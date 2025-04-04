https://ukraina.ru/20250404/1062299942.html

"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних

"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних - 04.04.2025 Украина.ру

"С пистолетом у виска": Евсеев о том, как Украина добровольно-принудительно отправляет на фронт 18-летних

Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-04T19:45

2025-04-04T19:45

2025-04-04T19:45

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поставки

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Надежды на то, что на Украину сократятся поставки вооружения из США, пока не оправдываются, указал эксперт. Возможно, это произойдет в апреле, потому что до этого Украина выезжала на "байденовских" поставках, а теперь президент США Дональд Трамп должен принимать какое-то решение, отметил собеседник издания."И если поставки действительно сократятся, киевский режим будет вынужден чаще устраивать мясные штурмы с участием молодежи, потому что дефицит техники можно компенсировать только личным составом", — объяснил Евсеев.Проблемы с нехваткой личного состава Украина так или иначе решает. Формально там нельзя отправлять на фронт молодежь, но для лиц с 18 до 25 лет это делается в добровольно-принудительном порядке, подчеркнул эксперт."Сами понимаете, что когда тебе к виску приставили пистолет, тебе трудно будет отказаться от подписания контракта. Мы же видели под Курском 18-летних военнопленных, у которых была низкая мотивация воевать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062289970.html

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новости, украина, сша, россия, владимир евсеев, дональд трамп, оружие, молодежь, поставки, всу, украинская армия, мобилизация, сво, спецоперация