими стали именно американские миллиардеры, в том числе соратник лидера США, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) страны Илон Маск
Информацию об этом 4 апреля обнародовало американское информационное агентство Bloomberg.
"В четверг совокупное состояние 500 богатейших людей мира сократилось на 208 миллиардов долларов из-за того, что тарифы, объявленные президентом Дональдом Трампом, привели мировые рынки к резкому снижению", - говорится в материале издания, где также отмечается, что это четвертый по величине обвал за 13-летнюю историю ведения рейтинга агентства и самый большой после пика пандемии COVID-19.
Агентство составило топ "крупнейших неудачников дня":
Марк Цукерберг
Американский миллиардер, основатель Meta* понес наибольшие убытки в долларовом выражении. Падение акций его компании на 9% обошлось Цукербергу в $17,9 млрд, то есть в 9% его состояния.
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОснователь Facebook М.Цукерберг выступает в Digital October
Основатель Facebook М.Цукерберг выступает в Digital October - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Основатель Facebook М.Цукерберг выступает в Digital October
Джефф Безос
Американский предприниматель, основатель Amazon, потерял $15,9 млрд личного богатства после того, как акции его компании упали в четверг на 9%.
© commons.wikimedia.org / James Duncan DavidsonДжефф Безос
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© commons.wikimedia.org / James Duncan Davidson
Джефф Безос
Эрнест Гарсия III
Американский бизнесмен, генеральный директор Carvana Co., специализирующейся на продаже подержанных автомобилей, потерял $1,4 млрд после того, как акции его фирмы упали на 20%. Интересно, что активы Carvana Co. росли весь прошлый год, преодолев отметку в 425%, а с февраля 2025-го упали на 36%.
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Тоби Лютке
Немецко-канадский предприниматель и автогонщик, соучредитель и генеральный директор Shopify, компании электронной коммерции, базирующейся в Оттаве лишился $1,5 млрд, или 17% своего состояния.
© commons.wikimedia.org / Benjamin Forrest
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© commons.wikimedia.org / Benjamin Forrest
Бернар Арно
Акции LVMH Арно, конгломерата, владеющего такими брендами, как Christian Dior, Bulgari и Loro Piana, также упали на торгах, что сократило состояние самого богатого человека Европы на $6 млрд.
© commons.wikimedia.org / Jérémy Barande
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© commons.wikimedia.org / Jérémy Barande
Чжан Конюань
Основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. потерял $1,2 млрд, или 13% своего состояния в результате дополнительного 34%-ного тарифа Трампа на товары из Поднебесной
© commons.wikimedia.org / 全景網
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© commons.wikimedia.org / 全景網
"Производители обуви из США и Европы также почувствовали удар : Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. и Adidas AG , все из которых имеют значительные производственные мощности в Юго-Восточной Азии, упали на двузначные цифры", - добавил Bloomberg.
Илон Маск
"Генеральный директор Tesla потерял $110 млрд в этом году - включая $11 млрд в четверг - поскольку отставание поставок и его противоречивая роль в качестве царя эффективности Трампа ударили по акциям производителя электромобилей. Ранее на этой неделе дела пошли в гору: поскольку Tesla производит большую часть своих автомобилей в США, пошлины могут оказать на компанию меньшее влияние, чем на ее зарубежных коллег. Ее акции также выросли на сообщениях о том, что Маск вскоре отойдет от своей работы в правительстве, чтобы потенциально сосредоточиться на Tesla. Однако в четверг акции упали на 5,5% после объявления о пошлинах", - говорится в материале Bloomberg.
© AP
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP
Особенно иронично на фоне этих экономических новостей выглядят недавние снимки Маска, ходившего в бейсболке "Трамп во всем оказался прав", отметили пользователи сети. И заодно отреагировали на злоключения самых богатых людей мира.
"Боже, как их не жалко", "Они каждый день теряют, зарабатывают.. Ярд сюда... Ярд туда... Дело житейское", "Громкие заголовки, а на деле просто курс упал", "Рынки, акции, это все обычные спекуляции, а с учетом деривативов (производственных финансовых инструментов. - Ред.), это спекуляции даже не воздухом, а воображаемым воздухом. Пузырь надули, теперь сдувают", "Всё производство у этих "гигантов" за пределами США. Вот по ним пошлины и вдарили. Донни ж говорил, чтобы производства взад возвращали. Его видимо не поняли, он объяснил доходчивее". "Кажется, Трамп задумал какую-то игру в долгую", - написали одни.
"Трамп наступил Маску на хвост", "Нет, у них всё обговорено. Важнее - сколько потеряет евро-рейх. Если Трамп осуществит экономический разгром, он войдет в историю, как Рузвельт нашего времени", "Какой Рузвельт??? Он инфляцию разгоняет. От пошлин государства не пострадают. Платит за все конечный пользователь США, то бишь его население. Вот его на вилах и вынесут", - отметили другие, дополнив свое мнение вот такой картинкой:
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко уверен: правы те, кто высказывается за версию о заранее просчитанной Трампом многоходовке. А именно - необходимости, что называется, откатиться, чтобы потом заработать еще больше.

"Хирургическая операция по разрушению мировой системы торговли, конечно, не может пройти безболезненно. И многие это уже почувствовали. Но если Трампу удастся, то все будет компенсировано. Это перед тем как хорошо прыгнуть вверх, нужно немножечко присесть. Думаю, у Трампа получится", - уточнил обозреватель.

И возможность немного потерять, чтобы потом получить манну небесную, уточнил Скачко, касается не только самого Трампа, но и других миллиардеров, в том числе Илона Маска. У него есть свободные деньги, чтобы инвестировать в возрождение американской промышленности и в конце концов получить неплохие доходы, которые, кроме всего прочего, будут еще и осязаемыми.
Последнее - крайне важное обстоятельство, ведь пока еще масштабное влияние на мир продолжает оказывать open society (открытое общество) Джорджа Сороса, который до нитки обдирал целые государства под видом демократии. Но в отличие от Сороса, отметил Скачко, у Трампа не финансово-банковский, а промышленный капитал. За первым стоят воздушные замки, за вторым - реальные объекты.
И все последние решения и поступки Трампа нацелены на главное - лопнуть мыльный пузырь глобального финансового миража, оставив Вашингтону только физически существующую собственность, которая будет работать и зарабатывать для кошелька США.
"На данном этапе новая американская администрация решила немножечко опустить на землю глобалистов и транснационалов. Сдуть мнимые капиталы, за которыми ничего нет, кроме нулей, нарисованных на экранах мониторов. Руша спекулятивно-финансовые пирамиды, Трамп фактически выключил эти мониторы, показав всему миру отражение сидящих за ними очень неблаговидных спекулянтов", - отметил обозреватель.
Более подробно о новых американских пошлинах и их роли в мировой экономике Владимир Скачко рассказал в материале "Либо пан, либо пропал" по-американски. Трамп наносит тотальный удар и ждет ответку.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин в размере от 10 до 50% на весь импорт. Разным странам "повезло" по-разному: в отношении Китая пошлины составят 34%, Евросоюза - 20%, Южной Кореи - 25%; Индии - 26%, Украины - 10%. В Киеве восприняли отмеренный им "оброк" как назначение "любимой женой", так как размер "дани" для них оказался самой маленькой, по сравнению с другими государствами.
При этом России, Белоруссии и Северной Кореи в перечне нет. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, эта "тройка" ничего не поставляет в США, поэтому в пошлинах не нуждается.
Крупные "приобретатели" трамповского "оброка", вроде ЕС, естественно, грозят ответить ему тем же. Однако американский лидер кивает в ответ, отмечая, что его решения ожидаемо взаимны и приведут к "золотому веку" для США и "триллионам и триллионам долларов" в казну, а также "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в нашу страну".
Соцсети отреагировали на эти заявления Трампа шуткой о том, что кепки с надписью "Сделаем Америку снова великой" произведены в Китае.
Параллельно со всей этой историей европейские политики, с одной стороны, активно ищут, откуда бы взять требуемые Трампом 5% от ВВП на финансирование НАТО, с другой - грозят Вашингтону исключить американских производителей вооружений из тендеров Евросоюза в ответ на пошлины.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 13:54
Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с УкраинойВведение Дональдом Трампом пошлин в отношении множества стран по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус. Мы их почувствуем через полгода и будем расхлебывать несколько лет, считает экономист и политолог Алексей Зубец
P.S. Европейская угроза выбросить американских производителей вооружения из соответствующих тендеров звучит довольно странно, ведь представители ЕС им не конкуренты, так как не выпускают и половины того, что делают в США. Это значит, что ультиматум Европы в очередной раз окажется пустым размахиванием руками, а вот потери субконтинент понесет вполне осязаемые - в виде 20%-ых пошлин и 5% от ВВП на финансирование НАТО. Мониторы погасли, и после обновления покажут некоторым игрокам за политическим столом нулевые балансы.
* Компания запрещена в РФ и признана экстремистской организацией.
 
СШАРоссияКитайДональд ТрампИлон МаскbloombergTeslaЕСпошлинаэкспортные пошлиныЕвропаВашингтонВладимир СкачкоЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
19:45"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
19:30"У ВСУ снаряды не закончатся": Евсеев о том, почему России надо настраиваться "на продолжение войны"
18:26Переговоры с Францией и Великобританией, Рубио грозит из-за перемирия. Итоги 4 апреля на Украине
18:11Игра с нулями. Почему от пошлин Трампа страдают его соратники, или Разоблачение в отражении монитора
18:01Американская парадигма: Трамп действительно подыгрывает России против Украины?
17:03В Курской области без вести пропала половина 82-й бригады ВСУ — СМИ
16:51Это уничтожит всех! Зачем Трамп заговорил о вторичных пошлинах на нефть России - Юшков
16:00Восточно-Померанская операция – заключительный аккорд перед Берлином
14:58В Киеве стартовали переговоры с Францией и Британией о размещении войск на Украине
14:47Фронт ВСУ скоро рухнет под давлением ВС РФ - Алаудинов
14:39Украинский конфликт: стратегии четырёх участников
13:53Кремль отреагировал на слухи о рекомендациях Трампу не говорить с Путиным
13:49Искандер Хисамов: Отец не любил вспоминать о войне
13:44"Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах
13:36Быстрых сделок не получилось: Колташов о введении ЧП в США и санкциях против РФ
13:23Раскрываем все секреты. Зачем США унижают Европу, какова цель тарифов и что хотят сделать Трамп и Маск
13:13Орбан посетовал на мобилизацию венгров в терпящую поражение украинскую армию
13:03Стало известно количество погибших и раненых из-за ударов ВСУ в Брянской области
13:00Украина выбирает теракты, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 4 апреля
Лента новостейМолния