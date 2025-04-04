"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Надежды на то, что на Украину сократятся поставки вооружения из США, пока не оправдываются, указал эксперт.
Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил собеседник издания.
"И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — объяснил Евсеев.
Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке, подчеркнул эксперт.
"Сами понимаете, что когда тебе к виску приставили пистолет, тебе трудно будет отказаться от подписания контракта. Мы же видели под Курском 18-летних военнопленных, у которых была низкая мотивация воевать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.