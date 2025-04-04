"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних - 04.04.2025 Украина.ру
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"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних - 04.04.2025 Украина.ру
"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-04T19:45
2025-04-04T19:45
новости
украина
сша
россия
владимир евсеев
дональд трамп
оружие
молодежь
поставки
всу
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Надежды на то, что на Украину сократятся поставки вооружения из США, пока не оправдываются, указал эксперт. Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил собеседник издания."И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — объяснил Евсеев.Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке, подчеркнул эксперт."Сами понимаете, что когда тебе к виску приставили пистолет, тебе трудно будет отказаться от подписания контракта. Мы же видели под Курском 18-летних военнопленных, у которых была низкая мотивация воевать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250404/1062289970.html
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новости, украина, сша, россия, владимир евсеев, дональд трамп, оружие, молодежь, поставки, всу, украинская армия, мобилизация, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Евсеев, Дональд Трамп, оружие, молодежь, поставки, ВСУ, украинская армия, мобилизация, СВО, Спецоперация

"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних

19:45 04.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Надежды на то, что на Украину сократятся поставки вооружения из США, пока не оправдываются, указал эксперт.
Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил собеседник издания.
"И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — объяснил Евсеев.
Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке, подчеркнул эксперт.
"Сами понимаете, что когда тебе к виску приставили пистолет, тебе трудно будет отказаться от подписания контракта. Мы же видели под Курском 18-летних военнопленных, у которых была низкая мотивация воевать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЕвсеевДональд ТрампоружиемолодежьпоставкиВСУукраинская армиямобилизацияСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Если США сократят поставки оружия на Украину, ВСУ будут отправлять молодежь в мясные штурмы — Евсеев
19:45"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних
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